„Războiul din umbră” se intensifică: Germania ridică, în premieră, nivelul de alertă la ”semnificativ” privind amenințarea sabotajului rusesc

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Armata germană a calificat, pentru prima dată, amenințarea de sabotaj din partea Rusiei contra propriilor trupe și facilități ca fiind „semnificativă”, al doilea nivel, din 4, ca gravitate pe scara internă a amenințărilor, conform unei evaluări a Bundeswehr-ului.

Un purtător de cuvânt al Ministerului german al Apărării a confirmat această evaluare, declarând reporterilor: „Constatăm că ne confruntăm cu o amenințare semnificativă de sabotaj la nivel general pentru Bundeswehr”, potrivit postului de televiziune german WDR și ziarul Süddeutsche Zeitung.

Ridicarea nivelului a fost cauzată de descoperirea, la jumătatea lunii septembrie 2026, a unei drone prăbușite ce transporta o cutie cu explozibili puternici în proximitatea bazei aeriene Wunstorf din Saxonia Inferioară, au transmis cele două instituții de presă, scrie Reuters.

Pe scara internă a amenințărilor din armata germană (Bundeswehr), folosită pentru evaluarea riscurilor de terorism ori sabotaj și pentru protecția bazelor militare, există 4 niveluri de gravitate.

Acest al doilea nivel ca gravitate, denumit Charlie, se instituie atunci când există informații sigure și clare, cu privire la un atac terorist sau un act de sabotaj iminent.

„Linia roșie” depășită



Documentul intern al armatei germane, consultat de WDR și de Sueddeutsche Zeitung, evidențiază că Rusia a depășit „o linie roșie anticipată anterior, caracterizată de intenții dăunătoare cu efecte cinetice și/sau letale” contra Germaniei și a Bundeswehr-ului, prin folosirea dronelor transformate în arme.

Drona de la Wunstorf seamănă cu una încărcată cu explozibili care a fost utilizată în atacul eșuat de pe aeroportul Leipzig/Halle, din luna august 2026. Dar, spre deosebire de incidentul de la Leipzig, despre care autoritățile au spus că viza un avion civil de marfă, anchetatorii spun că drona de la Wunstorf viza aeronavele Bundeswehr, conform documentului.

Germania a acuzat în mod direct Rusia pentru atacul de la Leipzig





Moscova a negat orice implicare. A respins în mod constant acuzațiile despre desfășurarea de acțiuni de sabotaj sau atacuri hibride în Europa.

Totodată, documentul menționează o serie de acțiuni de recunoaștere suspectate a fi de origine rusă pe teritoriul Germaniei. Printre acestea se numără inclusiv survolarea cu drone a bazei de apărare antirachetă Arrow 3 din Saxonia-Anhalt și descoperirea unei camere camuflate ce filma o gară de rol strategic major din Minden, Westfalia.

„Războiul din umbră”



Serviciile de informații se așteaptă ca situația să se înrăutățească pe termen scurt, fiind posibile noi acțiuni în viitorul apropiat, mai arată documentul, potrivit WDR și Sueddeutsche Zeitung.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării a spus că măsurile preventive sunt adaptate fiecărei baze în parte. Acestea pot varia de la intensificarea patrulelor de pază până la măsuri tehnice suplimentare de securitate, dar și camere cu infraroșu și sisteme de supraveghere a gardurilor.

Această evaluare apare la puțin peste o săptămână după ce ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a transmis că Germania se confruntă cu un „război din umbră” și a cerut extinderea competențelor serviciilor de informații.

„Războiul din umbră la care asistăm astăzi are un obiectiv care depășește cu mult tot ce s-a văzut în timpul Războiului Rece”, a zis Dobrindt, în cadrul unei conferințe a BfV la Berlin.

„Scopul său clar este să ne destabilizeze, să ne destabilizeze în mod fundamental”, a menționat Dobrindt.

Ministrul german al Afacerilor Interne nu a numit Rusia, însă declarațiile lui au venit în contextul avertismentelor lansate în octombrie 2026 de șeful serviciului german de informații externe, BND, care a zis, la rândul său, despre un „război din umbră”. El a avertizat Germania că riscă să intre într-un conflict violent cu Rusia.

Cea mai mare amenințare pentru Germania

Cancelarul Friedrich Merz a declarat miercuri că dezinformarea rusă și atacurile hibride sunt cea mai mare amenințare pentru Germania.

„Părerea mea este că poporul nostru încă subestimează această mare amenințare la adresa societății noastre… Acesta este un atac fundamental împotriva întregii ordini politice pe care am realizat-o după 1990”, a zis Merz.