Alegeri prezidențiale: Bulgaria votează cu războiul din Ucraina la ușă. Iliana Iotova, „președinta păcii”, favorita sondajelor, critică sprijinul militar pentru Kiev

Bulgaria își alege astăzi președintele.

Bulgarii ies astăzi la vot pentru a-și alege următorul președinte. A fost o campanie electorală dominată de dificultățile economice tot mai mari și de atacurile cu drone asupra transportului maritim din Marea Neagră.

Scrutinul reprezintă și primul test major pentru partidul Bulgaria Progresistă al premierului Rumen Radev, apropiat de Moscova, după victoria obținută la alegerile parlamentare din aprilie.

Turul doi ar putea fi între Iliana Iotova, susținută de partidul lui Radev, și fostul premier interimar Andrei Ghiurov, sprijinit de partidele de opoziție prooccidentale

Este de așteptat ca alegerile să fie decise într-un al doilea tur între actuala președintă, Iliana Iotova, susținută de partidul lui Radev, și fostul premier interimar Andrei Ghiurov, sprijinit de partidele de opoziție prooccidentale.

Campania s-a concentrat în mare măsură asupra invaziei ruse în Ucraina și a extinderii ostilităților în Marea Neagră, unde recentele atacuri cu drone asupra unor nave comerciale din largul coastelor Bulgariei au amplificat preocupările privind securitatea acestei țări membre a Uniunii Europene și NATO.

Atacurile au alimentat îngrijorările privind intențiile Rusiei de a escalada conflictul și au determinat guvernul să solicite ajutorul partenerilor Bulgariei pentru consolidarea securității maritime.

Candidații au încercat să răspundă temerilor populației legate de creșterea prețurilor la energie și de inflație, în condițiile în care multe familii, în special din mediul rural, reușesc cu greu să își acopere cheltuielile.

Secțiile de votare s-au deschis la ora 07:00 și urmează să se închidă la ora 20:00, după care vor fi anunțate primele rezultate ale sondajelor la ieșirea de la urne. Rezultatele preliminare sunt așteptate luni.

Cel mai probabil, va fi necesar un al doilea tur, întrucât niciunul dintre cei 27 de candidați nu este așteptat să câștige alegerile din primul tur, duminică. Pentru alegerea președintelui în primul tur, prezența trebuie să depășească 50% din cei 6,6 milioane de alegători înscriși pe liste, iar câștigătorul trebuie să obțină majoritatea voturilor.

Prezența la vot estimată pentru duminică este sub 40%, ceea ce ar însemna organizarea unui al doilea tur pe 1 noiembrie.

Cine este președinta în exercițiu a Bulgariei, Iliana Iotova

Președinta în exercițiu a Bulgariei, Iliana Iotova, apropiată de premierul Rumen Radev, conduce în sondajele pentru alegerile prezidențiale. Ea a preluat funcția în ianuarie, după demisia lui Rumen Radev, care a intrat în cursa pentru alegerile parlamentare și a devenit prim-ministru.

Iliana Iotova este o fostă jurnalistă, care s-a afirmat în Partidul Socialist și a fost europarlamentar.

Un sondaj Market Links publicat miercuri o creditează cu 47,3% din intențiile de vot. Principalul său contracandidat, Andrei Ghiurov, susținut de opoziția prooccidentală, are 30,6%. Iliana Iotova a împlinit sâmbătă 62 de ani, iar Andrei Ghiurov are 50 de ani.

Dacă va câștiga, Iliana Iotova va deveni prima femeie aleasă prin vot la conducerea acestei țări membre a Uniunii Europene.

Iliana Iotova și-a început campania în fața Bisericii de Aur din Veliki Preslav, fosta capitală a Primului Imperiu Bulgar, într-un demers cu puternică încărcătură patriotică. Mesajele sale au vizat unitatea națională, combaterea sărăciei și, mai ales, încheierea războiului din Ucraina. Ea a promis că va fi o „președintă a păcii”.

Deși nu contestă apartenența Bulgariei la UE și NATO, Iliana Iotova critică prelungirea sprijinului militar pentru Ucraina și susține negocierile între Moscova și Kiev.

„Nu avem nevoie de o Coaliție a Voluntarilor pentru Ucraina, ci de o Coaliție pentru Pace în Ucraina”, a afirmat ea la un miting, făcând referire la grupul statelor europene care sprijină Kievul.

Industria bulgară de armament continuă însă să aprovizioneze Ucraina. Totodată, în pofida discursului său pacifist, Iotova a inaugurat recent o nouă unitate a uzinei Arsenal din Kazanlak, cel mai mare producător de arme din țară.

De altfel, Bulgaria a cerut oficial NATO, recent, să trimită sisteme anti-drone după incidentele recente din Marea Neagră.

În acest context, președinta Bulgariei, Iliana Iotova, a discutat cu președintele României, Nicușor Dan, despre securitatea navigației și măsurile necesare pentru protejarea traficului maritim.

„Am avut o discuție telefonică foarte bună cu președinta Bulgariei, Iliana Iotova, cu privire la recentul atac cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră, în largul coastelor bulgare, precum și la celelalte incidente care au afectat transportul maritim și infrastructura din apele teritoriale române. Aceste atacuri cu drone sunt consecințe directe ale războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și pun în pericol nu numai transportul maritim din regiunea noastră, ci și aprovizionarea agricolă vitală către alte continente. Am convenit ca România și Bulgaria să colaboreze strâns pentru a promova măsuri mai ferme de combatere a dronelor în cadrul UE și al NATO, în vederea asigurării siguranței transportului maritim comercial în Marea Neagră", a postat Nicușor Dan pe X.





Cine este Andrei Ghiurov

Economistul Andrei Ghiurov este fost viceguvernator al Băncii Naționale și fost premier interimar. El contestă ferm politica externă promovată de Rumen Radev. Adept al unei orientări euroatlantice puternice, el susține că „diplomația este necesară, dar nu poate înlocui descurajarea sau alianțele”. Are o orientare proeuropeană și proatlantică.