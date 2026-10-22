Noul ministru al Transporturilor susține că a găsit "lipsă de personal calificat" la CNAIR, Metrorex, CFR, RAR și AACR

Sursa foto: Ștefan-Ovidiu Popa

Ștefan-Ovidiu Popa, noul ministru al Transporturilor și Infrastructurii, spune că a găsit "lipsă de personal calificat" la CNAIR, Metrorex, CFR, RAR și AACR.

Ștefan-Ovidiu Popa (PSD), noul ministru al Transporturilor și Infrastructurii, a avut, joi, 22 octombrie, o şedinţă cu directorii companiilor și autorităților din coordonarea ministerului.

Ulterior, acesta a anunțat într-o postare pe pagina sa de Facebook că una dintre cele mai mari probleme identificate este lipsa personalului calificat la CNAIR, Metrorex, CFR, RAR și AACR.

"Principala preocupare a marilor companii"

"Am avut astăzi o primă discuție cu directorii companiilor și autorităților din coordonarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Principala preocupare a marilor companii este finanțarea pe final de an, care trebuie asigurată prin rectificarea bugetară necesară continuării proiectelor de infrastructură.

Un alt aspect care a fost punctat în discuții vizează acordarea subvențiilor pentru transportul de călători feroviar urban și extra-urban.

Ștefan-Ovidiu Popa anunță că va discuta cu Luca Niculescu pentru a găsi urgent soluții

Una dintre cele mai mari probleme este lipsa personalului calificat la CNAIR, Metrorex, CFR, RAR și AACR.

Ca ministru voi discuta cu prim-ministrul și ceilalți colegi astfel încât să găsim urgent soluții pentru transporturi, un domeniu esențial pentru dezvoltarea economică a României", a scris Ștefan-Ovidiu Popa într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Ieri, într-o altă postare pe Facebook, noul ministru al Transporturilor, anunța că s-a intrat într-o nouă etapă importantă pentru construcția Magistralei M6 de metrou: "A pornit unul dintre cele două utilaje TBM pentru forarea tunelurilor pe secțiunea dintre Stația Tokyo și Aeroportul Otopeni".

Potrivit lui, întreaga Magistrală 6 de metrou de aproximativ 14 km ar trebui finalizată în prima parte a anului 2029.

Noul ministru al Transporturilor: Ritmul alert al proiectelor mari de infrastructură din România trebuie reluat

Precizăm că marți, după învestirea Guvernului Niculescu, într-un alt mesaj, Ștefan-Ovidiu Popa le mulțumea parlamentarilor că i-au acordat votul de încredere și declara că "ritmul alert al proiectelor mari de infrastructură din România trebuie reluat".

"Din cei 1.477 km de drum de mare viteză deschiși în prezent, aproximativ 600 km au fost dați în trafic în ultimii cinci ani. Iar evoluția nu trebuie să se oprească aici! Sunt proiecte în derulare pentru 668 de km, în licitație proiecte pentru 305 km și în pregătire încă 1270!

De aceea, este important să gândim strategic și să punem încă de pe acum bazele proiectelor pe care mizăm în viitorul exercițiu financiar european!

Prin urmare, trebuie să avem lecțiile pregătite atunci când vom negocia sumele necesare pentru construcția, în viitorii ani, a proiectelor de infrastructură mare.

Într-o regiune în care războiul își face simțită prezența la granițele noastre, fiecare kilometru de autostradă sau de cale ferată, este esențial pentru capacitatea României de a se apăra și de a se aproviziona.

Țintele noastre strategice rămân aceleași: finalizarea legăturilor rapide, rutiere și feroviare, pe axele de transport Est-Vest și Nord-Sud și conectarea tuturor regiunilor istorice ale țării prin rețea rutieră de mare viteză", spunea el.

Ștefan Ovidiu Popa, noul ministru al Transporturilor, are 41 de ani și a intrat în Parlamentul României, ca deputat, în 2016, în urmă cu 10 ani, când avea numai 30 de ani. El a fost propus de PSD pentru a conduce Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Guvernul Niculescu.