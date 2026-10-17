Cum îi descrie Bogdan Chirieac, în câteva cuvinte, pe membrii Cabinetului Luca Niculescu - video

Anca Murgoci l-a provocat pe Bogdan Chirieac să descrie scurt, în câteva cuvinte, fiecare membru al Cabinetului Luca Niculescu.
Iată cum i-a caracterizat analistul politic Bogdan Chirieac pe membrii cabinetului cu care Luca Niculescu merge, la începutul săptămânii viitoare, în Parlament, pentru audieri şi vot:
@rodcnews DC NEWS: Anca Murgoci și Bogdan Chirieac, despre Guvernul Niculescu. Cum îi descrie pe miniștrii din Guvernul Niculescu? Membri ai Guvernului Niculescu Prim-ministru – Luca Niculescu (independent) Viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne – Marian Neacşu (PSD) Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii – Ştefan-Ovidiu Popa (PSD) Ministrul Finanțelor – Alexandru Nazare (independent) Ministrul Afacerilor Externe – Sebastian – Dănuţ Neculăescu (independent) Ministrul Justiției – Radu Marinescu (PSD) Ministrul Apărării Naționale Ştefan-Radu Oprea (PSD) Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului – Daniel-Cătălin Zamfir (PSD) Ministrul Delegat pentru Digitalizare şi Inteligență Artificială Costinel – Bogdan Dumitru (independent) Ministrul Energiei – Dumitru Chisăliță (independent) Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Florin-Ionuț Barbu (PSD) Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor – Natalia-Elena Intotero (PSD) Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației – Marcel-Alexandru Stoica (PSD) Ministrul Investițiilor şi Proiectelor Europene – Alexandru-Mihai Ghigiu (PSD) Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarității Sociale – Petre Florin Manole (PSD) Ministrul Sănătății – Alexandru-Florin Rogobete (PSD) Ministrul Educației și Cercetării – Valentin – Sorin Costreie (independent) Ministrul Delegat pentru Învățământ Preuniversitar – Sorin – Gabriel Ionescu (PSD) Ministrul Culturii – Ioana-Ruxandra Victoria Ciocan (independent) - DETALII PE DCNEWS.RO #niculescu #guvern #psd ♬ sunet original - DC News
- Luca Niculescu, premier: băiat bun, bun negociator;
- Marian Neacşu, ministru de Interne: bun organizator;
- Ştefan Popa, Ministerul Transporturilor: nu-l cunosc;
- Alexandru Nazare, Ministerul Finanţelor: ştie bine cu ce se confruntă;
- Sebastian Neculăescu, MAE: e un om foarte bun;
- Radu Marinescu, Ministerul Justiţiei: nu ştim ce culoare are... inodor, incolor... bun pentru Justiţie;
- Radu Oprea, ministerul Apărării: dinamic;
- Daniel Zamfir, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: e prietenul meu şi mai are o caracteristică: nu se teme de presă, merge peste tot, comunică, e politician de bună calitate;
- Dumitru Costinel, ministrul delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială: nu-l cunosc, iar când spun 'nu-l cunosc', sunt persoane care, în opinia mea, nu au avut niciodată un interviu public;
- Dumitru Chisăliţă la Ministerul Energiei: foarte cunoscut ca ONG-ist; nu ştiu dacă e bun ca ministru, dar ca ONG-ist e foarte cunoscut;
- Florin Barbu, Ministerul Agriculturii: rezultate bune la atragerea de fonduri europene;
- Natalia Intotero la Ministerul Mediului, "în locul prietenei dumneavoastră, Diana Buzoianu", a subliniat Anca Murgoci: "regret că pleacă doamna Buzoianu, dar mă bucur că vine doamna Intotero", a răspuns Bogdan Chirieac;
- Stoica Marcel Alexandru, ministerul Dezvoltării, "de la Buzău", a punctat Anca Murgoci: "aici trebuie să îmi spui tu cum îl caracterizezi (n.r. - Anca Murgoci e de fel din Buzău). "Păi în primul rând nu are Facebook, e un om misterios, omul din umbră şi vom vedea dacă face ceva. Vedem dacă va face ceva. A dat primul interviu acum o lună", a răspuns Murgoci. "Parcă presimţea ceva", a punctat Chirieac.
- La MIPE, Alexandru Mihai Ghigiu: e un tânăr promiţător. În zece ani s-ar putea să fie şi premier.
- La Ministerul Muncii, Florin Manole: foarte bun. Nu am nicio rezervă în ceea ce-l priveşte. E foarte bun şi să sesizăm un lucru: după 35 de ani e primul membru al comunităţii rome asumat care face parte din Guvernul României;
- Alexandru Rogobete la Ministerul Sănătăţii: foarte bun;
- Valentin Costreie la Educaţie: nu l-am văzut, nu-l cunosc;
- Ministru delegat pentru învăţământ preuniversitar, Sorin Ionescu: "...."
- Ministrul Culturii, Ioana Ciocan: "..." (n.r. - la aceşti ultimi doi miniştri din Cabinetul Luca Niculescu, Bogdan Chirieac nu a avut niciun răspuns, după cum se poate vedea şi în video alăturat)