Horoscop 24 octombrie 2026. Mercur și Venus retrograde. Daniela Simulescu, previziuni zodii

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

O zi plină din punct de vedere astrologic! Mercur își începe retrogradarea în Scorpion, iar Venus devine retrogradă în Balanță. Deci ne vom confrunta cu numeroase amânări, întârzieri, neînțelegeri și ambiguități. Și când vine vorba de bani, dar și în relațiile personale. Și să nu uităm că ne apropiem de Luna Plină din Taur, adică și emoțiile sunt intense.

Horoscop 24 octombrie 2026 Berbec

Discuțiile despre bani pot deveni destul de tensionate. Tu și partenerul sau familia ar trebui să acceptați că nimeni nu este perfect și că există soluții.

Horoscop 24 octombrie 2026 Taur

Îți vei da seama încă din primele ore ale zilei că oricât de mult ai încerca să fii disciplinat sau organizat, nu vei reuși. Tot timpul apare ceva neprevăzut.

Horoscop 24 octombrie 2026 Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, își începe retrogradarea. Verifică orice programare sau rezervare. Fii foarte atent la detaliile comenzilor sau ale tranzacțiilor.

Horoscop 24 octombrie 2026 Rac

Vei simți nevoia să te ocupi de estetica locuinței. De idei creative nu duci deloc lipsă, însă bugetul nu este nelimitat. Deci trebuie să faci un compromis.

Horoscop 24 octombrie 2026 Leu

Unele discuții cu familia îți trezesc amintiri puternice. Nu fugi de ele că sigur au revenit cu un rost. Astrele îți oferă talent oratoric.

Horoscop 24 octombrie 2026 Fecioară

Mercur, guvernatorul tău, își începe retrogradarea. Punctualitatea va deveni un subiect sensibil al zilei. Asta și din cauza unor erori multiple.

Horoscop 24 octombrie 2026 Balanță

Venus retrogradează în semnul tău. Așa că să nu te mire dacă îți vin idei de schimbare a garderobei și de îmbunătățire a stilului. Bineînțeles, și bugetul va suferi.

Horoscop 24 octombrie 2026 Scorpion

Mercur devine retrograd în semnul tău. Mintea îți este foarte activă, însă nu prea te poți conecta sau înțelege cu apropiații. Va fi nevoie de multe explicații.

Horoscop 24 octombrie 2026 Săgetător

Te poți reîntâlni cu prieteni pe care nu i-ai mai văzut de mult timp sau foști parteneri. Nu este cazul să reaprindeți subiecte care au durut la un moment dat.

Horoscop 24 octombrie 2026 Capricorn

Tu și apropiații veți avea parte de încurcături și bineînțeles, de probleme în comunicare. Nu prea veți reuși să vă sincronizați.

Horoscop 24 octombrie 2026 Vărsător

Deplasările pot avea parte de întârzieri sau modificări. Fii cât mai clar în discuțiile legate de împărțirea treburilor din gospodărie sau de la serviciu.

Horoscop 24 octombrie 2026 Pești

Din când în când, ți se potrivește și un weekend mai superficial. În care să nu îți pui atâtea întrebări și să te ferești de unele dileme.