Germania avertizează că amenințarea Rusiei e mai mare decât în timpul Războiului Rece

Steagul Germaniei/Steagul Rusiei. Sursa foto: Pexels/colaj DCNEWS

Germania avertizează asupra unui „război din umbră”, mai periculos decât amenințările din timpul Războiului Rece, în timp ce Berlinul urmărește extinderea puterilor serviciilor de informații.

Germania se confruntă cu o campanie de destabilizare care ar putea reprezenta o amenințare mai mare decât cea din timpul Războiului Rece, a avertizat luni, 12 octombrie, ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt.

Acesta a reluat apelurile pentru consolidarea capacităților serviciilor de informații interne ale țării, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind activitățile Rusiei.

Amenințări mai ample decât cele din Războiul Rece

În cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Berlin, Dobrindt a declarat că actualul „război din umbră” urmărește să submineze Germania la nivel fundamental. El nu a numit explicit Rusia, însă declarațiile sale au reflectat avertismentele mai ample ale oficialilor germani din domeniul informațiilor privind riscul tot mai mare al unei confruntări cu Moscova.

Avertismentul vine în contextul în care Berlinul analizează o legislație care ar extinde atribuțiile serviciilor de informații, inclusiv prin acordarea posibilității de a întreprinde măsuri defensive active. Reformele propuse sunt examinate de comisiile parlamentare, după o primă lectură desfășurată în septembrie, scrie presa internațională.

Dobrindt a susținut că Germania nu își poate permite să rămână în urma aliaților săi în dezvoltarea capacităților de informații, având în vedere amploarea amenințărilor cu care se confruntă țara.

Activitățile suspectate ale Rusiei amplifică îngrijorările privind securitatea

Îngrijorările legate de operațiunile clandestine s-au intensificat după un atac eșuat, în luna august, în care a fost implicată o dronă încărcată cu explozibili, care viza aeroportul german din Leipzig. Autoritățile au atribuit incidentul Rusiei.

Evenimentul a accelerat dezbaterile privind măsura în care serviciile de informații ale Germaniei dispun de suficiente competențe pentru a detecta, a împiedica și a contracara presupusele operațiuni ostile.

La începutul acestei luni, șeful serviciului german de informații externe, BND, a avertizat, de asemenea, că țara riscă să intre într-un conflict violent cu Moscova. Împreună, aceste avertismente reflectă îngrijorarea tot mai mare din cadrul structurilor germane de securitate cu privire la posibilitatea escaladării unei confruntări clandestine.

Astfel de amenințări pot depăși sfera activităților militare convenționale și pot include acte de sabotaj suspectate, spionaj și alte operațiuni menite să submineze încrederea publicului sau să perturbe infrastructura critică.

Berlinul urmărește extinderea atribuțiilor serviciilor de informații

Reforma propusă de guvernul german ar extinde capacitățile operaționale ale serviciilor de securitate, inclusiv prin prevederi care le-ar permite să întreprindă măsuri defensive mai active.

Legislația se află încă în faza examinării parlamentare, astfel că amploarea eventualelor modificări va depinde de desfășurarea procesului legislativ.

În mod tradițional, serviciile de informații ale Germaniei au funcționat în baza unor restricții mai stricte decât cele aplicate serviciilor similare din mai multe state occidentale. Aceste garanții reflectă experiența Germaniei sub regimul nazist și hotărârea ulterioară de a preveni concentrarea și abuzul puterii de stat.

Provocarea pentru factorii de decizie este consolidarea securității naționale fără slăbirea protecțiilor juridice și democratice instituite după cel de-Al Doilea Război Mondial.

Declarațiile lui Dobrindt sugerează că guvernul consideră că actualele mecanisme sunt din ce în ce mai insuficiente pentru a răspunde amenințărilor moderne la adresa securității.