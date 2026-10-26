Horoscop 26 octombrie 2026. Lună Plină în Taur. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zodii

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Săptămâna începe cu Luna Plină din semnul Taurului. Un eveniment astrologic care aduce, de cele mai multe ori, decizii sau schimbări radicale când vine vorba de atașamente, posesiuni și confort.

Horoscop 26 octombrie 2026 Berbec

Luna Plină activează casa a doua. Deci este clar că, pe plan financiar, îți vei da seama că unele obiceiuri nu te mai ajută și că este cazul să scapi de acestea.

Horoscop 26 octombrie 2026 Taur

Luna Plină se petrece în semnul tău. O parte din tine știe că are nevoie de schimbare și evoluție, însă cealaltă parte este destul de rezistentă și rigidă. Deci trebuie să le împaci.

Horoscop 26 octombrie 2026 Gemeni

Ritmul tău de muncă are nevoie de ajustări. Pentru că energia nu este la cote imense. Mercur retrograd îți va arăta că extenuarea nu te ajută deloc.

Horoscop 26 octombrie 2026 Rac

Luna Plină se petrece în casa a unsprezecea. Deci îți vei da seama ce contează cu adevărat sau nu. Este o zi potrivită pentru a stabili obiectivele până la finalul anului.

Horoscop 26 octombrie 2026 Leu

Luna Plină vizează cariera. Apar vești neașteptate sau schimbări. Care te fac să îți dai seama, încă o dată, că nimic nu este garantat pe plan profesional.

Horoscop 26 octombrie 2026 Fecioară

S-ar putea să ai unele replici mai tranșante. Apropiații vor avea nevoie de explicații suplimentare, astfel vei evita posibile neînțelegeri.

Horoscop 26 octombrie 2026 Balanță

Luna Plină se petrece în casa a opta, iar Venus este retrogradă în semnul tău. Lecția zilei este următoarea: orice criză poate deveni o mare oportunitate!

Horoscop 26 octombrie 2026 Scorpion

Luna Plină se petrece în casa a șaptea. Unele parteneriate sau alianțe se finalizează într-un mod firesc. Îți vei da seama că trebuie să lași viața să se întâmple.

Horoscop 26 octombrie 2026 Săgetător

Dacă vrei o zi cât de cât echilibrată, stai departe de bârfele sau zvonurile de la locul de muncă. Și încearcă să te detașezi de problemele colegilor.

Horoscop 26 octombrie 2026 Capricorn

Copiii și banii. Acesta sunt temele zilei. Ocupă-te mai întâi de reducerea cheltuielilor inutile, după care acordă-le atenție suplimentară copiilor, indiferent de vârstele lor.

Horoscop 26 octombrie 2026 Vărsător

Luna Plină se petrece în casa a patra. Ai nevoie de un echilibru clar între viața profesională și cea personală. Vei fi mult mai responsabil cu timpul la locul de muncă.

Horoscop 26 octombrie 2026 Pești

Tehnologia îți poate provoca mai multe neplăceri. Apar amânări sau blocaje. Însă, dacă vei rămâne calm și nu vei lua nimic personal, ziua va fi satisfăcătoare.