Luna de miere a actualului Guvern se va termina rapid. Chirieac explică planul lui Bolojan și anticipează când „va lansa atacul” PNL

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Fostul premier Ilie Bolojan a părăsit în cele din urmă Palatul Victoria, unde s-a instalat Guvernul Luca Niculescu. Situația politică din România e departe de a fi pe un făgaș normal, iar analistul politic Bogdan Chirieac anticipează următoarele mișcări.

Comentând la România TV o informație conform căreia Ilie Bolojan are un plan mai amplu care țintește alegerile prezidențiale din 2030, Chirieac nu doar că nu a fost surprins, dar a explicat și mișcarea strategică a PNL sub Ilie Bolojan.

Până în 2030 e cale lungă, dar Chirieac e de părere că Ilie Bolojan va „obține voturile de la poporul român”. Nici o surpriză în contextul în care analistul a anticipat din vară mișcările fostului premier. Astfel, Bogdan Chirieac e convins că în acest moment Ilie Bolojan e în faza de reconstrucție politică iar luna de miere a actualului Executiv se va termina rapid printr-o moțiune de cenzură care va trece.

Rezultatul?

Ne vom întoarce la situația din ultimele șase luni, anticipatele urmând să fie singura soluție în acel scenariu.

Când va lansa Bolojan atacul?

„Noi am anticipat aceste mișcări politice din vara trecută, anume că Ilie Bolojan va pleca de la putere atunci când îi va cere acest lucru propriul său program politic, fapt care s-a întâmplat acum fiindcă nu putea face rectificarea bugetară și nu se mai puteam plăti salariile în noiembrie și decembrie pentru majoritatea bugetarilor. Am anticipat că urmează reconstrucția politică iar acest lucru se întâmplă acum. Îndată ce Ilie Bolojan va considera că a încheiat și această etapă va lansa atacul.

Atacul va fi o moțiune de cenzură împotriva acestui Guvern, iar moțiunea va fi sprijinită și de USR și de AUR care a declarat deja în Parlament că va sprijini orice moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu. Împreună au o majoritate pentru a da jos Guvernul”, a explicat Chirieac.

El spune că interesele PNL-USR și AUR s-ar putea suprapune la acel moment, căci „suveraniștii vor alegeri anticipate și cred că și Ilie Bolojan va dori alegeri anticipate”.

„Vom fi exact în aceeași situație politică imposibilă care ne-a împiedicat șase luni să avem un Guvern cu puteri depline”, mai punctează Chirieac.

„Cu golanii e greu să faci treabă”

Chirieac a comentat și declarația lui Bolojan vineri de la Sinaia, când fostul premier a declarat că în toate partidele sunt oameni raționali cu care se poate lucra, arătând că, dimpotrivă, cu „golanii este greu să faci treabă”.

„Din ce a declarat domnul Ilie Bolojan era vorba de partenerii de guvernare iar referința nu a fost către USR, mă team că a fost către PSD. Partenerii săi de guvernare, cei care i-au permis să conducă țara chiar și după ce a fost demis sunt niște „golani”. Au mai fost golani în politica românească, dar văd că e un arc peste timp cu golanii, de la Ion Iliescu la Ilie Bolojan”, a încheiat Bogdan Chirieac.

„Cu cât mai mulți oameni normali intră în politică la toate partidele, cu atâta densitatea acestora de normalitate va fi mai mare (...). Cu cât mai mulți oameni normali sunt în politică, cu atâta este mai bine. Am avut ocazia să lucrez cu toate partidele în momentul de față (...). În toate partidele sunt oameni raționali cu care se poate lucra. Cu omul rațional, chiar de la un partid cu probleme, am putut să mișc anumite lucruri. Aveau (...) respectul unor înțelegeri, responsabilitatea... Cu golanii e greu să faci treabă” - Ilie Bolojan, în cadrul Summitului Rethink România 2026 - 'O viziune pentru România'.