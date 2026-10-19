Cine este Ştefan Ovidiu Popa, ministrul propus de PSD la Transporturi. Sorin Grindeanu l-a dus la Palatul Cotroceni FOTO 

Astăzi, 19 octombrie, au loc audierile miniștrilor propuși în Guvernul Niculescu, tehnocrați și social-democrați.

PSD l-a propus la Transporturi Ştefan Ovidiu Popa, un nume mai puțin cunoscut în politica de la București. El a apărut, însă, în spațiul public, fără a fi neapărat remarcat, chiar la Palatul Cotroceni: a făcut parte din delegația PSD care a mers la consultări, la începutul lunii octombrie, fiind cel din dreapta pozei:

Ștefan Ovidiu Popa a intrat în Parlament când avea 30 de ani. Este la al treilea mandat de deputat

Ștefan Ovidiu Popa are 41 de ani și este la al treilea mandat de deputat. A intrat în Parlamentul României, ca deputat, în 2016, în urmă cu 10 ani, când avea numai 30 de ani, ales, cu fiecare ocazie, în Vâlcea, în circumscripția numărul 40. Adică în comuna Lăcusteni, formată din cinci sate, care, împreună, abia depășesc 1.100 locuitori. Primarul din Lăcusteni, Cosmin Bocșaru, este, de asemenea, edil, din 2016, susținut tot de PSD.

Revenind la Camera Deputaților, Ștefan Ovidiu Popa este liderul grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, din decembrie 2024. Anterior, a fost vicelider.

Din funcția de deputat, el este membru în două comisii:

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi

Comisia pentru constituționalitate.

A urmat trei facultăți, la zi, în același timp

În ceea ce privește studiile deputatului Popa, propus la Transporturi, după ce a terminat liceul, a urmat concomitent, la zi:

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova (2005 - 2008)

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, Universitatea din Craiova (2004 - 2008)

Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea din Craiova (2004 - 2008)

A urma apoi un program de master și mai multe cursuri.

A intrat în câmpul muncii, în 2009, ca și consilier juridic, apoi a fost economist, din nou consilier juridic, mediator, cenzor, terminând activitatea în 2016 cu funcția de președinte de C.A.R. Din 2016, a intrat în Parlamentul României, de când este deputat.

Câți bani are Ștefan Ovidiu Popa

Ultima declarație de avere a lui Ștefan Ovidiu Popa enumeră nouă terenuri: patru intravilane, patru agicole și unul forestier. Majoritatea terenurilor sunt moștenire, trei intravilane fiind obținute prin vânzare-cumpărare. Deputatul are un apartament în București și două case de locuit în Vâlcea, una dintre case moștenite. Are o mașină, cumpărată în 2018, dar și două utilaje moștenite, un tractor și o mașină agricolă.

Ștefan Ovidiu Popa are trei depozite bancare, dintre care unul de 63.000 de euro, dar și două conturi deschise pentru fonduri de investiții, la Trezoreria Statului. De asemenea, este dator până-n 2029, la C.A.R.-ul căruia i-a fost președintele, în Vâlcea.

Veniturile lui Ștefan Ovidiu Popa sunt exclusive de la Camera Deputaților. Soția sa, Mădălina, este și ea angajată în Camera Deputaților, ca și consilier.

Veniturile sunt rotunjite de dobânzile la depozitele bancare, dar și de restituirea împrumutului acordat PSD Vâlcea, în 2024, de 198.000 de lei.

Audierile miniștrilor propuși în Guvernul Luca Niculescu au loc astăzi, de la ora 12:00. Rămâneți pe DCNews.