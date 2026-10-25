Ne plângem că românii nu votează? Iată prezența la vot la alegerile prezidențiale din Bulgaria, în comparație cu România la exact aceeași oră

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De câte ori nu auzim că românii nu ies la vot și astfel „alege altcineva pentru tine”? Azi la sud de Dunăre, în Bulgaria vecină, are loc primul tur al alegerilor prezidențiale.

Doar că bulgarii nu prea se închesuie la urne, la fel ca la precedentul scrutin. Cu aproximativ 6 milioane de locuitori, Bulgaria înregistrează azi din nou o prezență foarte mică la urne.

Oficial la ora 18:00 prezența la alegerile prezidențiale în Bulgaria era de doar 19,8%. Deci sub 20%, un procent infim dacă ar fi să comparăm cu alegerile prezidențiale din țara noastră.

Spre exemplu la alegerile anulate din noiembrie 2024, prezența la urne la ora 18:00 a fost de 45,40%, iar la finalul zilei 51,28%. La alegerile din mai 2025 prezența la ora 18:00 a fost de 45,85% iar la finalul zilei 52,40%.

Urnele în Bulgaria se vor închide la ora 20:00, Sofia și Bucureștiul fiind pe aceeași oră.

Cine candidează la bulgari?

Președinta în exercițiu, Iliana Iotova, care este în favoarea dialogului cu Moscova și se opune ajutorului militar acordat Ucrainei, este considerată favorita la aceste alegeri.

Conform a patru sondaje publicate de miercuri, lidera, care a sărbătorit sâmbătă împlinirea a 62 de ani, este cotată cu procente cuprinse între 41,1% și 47,3% din intențiile de vot, comparativ cu 27,8% până la 30,6% pentru Andrei Ghiurov, în vârstă de 50 de ani, fost prim-ministru interimar susținut de opoziția pro-occidentală.

Liderul partidului de extremă dreapta și pro-rus Vazrazhdane (Renaștere), Kostadin Kostadinov, este plasat pe locul trei, cu procente cuprinse între 10,2% și 12,8% din intențiile de vot.

Dacă va câștiga, Iotova ar deveni prima femeie aleasă prin vot universal la președinția Bulgariei.

Ce e sigur e că niciun candidat nu va reuși să obțină 50% plus 1 din primul tur, astfel că Bulgaria va organiza și un tur doi.

Cine e Iliana Iotova, principala favorită?

O victorie a acesteia ar consolida poziția prim-ministrului Rumen Radev, căruia i-a succedat în ianuarie după demisia acestuia pentru a candida la alegerile parlamentare și care pledează, de asemenea, pentru dialog cu Moscova.

Fostă jurnalistă și figură proeminentă în Partidul Socialist, ea a fost membră a Parlamentului European înainte de a fi aleasă vicepreședintă a lui Radev în 2016 și 2021.

Exploatând sentimentul patriotic, ea și-a lansat campania în fața Bisericii de Aur din Veliki Preslav, fosta capitală a Primului Imperiu Bulgar.

De asemenea, ea a îndemnat în repetate rânduri la unitate națională și luptă împotriva sărăciei și a făcut din încheierea războiului din Ucraina o temă centrală, promițând să fie o președintă a păcii.

Fără a pune la îndoială apartenența Bulgariei la UE și NATO, lidera a criticat continuarea ajutorului militar acordat Ucrainei și a pledat pentru negocieri între Moscova și Kiev.

'Nu avem nevoie de o Coaliție a Voluntarilor pentru Ucraina, ci de o Coaliție pentru Pace în Ucraina', a declarat ea la un miting, referindu-se la alianța țărilor europene care susțin Kievul.