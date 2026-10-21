Cum a decis Gilbert Costache să-și spună povestea și să vorbească despre comunitatea romă: Lucram la sânge cu mine / video

Gilbert Costache, model și actor de origine romă

Gilbert Costache a debutat în literatură cu volumul „Oprește ploaia, aruncă cu sare!”, o carte autobiografică în care vorbește despre copilărie, identitate, discriminare, suferință emoțională și căutarea propriului sine. După ani în care a încercat să se îndepărteze de originile sale, a ales să-și spună povestea și să vorbească despre comunitatea romă.

Gilbert Costache, model și actor de origine romă, a povestit că pasiunea sa pentru lectură a început cu cărțile pe care i le citea bunicul său, iar mai târziu a citit sute de volume pentru a înțelege lumea. Studiul actoriei și povestea lui Sylvester Stallone l-au inspirat să-și spună propria poveste și să vorbească despre comunitatea romă. El a mai povestit că după mulți ani în care a încercat să fugă de originile sale, terapia și lucrul cu sine l-au ajutat să se accepte și să-și asume identitatea.

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„Cum ai dat de cărți?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Nu am vrut să caut atenție neapărat, cât am vrut să caut adevărul. Locuind de la 18 ani în alte țări, am pus mâna pe primele cărți - Micul prinț, Alchimistul, Secretul, Napoleon Hill.

Bunicul meu citea și îmi citea și mie Contele de Monte Cristo, Jules Verne și de atunci am început să citesc literatură americană. Am vrut să înțeleg religiile și am căutat în hinduism, budism, ortodoxism, tot felul de cărți. Am ajuns la sute de cărți, dar nu neapărat ca să scriu.

Studiind actoria de vreo 10 ani, am rămas surprins de drumul lui Sylvester Stallone, cum el nu era luat la actorie și și-a scris povestea, iar eu am zis că mesajul pe care eu trebuie să-l transmit nu știu cât e al altor scriitori sau al altor filme, cât aș vrea să vorbesc despre romii mei pentru că am văzut inocența, frumusețea, reziliența, puterea de a trăi viața, modul de viață al romilor, eu fugind de asta. Îmi doream tot timpul să fiu român, nu rom. Acolo a fost un declic și am zis: „Hai să mă accept pe mine” - eu făcând terapie în timpul acela”, a spus Gilbert Costache.

50.000 de dolari investiți în dezvoltare personală, terapie și actorie

„Cursurile de dezvoltare personală, ședințele de terapie și cursurile de actorie m-au costat peste 50.000 de dolari. Asta, de fapt, e puțin pentru că au fost ani în care eu zilnic îmi făceam jurnalul și lucram la sânge cu mine și în lacrimi să mă înțeleg pe mine, să accept și să iert”, a spus Gilbert Costache.

De ce au nevoie tinerii pentru a reuși în viață

Gilbert Costache a spus că educația, lectura și existența unor modele în viața copiilor și a tinerilor sunt foarte importante. El este de părere că motivația, sprijinul familiei, anturajul și profesorii au un rol important în a-i ajuta pe tineri să-și construiască un viitor bun.

„Pe copiii din Rahova, din Ferentari nu-i costă nimic școala și, totuși, parcă nu prea folosesc școala ca trambulină în viață, în carieră. Nu-i vezi pe tineri că trag să ajungă undeva”, a spus Val Vâlcu.

„Sunt niște subiecte foarte importante și pot spune că educația, școala, lectura sunt primordiale pentru a-ți hrăni mintea”, a spus Gilbert Costache.

„Ce îi oprește? E sistemul prost? Nu au meditații? Nu au un model în familie?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Motivația, poveștile poate, să fie cu adevărat inspirați, pentru că dacă vezi un erou sau pe cineva care a reușit în cercul tău e altceva. Ce te motivează, ce te inspiră, poate și că vezi un adidas scump și vrei și tu să ai, poate cum să ajungi mai rapid la asta, educația, cititul, o comunicare continuă cu părinții tăi sau cine îți vrea binele. Responsabil ar fi și Ministerul Educației și profesorii, apoi anturajul”, a spus Gilbert Costache la DC News.