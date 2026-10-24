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DCNews Politica Luna de miere a actualului Guvern se va termina rapid. Chirieac explică planul lui Bolojan și anticipează când „va lansa atacul” PNL

Luna de miere a actualului Guvern se va termina rapid. Chirieac explică planul lui Bolojan și anticipează când „va lansa atacul” PNL

Autor: Darius Muresan
Ilie Bolojan a plecat cu ghiozdanul de la Palatul Victoria
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul premier Ilie Bolojan a părăsit în cele din urmă Palatul Victoria, unde s-a instalat Guvernul Luca Niculescu. Situația politică din România e departe de a fi pe un făgaș normal, iar analistul politic Bogdan Chirieac anticipează următoarele mișcări.

Comentând la România TV o informație conform căreia Ilie Bolojan are un plan mai amplu care țintește alegerile prezidențiale din 2030, Chirieac nu doar că nu a fost surprins, dar a explicat și mișcarea strategică a PNL sub Ilie Bolojan. 

Până în 2030 e cale lungă, dar Chirieac e de părere că Ilie Bolojan va „obține voturile de la poporul român”. Nici o surpriză în contextul în care analistul a anticipat din vară mișcările fostului premier. Astfel, Bogdan Chirieac e convins că în acest moment Ilie Bolojan e în faza de reconstrucție politică iar luna de miere a actualului Executiv se va termina rapid printr-o moțiune de cenzură care va trece. 

Rezultatul?

Ne vom întoarce la situația din ultimele șase luni, anticipatele urmând să fie singura soluție în acel scenariu.

Când va lansa Bolojan atacul?

Ilie Bolojan / FOTO: Agerpres

„Noi am anticipat aceste mișcări politice din vara trecută, anume că Ilie Bolojan va pleca de la putere atunci când îi va cere acest lucru propriul său program politic, fapt care s-a întâmplat acum fiindcă nu putea face rectificarea bugetară și nu se mai puteam plăti salariile în noiembrie și decembrie pentru majoritatea bugetarilor. Am anticipat că urmează reconstrucția politică iar acest lucru se întâmplă acum. Îndată ce Ilie Bolojan va considera că a încheiat și această etapă va lansa atacul. 

Atacul va fi o moțiune de cenzură împotriva acestui Guvern, iar moțiunea va fi sprijinită și de USR și de AUR care a declarat deja în Parlament că va sprijini orice moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu. Împreună au o majoritate pentru a da jos Guvernul”, a explicat Chirieac.

El spune că interesele PNL-USR și AUR s-ar putea suprapune la acel moment, căci „suveraniștii vor alegeri anticipate și cred că și Ilie Bolojan va dori alegeri anticipate”.

„Vom fi exact în aceeași situație politică imposibilă care ne-a împiedicat șase luni să avem un Guvern cu puteri depline”, mai punctează Chirieac.

„Cu golanii e greu să faci treabă”

Ilie Bolojan / Foto Agerpres

Chirieac a comentat și declarația lui Bolojan vineri de la Sinaia, când fostul premier a declarat că în toate partidele sunt oameni raționali cu care se poate lucra, arătând că, dimpotrivă, cu „golanii este greu să faci treabă”.

„Din ce a declarat domnul Ilie Bolojan era vorba de partenerii de guvernare iar referința nu a fost către USR, mă team că a fost către PSD. Partenerii săi de guvernare, cei care i-au permis să conducă țara chiar și după ce a fost demis sunt niște „golani”. Au mai fost golani în politica românească, dar văd că e un arc peste timp cu golanii, de la Ion Iliescu la Ilie Bolojan”, a încheiat Bogdan Chirieac.

„Cu cât mai mulți oameni normali intră în politică la toate partidele, cu atâta densitatea acestora de normalitate va fi mai mare (...). Cu cât mai mulți oameni normali sunt în politică, cu atâta este mai bine. Am avut ocazia să lucrez cu toate partidele în momentul de față (...). În toate partidele sunt oameni raționali cu care se poate lucra. Cu omul rațional, chiar de la un partid cu probleme, am putut să mișc anumite lucruri. Aveau (...) respectul unor înțelegeri, responsabilitatea... Cu golanii e greu să faci treabă” - Ilie Bolojan, în cadrul Summitului Rethink România 2026 - 'O viziune pentru România'.

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Comentarii (5)

Iar!   •   25 Octombrie 2026   •   16:13

Deja s a dat in bobi, carti , s a citit in stele ce se va intampla cu noul guvern. Se v a intoarce Bolojan pe magar in armura si va cucerii tara! Pe bune ! Ati innebunit cu totii ! Sunt atatea probleme de rezolvat pe plan intern si extern, atatea de analizat, de dezbatut, atatea afaceri murdare de scos la suprafata, noi ii dedicam lui Bolojan in fiecare zi atentia. Incercati sa l ignorati sau sa prezentati corect toate nenorocirele care le a facut acest om. Nu ce comenteaza el
pe la televiziunea caruia i a donat o suma de destul de grasa. La care se uita doar 10/15% din populatia tarii. Pe astia nu i intreaba nimeni cu ce ocazie le a dat aceasta suma? Pentru interesele Romaniei , adica ptr ANCOM nu a dat bani , suma care era mai mica. Acest personaj nu are nicio pregatire in niciun domeniu, nici macar o limba straina nu stie. El in afara de faptul ca a fost cea mai buna sluga, care a facut orice numai sa fie sus , cat mai sus. Nu el este conducatorul, el este sluga.

golanii   •   24 Octombrie 2026   •   18:25

daca nu dati drumul la vaccinurile antigripale si le mai tineti pitite in depozite pentru spaga si specula picati mai repede decat bolostalinistii.

31   •   24 Octombrie 2026   •   16:09

Bolojan parte în continuare sa facă foarte mult rău româniei prin două mijloace:
1. Să activeze mașinăria de propagandă a USR. Deja se văd unele semne cu repetarea obsesivă a ideii: "PSD va naționaliza pilonul 2 de pensii!" Probabil vor urma și alte subiecte legate de obsesiile useriste: Justiția și "specialii"
2. Să activeze rețeaua de influență de la Bruxelles compusă nu numai din europarlamentari dar și dintr-un întreg aparat birocratic susținut politic și înfiltrat la toate nivelurile UE.

Ion   •   24 Octombrie 2026   •   14:52

Dl. Chiriac îl supralicitați pe Bolohan ,deocamdată nu se știe dacă îl prinde Crăciunul șef la PNL și doi Nicușor nu uita ,nu iartă ,nu uitați că e cel mai puternic om din Romania și mai ales că are și Pesedeul cu el în iar alianțele de care tot vorbiți ,Usereulcu Pneleul e o frecție la un picior de lemn,alogenul Fritz dacă mai vorbește neîntrebat o sa lustruiască treptele Dneaului .De Chiriac știți la fel că mine nu ești prima mana in Oradea scrie pe tone

Mihai1   •   24 Octombrie 2026   •   14:42

Când Bolojan și-a numit oponenții politici "golani", la fel cum a făcut Iliescu, a arătat că face parte din aceeași școală de gândire, a secretarului de partid Comunist, a oamenilor școliți la Moscova, a celor care doar mimează democrația în timp ce în capul lor urlă bolșevismul cel mai infect!

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