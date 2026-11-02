Horoscop 2 noiembrie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Luna tranzitează semnul Leului, iar Mercur retrograd se apropie de conjuncția cu Soarele din Scorpion. Deci nu va fi o zi simplă! Pe lângă asta, vom avea tendința de a exagera sau de a dramatiza. Soluția este simplitatea.

Horoscop 2 noiembrie 2026 Berbec

Astăzi trebuie să fii foarte isteț și să îți vezi interesul. Adică să nu te lași tras în anumite bătălii, lupte sau competiții care nu ți se potrivesc. Poți fi competitiv atunci când chiar contează. Lasă-i pe alții să își rezolve problemele. Important este ce simți tu, ce vrei tu, nu ce ar prii altora.

Horoscop 2 noiembrie 2026 Taur

Venus, guvernatoarea ta, este retrogradă și se apropie de un aspect favorabil cu Jupiter. Trebuie să reții ceva. Nu-i dracul chiar atât de negru! Nu este nimic garantat! După un pic de muncă și efort, vei vedea și rezultate. Dacă pleci la drum fără așteptări prea mari, vei avea o zi bună.

Horoscop 2 noiembrie 2026 Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, este retrograd și se apropie de conjuncția cu Soarele. Există riscul să te confrunți cu mai multe puncte oarbe. Și să iei decizii în grabă. La locul de muncă, superficialitatea creează probleme. Comunică atunci când nu te descurci. Sigur te va ajuta cineva.

Horoscop 2 noiembrie 2026 Rac

Vei fi pus în diverse ipostaze. Însă, tu trebuie să alegi de fiecare dată binele. Sau ce este frumos în jurul tău. Nu te duce deloc în direcții meschine, vulgare, lipsite de logică. Astfel te protejezi și îți dai șanse în viitorul apropiat.

Horoscop 2 noiembrie 2026 Leu

Luna se află în semnul tău, acolo unde se mai află Jupiter și Marte. Această combinație este destul de puternică, însă creează și un dezechilibru. Îți va fi destul de greu să te conectezi cu persoanele din jur. Este totul despre tine. Simți că nu ești înțeles sau validat. Însă, căutarea permanentă a validării din exterior îți poate sabota unele proiecte.

Horoscop 2 noiembrie 2026 Fecioară

Apropierea lui Mercur retrograd de Soarele din casa a treia poate aduce tot soiul de schimbări de planuri. Tehnologia îți da bătăi de cap, apar blocaje în trafic sau mici amânări. Verifică de mai multe ori comenzile online și programările.

Horoscop 2 noiembrie 2026 Balanță

Venus retrogradă din semnul tău se apropie de un aspect armonios cu Jupiter. Am putea spune că astrele te protejează. Există totuși riscul de a pierde prudența când vine vorba de cumpărături. Nu cheltui banii pe care încă nu îi ai!

Horoscop 2 noiembrie 2026 Scorpion

Una dintre acele zile în care primești un plus de vizibilitate la locul de muncă. Aceasta poate veni și în urma unei reușite, dar și în urma unei boacăne. Îți recomand să te bucuri de popularitate, însă cu maturitate și să te ferești de impulsivitate.

Horoscop 2 noiembrie 2026 Săgetător

Ai capacitatea de a media conflictele din jur. Și chiar vei vedea ceva bun în fiecare. Pentru tine, și buruienile au un potențial extraordinar. În plus, s-ar putea să îți descoperi noi resurse sau talente personale.

Horoscop 2 noiembrie 2026 Capricorn

Vei primi sprijin de la persoanele de la care nu te aștepți. Chiar dacă tu credeai că te va ajuta sau îți va lua apărarea o anumită persoană, universul trimite pe altcineva să fie acolo pentru tine. Și până la urmă chiar nu mai contează.

Horoscop 2 noiembrie 2026 Vărsător

Partenerul se va demonstra a fi mai rigid, nu va fi deloc dispus să facă unele compromisuri sau concesii. Deci va fi nevoie să fii mai răbdător și diplomat dacă îți dorești ceva de la acesta. Însă, fără a-ți crea ție un disconfort prea mare.

Horoscop 2 noiembrie 2026 Pești

Ziua va depinde, în mare parte, de starea ta emoțională. Dacă ești împăcat, echilibrat și accepți că totul se poate schimba oricând, vei găsi la rezolvare la orice. Chiar și problemele pe plan financiar. Atunci când ești obosit sau agitat, nu lua decizii!