Horoscop 20 octombrie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Astăzi se petrece un careu între Venus retrogradă în Scorpion și Pluto din Vărsător. Un aspect tensionat când vine vorba de relații/parteneriate, iubire și bani. Ne vom confrunta cu lupte de putere, negocieri dure și jocuri de culise.

Horoscop 20 octombrie 2026 Berbec

Ai nevoie de o strategie realistă pe plan financiar. Adică să nu alegi deloc extremele. Doar astfel vei reuși să iei deciziile cele mai potrivite.

Horoscop 20 octombrie 2026 Taur

Venus, guvernatoarea ta, face un careu cu Pluto și este retrogradă. Trebuie să îți dai seama care conflicte sunt total inutile, mai ales cele din relația de cuplu.

Horoscop 20 octombrie 2026 Gemeni

Oricât de obosit și tracasat ai fi, să știi că vei reuși să duci la final toate obiectivele. Iar roadele muncii tale să producă rezultate foarte satisfăcătoare.

Horoscop 20 octombrie 2026 Rac

Relațiile cu copiii pot deveni mai tensionate. Pe plan financiar, oricât de disciplinat ai încerca să fii, banii tot se vor scurge ca nisipul printre degete.

Horoscop 20 octombrie 2026 Leu

Ziua poate avea mai multe fațete. Ori se instalează plictiseala și ai impresia că totul stă pe loc. Ori vei lupta din greu pentru absolut orice și vei avea de așteptat după rezultate.

Horoscop 20 octombrie 2026 Fecioară

Discursul tău s-ar putea să fie mai tăios sau tendențios ca altădată. Crezi tu că pe bună dreptate. Și bineînțeles că primești reproșuri din partea celorlalți.

Horoscop 20 octombrie 2026 Balanță

Certurile din cauza banilor cu partenerul sau alți membri ai familiei te vor consuma enorm. Nu este despre cine are dreptate, ci despre cum puteți ajunge la un numitor comun.

Horoscop 20 octombrie 2026 Scorpion

Dacă ziua este prea liniștită, s-ar putea să găsești metodele prin care să o complici. Careul Venus-Pluto poate (re)aduce unele resentimente pe plan relațional.

Horoscop 20 octombrie 2026 Săgetător

Una dintre acele zile în care idealizezi trecutul. Dar, bineînțeles, că vei acorda o atenție exagerată doar amintirilor care îți convin. Nu uita că au fost și dezamăgiri!

Horoscop 20 octombrie 2026 Capricorn

Pe lumea asta, totul costă! Deci înainte de a te implica într-un proiect, asigură-te că și primești ceva, nu doar că îți oferi degeaba timpul și alte resurse.

Horoscop 20 octombrie 2026 Vărsător

Câteodată, popularitatea și succesul vin la pachet și cu unele costuri. Trebuie să înveți să separi aparențele de realitate. Deci renunță la naivitate!

Horoscop 20 octombrie 2026 Pești

Orgoliul te poate sabota, mai ales dacă este unul inflamat. Nu îi permite să te influențeze în așa fel încât să nu ceri ajutorul atunci când este necesar.