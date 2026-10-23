Averea noii consiliere a lui Nicușor Dan: 13 terenuri și 19 clădiri în portofoliul imobiliar al Oliviei - Diana Morar

Foto Facebook Diana Morar

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat vineri decretul pentru numirea Oliviei-Diana Morar în funcţia de consilier onorific pe politici publice şi educaţie.

Potrivit CV-ului său de pe site-ul Camerei Deputaţilor, Olivia-Diana Morar a fost secretar de stat în Ministerul Justiţiei între 2020 şi 2021.

Olivia-Diana Morar a practicat avocatura şi din 2020 este deputată, până în octombrie 2024 fiind membră PNL iar după, a partidului Forţa Dreptei. Acum, Olivia-Diana Morar este parlamentar neafiliat.

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S-a numărat printre numele de propuse în cabinetele ce ar fi urmat să fie conduse de Eugen Tomac şi Adrian Veştea, pentru funcţia de ministru, respectiv vicepremier fără portofoliu.

Olivia-Diana Morar are experiență în administrația publică și în domeniul juridic. Ea a absolvit Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și a activat în cadrul Baroului Bistrița-Năsăud.

Alături de PMP, formațiunea care l-a sprijinit pe Nicușor Dan în tentativa sa de a fi ales președinte în 2025, Olivia-Diana Morar a făcut parte din staff-ul de campanie al acestuia, pe chestiuni juridice. Ea a postat poze și mesaje cu Nicușor Dan inclusiv din noaptea în care acesta a câștigat alegerile: ”Iubesc România asa cum va deveni începând de acum! Dumnezeu sa îți călăuzească pașii, Nicușor Dan!”.

Averea impresionantă a Oliviei Morar

Potrivit declarațiilor de avere postate pe Camera Deputaților și informațiilor apărute în spațiul public, Olivia-Diana Morar deține un portofoliu imobiliar extins, compus din 13 terenuri și 19 clădiri, aflate integral sau în coproprietate. Proprietățile includ terenuri, case, apartamente și spații comerciale, situate în București, județul Bistrița-Năsăud (Bistrița), județul Constanța, județul Bihor (Oradea), județul Satu Mare, județul Timiș (Timișoara) și județul Cluj (Turda).

Documentul de avere subliniază și implicarea sa în mediul de afaceri. Ea dețjne acțiuni și părți sociale în companii private. De asemenea, în 2020, Olivia-Diana Morar a donat către PNL suma de 27.000 de euro.

Numirea Oliviei Morar vine după plecarea lui Sorin Costreie de la Palatul Cotroceni



Desemnarea Oliviei-Diana Morar drept consilier onorific pentru politici publice și educație se întâmplă la doar trei zile după ce Sorin Costreie a părăsit echipa prezidențială pentru a deveni noul ministru al Educației și Cercetării.

Pe 20 octombrie 2026, Nicușor Dan a semnat decretul privind eliberarea, la cerere, a lui Valentin-Sorin Costreie din funcția de consilier prezidențial. El a fost inclus în Guvernul condus de Luca Niculescu. De menționat că Olivia-Diana Morar a fost desemnată consilier onorific, nu consilier prezidențial precum a fost Sorin Costreie.

Amintim că Guvernul Niculescu a primit votul de încredere al Parlamentului pe 20 octombrie 2026, cu 280 de voturi pentru și 58 contra.