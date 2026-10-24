Viața la Moscova prin ochii ambasadorilor occidentali. Mărturii despre supravegherea FSB, intimidări și "paranoia constantă" din Rusia lui Putin

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Cinci diplomați occidentali au povestit cum este să lucrezi în Rusia lui Putin după invadarea Ucrainei.

Diplomații americani, britanici și europeni au jucat cândva un rol crucial în Rusia, dezamorsând tensiunile chiar și în cele mai grele momente ale Războiului Rece. Dar acum, considerați „neprietenoși” de Vladimir Putin, ambasadorii occidentali sunt sub supraveghere constantă, izolați și din ce în ce mai des separați de țara pe care au fost trimiși să o înțeleagă, pe măsură ce războiul din Ucraina intră în al cincilea an, relatează BBC, care a vorbit cu cinci diplomați care au servit în Rusia de când Putin a declanșat războiul, pentru a afla cum este viața acolo, din perspectiva lor.

Mărturia unui fost ambasador SUA la Moscova: A fost cea mai grea misiune din cariera mea

„A fi ambasador în Rusia a fost probabil cea mai grea misiune din cariera mea”, a declarat pentru sursa citată Lynne Tracy, care a reprezentat SUA la Moscova între 2023 și 2025.

Ambasadorii compară nivelurile actuale de presiune cu cele din epoca Războiului Rece - când ambasadele occidentale erau monitorizate prin supraveghere fizică, dispozitive de ascultare ascunse în cadouri și „praf de spionaj” - un agent chimic aproape invizibil folosit pentru a urmări oficialii.

Sute de diplomați ruși au fost expulzați din țări din Europa și SUA după începerea războiului din Ucraina, în 2022. Moscova a răspuns la fel, declarând sute de diplomați occidentali persona non grata și lăsând multe ambasade cu personal insuficient.

Viața în Pakistan, mai ușoară decât în Rusia, spune Lynne Tracy

Cariera de 30 de ani a lui Tracy a dus-o în țări precum Pakistanul, unde a supraviețuit unui atac armat în 2008. Dar ea spune că, chiar și sub o amenințare fizică constantă, detașarea ei la Peshawar a fost, într-un fel, mai ușoară decât în ​​Rusia.

„Acolo, încă simțeam că existau lucruri sub controlul meu. Ceea ce a făcut Moscova mai dificilă au fost nivelurile ridicate de incertitudine”, a declarat Lynne Tracy.

Presiunea constantă exercitată de contrainformațiile ruse a fost principala sursă a acestei incertitudini, și-a amintit ea.

Tacticile serviciilor de informații ale Moscovei

Diplomații ruși din Occident se plâng și ei de un astfel de tratament nedrept. Însă, potrivit diplomaților care au vorbit cu BBC, domeniul de aplicare și tacticile serviciilor de informații ale Moscovei sunt mult mai mari.

„Așteptați-vă la dispozitive de ascultare, așteptați-vă la camere video în fiecare cameră a casei voastre”, spune un fost diplomat european despre avertismentul pe care l-a primit înainte de a pleca la Moscova.

Un alt fost ambasador spune că au fost forțați să concedieze doi angajați ruși după ce serviciul de securitate internă al Moscovei, FSB, a încercat să-i recruteze, cerându-le să raporteze despre tot ce se întâmplă la misiunea diplomatică.

Cei doi au informat în schimb ambasada, care i-a lăsat să plece – „altfel, ar fi putut fi supuși unei proceduri penale”.

Rușii din domeniul academic și cultural, intimidați să evite contactul cu oficialii occidentali

Între timp, rușii care în mod normal ar construi relații cu personalul diplomatic - cum ar fi cei care lucrează în domeniul academic și cultural - sunt, de asemenea, intimidați să evite contactul cu oficialii occidentali. Un fost ambasador spune că oaspeții săi au fost odată „urmăriți” de agenți FSB până la ușile ambasadei.

Chiar în iunie anul acesta, oaspeții invitați la reședința ambasadorului britanic de la Moscova pentru sărbătorirea zilei de naștere a regelui au declarat că au fost hărțuiți de activiști pro-Kremlin și jurnaliști din presa de stat și apoi interogați de poliție.

Unul dintre invitați spune că de atunci a refuzat mai multe invitații la evenimente la ambasadele occidentale din cauza fricii. Nu toată lumea poate face față presiunii.

„Paranoia constantă” i-a determinat pe unii oficiali să-și dea demisia

Un fost ambasador spune că „paranoia constantă” i-a determinat pe unii oficiali să-și dea demisia. Chiar și după ce a părăsit Rusia, adaugă el, a privit peste umăr luni de zile.

„Generalii demonstrează ce pot face în război. Același lucru este valabil și pentru diplomați”, a spus acesta.

Imediat după ce Putin a declanșat războiul din Ucraina au existat discuții în toată Europa despre rechemarea ambasadorilor sau încetarea completă a activității în Rusia, spune fostul ambasador francez Pierre Lévy.

Își amintește că a sunat imediat la Paris pentru a-i spune că retragerea trimisilor lor ar fi o greșeală, considerând că, cu cât relațiile se înrăutățesc, cu atât acestea vor deveni mai importante.

Invazia le-a transformat rapid munca, spune un alt fost ambasador european; cooperarea necesară pentru eforturile lor obișnuite în relațiile bilaterale, comerț și proiecte comune era acum imposibilă. Iar pentru cei care au rămas în Rusia, războiul i-a lăsat cu o serie de noi priorități dincolo de sprijinirea propriilor cetățeni și companii.

În primul rând, țările considerate neprietenoase de Moscova încă își doreau cel puțin un canal de comunicare cu oficialii ruși pentru a obține o imagine exactă a ceea ce se întâmpla în interiorul țării. Dar trebuiau, de asemenea, să își protejeze personalul și să își mențină ambasadele în funcțiune.

Interdicția impusă de Putin care a lăsat ambasadele cu personal insuficient

După interdicția impusă de Rusia angajării de cetățeni străini în 2021, echipa de facilități a ambasadei SUA a rămas cu personal insuficient. Chiar și o problemă minoră de instalații sanitare, cum ar fi o țeavă care curge, se putea transforma într-o problemă majoră, epuizând timpul lucrătorilor diplomatici.

Un diplomat își amintește că a discutat despre lipsa de personal cu un oficial rus, care l-a sfătuit să nu se supere prea tare. „El a spus: «măcar îl mai aveți pe bucătar».”

„Este o nebunie completă”

Sancțiunile financiare impuse de guvernele occidentale pentru a sprijini Ucraina au creat alte probleme. După ce băncile rusești au fost deconectate de la rețeaua de plăți Swift, iar Mastercard și Visa și-au suspendat operațiunile în Rusia, multe ambasade s-au confruntat cu dificultăți cu cheltuielile operaționale de bază. Un fost ambasador își amintește că pur și simplu a rămas fără numerar și nu a putut să-și plătească personalul - până când un alt diplomat, care își vindea mașina după ce a fost expulzat, a adus rublele la ambasadă într-o valiză.

„Este o nebunie completă. Dar trebuia să privești lucrurile cu simțul umorului”, a spus diplomatul.

Oficialii ruși nu își ascund atitudinea față de diplomații occidentali. Aceștia i-au acuzat deschis pe cei din „țări neprietenoase” că se angajează în „spionaj”.

Moscova a fost deosebit de critică față de cei care manifestă interes pentru exprimările de disidență față de Kremlin și, potrivit jurnalistului rus Alexei Venediktov, a interzis efectiv oficialilor ruși să vorbească cu ambasadele occidentale.

Acest lucru nu a făcut decât să înrăutățească relațiile cu Occidentul, spune Venediktov, care își amintește că le-a spus oficialilor ruși: „Sunteți înțeleși greșit tocmai din cauza propriilor acțiuni - pentru că ambasadorii nu își pot face treaba”.

Ce se întâmplă astăzi, potrivit unui fost ambasador european

Astăzi, Moscova are puțin sau deloc contact cu multe guverne occidentale, spune un fost ambasador european. „Nu există apeluri, nu există întâlniri la nivel ministerial”.

Dar ei spun că acest lucru i-a făcut pe diplomați cu atât mai importanți, aceștia rămânând cu responsabilitatea de a comunica pozițiile guvernelor lor către Moscova: „Generalii demonstrează ce pot face în timpul unui război. Același lucru este valabil și pentru diplomați. Când lucrurile devin cu adevărat dificile, fiecare lucru pe care îl faci contează cu adevărat”.

Lynne Tracy a părăsit Moscova în 2025 simțind că și-a îndeplinit misiunea principală: Ambasada SUA a rezistat ferm. Spune că este mândră și de munca pe care a depus-o ea și echipa sa pentru a menține legătura dintre americani și rușii de rând.

„Pentru că, la un moment dat, relațiile dintre guverne vor avea șansa de a se îmbunătăți - iar acele legături dintre oameni vor fi acolo pentru a ajuta la accelerarea îmbunătățirii”, a mai spus ea.

Precizăm că despre paranoia lui Putin s-a vorbit și cu alte ocazii. Șiretlicul lui Donald Trump cu avionul Air Force One din luna august este "o joacă de copii" în fața secretomaniei lui Putin, potrivit mărturiilor mai multor jurnaliști. În ultimii ani, s-au aflat tot mai multe metode folosite de liderul de la Kremlin pentru a se ascunde, acesta fiind cunoscut pentru teama sa de a fi asasinat.