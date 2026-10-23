Horoscop 23 octombrie 2026. Soarele intră în Scorpion. Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Astăzi, Soarele intră în Scorpion. Timp de o lună îi vom sărbători pe acești nativi. Sezonul lor ne îndeamnă la cercetare, devotament și emoții intense. Mercur se pregătește să retrogradeze în același semn.

Horoscop 23 octombrie 2023 Berbec

Te pregătești de teste în relațiile personale. Iar motivele principale vor fi legate de bani. Poate că este cazul să fii mai prudent pe plan financiar.

Horoscop 23 octombrie 2023 Taur

La locul de muncă, apar situații greu de explicat. Iar pe plan personal, partenerul își va cere drepturile. Va dori mai multă atenție și implicare din partea ta.

Horoscop 23 octombrie 2023 Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, se pregătește de retrogradare. Programul poate suferi modificări neprevăzute, atât acasă, cât și în proiectele personale.

Horoscop 23 octombrie 2023 Rac

Este cazul să fii mai selectiv cu evenimentele la care participi sau oamenii din jurul tău. Rămâi cât mai pragmatic și nu vei regreta.

Horoscop 23 octombrie 2023 Leu

S-ar putea să fii nevoit să te ocupi de unele reparații legate de gospodărie. Multiple discuții cu familia. Îți vei revedea prieteni dragi.

Horoscop 23 octombrie 2023 Fecioară

Niciun drum, scurt sau lung, nu va fi perfect. De asemenea, te poți trezi cu unele datorii neplătite. Verifică mai bine facturile.

Horoscop 23 octombrie 2023 Balanță

Îți vei da seama cât de mult costă compromisurile prelungite. Astrele te invită să acorzi atenție suplimentară achizițiilor și negocierilor.

Horoscop 23 octombrie 2023 Scorpion

Începe sezonul tău! Soarele vine cu energie și dorința de a începe noi capitole. Însă, fără un grad mare de toleranță, va fi mai greu să reușești.

Horoscop 23 octombrie 2023 Săgetător

Poate că ai idealizat prea mult unele relații de prietenie. Nu îți aglomera programul weekendului. Încearcă de astăsi să pui pe primul loc odihna.

Horoscop 23 octombrie 2023 Capricorn

Da, ziua nu va fi deloc una liniară sau așa cum te-ai fi așteptat. Însă, dacă rămâi flexibil și deschis la nou, vei fi remarcat și ți se vor oferi oportunități.

Horoscop 23 octombrie 2023 Vărsător

La locul de muncă, apar momente de nesincronizare între tine și colegi. Nu uita să fii diplomat în momentele încărcate ale zilei!

Horoscop 23 octombrie 2023 Pești

Câteodată, stresul poate deveni și un instrument folositor. Pentru că te ajută să anticipezi probleme. Banii sunt făcuți să circule.