Ce i-a spus Ion Iliescu înainte să preia puterea. Iulian Surugiu relatează întâlnirea din Comitetul Central

Ion Iliescu

Iulian Surugiu, președintele Partidului Patrioților, a participat la evenimentele din decembrie 1989 și chiar a reușit să intre în Comitetul Central al PCR chiar în momentul în care Nicolae Ceaușescu a zburat cu elicopterul de pe clădire.

Într-un interviu la DC News, moderat de jurnalistul Val Vâlcu, Iulian Surugiu a dezvăluit că a participat în seara de 21 decembrie 1989 la baricadă, iar pe 22 decembrie a reușit să intre în clădirea Comitetului Central chiar în momentul în care Nicolae Ceaușescu pleca de acolo cu elicopterul.

„Pe data de 21 decembrie 1989 seara, eu am fost participant activ la baricadă. Am stat toată noaptea, până când au venit tancurile de pe Calea Moșilor, cu mitraliere trăgând în asfalt și au reușit să ne împrăștie. Când am fugit, eu am mers până la Magazinul Cocor, unde am făcut stânga și am ieșit pe undeva pe unde a fost Biserica Sfânta Vineri, după care am traversat Dâmbovița și am ieșit la Piața Budapesta. Când am ajuns acolo, am văzut polițiștii și armata și unii au plecat pe deasupra, pe lângă Magazinul Unirea, iar alții au luat-o prin pasaj.

Eu am luat un taxi de la Șincai (n.r. Colegiul Național Gheorghe Șincai) și m-am dus acasă în Militari. Am trezit vecinii, am luat banii, actele și am mers în spatele Primăriei Sectorului 6, unde exista o stație de betoane, al cărei șef eram. Aveam vreo 25 de muncitori. I-am ținut și pe cei de noapte, și pe cei de zi și i-am zis și soției de la acea vreme: „Dacă Ceaușescu nu cade, eu plec!”, fiindcă știam că o să zac foarte mulți ani în pușcărie.

Când au venit coloanele de la Bulevardul Păcii, eu am scos utilajele și ne-am pus în fața coloanei. Așa am ajuns la Comitetul Central. Am intrat în Comitetul Central fix în momentul în care Ceaușescu pleca de acolo cu elicopterul”, a dezvăluit Iulian Surugiu.

Ce i-a spus Ion Iliescu lui Iulian Surugiu pe 22 decembrie 1989?

Politicianul a mai povestit că, după ce a reușit să intre în Comitetul Central, Gelu Voican Voiculescu i-a cerut să meargă pe Calea Victoriei și să-l aducă pe Ion Iliescu în clădire.

„După vreo oră și un pic, Gelu Voican Voiculescu m-a trimis pe Calea Victoriei și mi-a zis: „Du-te, vezi că vine tovarășul Ion Iliescu cu o Dacie albă”. Am mers pe Calea Victoriei, l-am preluat pe Ion Iliescu din mașină și l-am introdus în Comitetul Central. Când am intrat în clădire, Ion Iliescu m-a întrebat: „Tinere, mă cunoști?”. I-am spus că nu, că nu-l cunoșteam. Mi-a zis: „Eu o să fiu următorul președinte al României””, a concluzionat Iulian Surugiu.