Lună Plină în Taur. Astrolog Daniela Simulescu: Taur, Leu, Scorpion și Vărsător, pregătiți-vă!

Sursă foto: Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne aduce mai multe detalii despre Luna Plină din 2026.

După câteva săptămâni și-așa destul de intense din punct de vedere astrologic, iată că, pe 26 octombrie, se va petrece Luna Plină din Taur.

Soarele din Scorpion va fi în opoziție cu Luna din Taur. Și ca orice Lună Plină, ne vom trezi cu încheieri de capitole, situații în care nu mai putem continua la fel. Apare finalizarea unui capitol care nu mai duce oricum nicăieri. Dar, inițial, ne vom confrunta cu o rezistență fantastică. Pentru că arhetipul Taurului este cel al confortului și al încăpățânării. Deci unii dintre noi vor avea nevoie de un declic sau șoc pentru a progresa.

Și cum Venus, guvernatoarea Taurului, este retrogradă, tragem concluzia că regretele și dilemele vor fi la ordinea zilei.

Taur/Ascendent în Taur

Luna Plină se petrece în semnul tău. Însă, tu, de ceva timp ești principalul vizat de către astre. Pentru că Venus, guvernatoarea ta, este retrogradă. Deci am putea spune că evenimentul de pe 26 octombrie se poate transforma în cireașa de pe tort sau bomboana de pe colivă. De la caz la caz. Adică, vei avea ocazia să tranșezi o situație, să accepți ce nu mai merge. Luna Plină scoate la suprafață multe aspecte pe care tu însuți le-ai vrut ascunse. Trebuie să recunoști ce anume din atitudinea ta nu te mai ajută. În ce zone te sabotezi. De data aceasta, confort și siguranța nu îți mai aduc efectele dorite. Nu îți mai consuma energia în dispute inutile cu partenerul sau oamenii apropiații!

Leu/Ascendent în Leu

Luna Plină se va petrece în casa a zecea. A carierei și a statutului social. Se pot încheia etape din punct de vedere profesional. Vrei nu vrei. Sau tu îți vei da seama că o strategie nu a funcționat și că trebuie să îți schimbi atitudinea față de șefi sau colegi. Ce-i drept, ți-ai dori mai multă predictibilitate, însă vei constata că funcționezi destul de bine și fără aceasta la locul de muncă. O criză chiar se poate transforma într-o mare oportunitate pe termen lung. Să îți reamintesc faptul că, în semnul tău, se află Marte și Jupiter. Deci, după ce vei dramatiza puțin, vei deveni o persoană mai puternică și combativă.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Vaiii, de ce perioadă ai parte! Și nu spun asta să te sperii. Ci pentru a-ți arăta că evenimente astrologice din aceste zile te vizează. Și că existența ta va deveni mai dinamică decât te-ai fi așteptat. Venus și-a început retrogradarea în semnul tău, Mercur va fi și el retrograd în semnul tău. Iar Luna Plină se va petrece în casa a șaptea, a relațiilor și parteneriatelor. Deci unele dintre acestea se încheie sau își schimbă termenii și condițiile. Unele la care te-ai mai gândit, dar știi și tu vorba aceea: Toate la timpul lor! Unii dintre voi se vor despărți, dar nu din cauzele principale. Alții vor decide să treacă la următorul pas cu relația actuală. Și se vor redefini unele parteneriate profesionale. Plictiseala va fi adevăratul inamic!

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Luna Plină activează casa a patra. Gospodăria sau familia pot deveni surse de stres suplimentar așa dintr-o dată, pe neașteptate. Pe moment, vei fi tentat să îți faci numeroase teorii sau scenarii nepotrivite, însă pragmatismul va fi cel salvator. Fie că vrei să te muți, să repari sau să renovezi locuința, să rezolvi unele conflicte cu oamenii dragi, adu-ți aminte că drama și deciziile luate la cald pot aduce prejudicii și regrete ulterioare. Și nici nu rezolvă probleme. Până la urmă, vei recunoaște și tu că fără un declic nu ai fi căutat evoluția. Această Lună Plină îți va arăta că, oricâte succese ai avea în carieră, tot viața personală contează cel mai mult.