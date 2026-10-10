Horoscop 12-18 octombrie 2026. Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă cele mai importante evenimente din următoarea săptămână.

Săptămâna viitoare este precum calmul de dinaintea furtunii! Din punct de vedere astrologic. Vom avea de-a face cu puține evenimente și aspecte.

Principalul este un trigon dintre Marte din Leu și Saturn retrograd din Berbec. Care ve na invita la temperanță. Ce-i drept, vom intra deseori în panică. Însă, doar cu răbdare, vom ajunge acolo unde ne dorim.

Sextilul dintre Soarele din Balanță și Jupiter din Leu este genul de aspect care produce optimism, însă unul tot temperat.

Oarecum, avem nevoie de o frână dat fiind faptul că ne apropiem de o altă retrogradare, cea a lui Mercur.

Astrologul Daniela Simulescu ne va aduce explicații complete despre aceste evenimente și previziunile pentru toate zodiile, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată duminică, 11 octombrie, începând cu ora 12.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.