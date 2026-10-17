Cum îi descrie Bogdan Chirieac, în câteva cuvinte, pe membrii Cabinetului Luca Niculescu - video

Premierul desemnat Luca Niculescu. Sursa: Agerpres

Anca Murgoci l-a provocat pe Bogdan Chirieac să descrie scurt, în câteva cuvinte, fiecare membru al Cabinetului Luca Niculescu.

Iată cum i-a caracterizat analistul politic Bogdan Chirieac pe membrii cabinetului cu care Luca Niculescu merge, la începutul săptămânii viitoare, în Parlament, pentru audieri şi vot:

#guvern #psd ♬ sunet original - DC News @rodcnews DC NEWS: Anca Murgoci și Bogdan Chirieac, despre Guvernul Niculescu. Cum îi descrie pe miniștrii din Guvernul Niculescu? Membri ai Guvernului Niculescu Prim-ministru – Luca Niculescu (independent) Viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne – Marian Neacşu (PSD) Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii – Ştefan-Ovidiu Popa (PSD) Ministrul Finanțelor – Alexandru Nazare (independent) Ministrul Afacerilor Externe – Sebastian – Dănuţ Neculăescu (independent) Ministrul Justiției – Radu Marinescu (PSD) Ministrul Apărării Naționale Ştefan-Radu Oprea (PSD) Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului – Daniel-Cătălin Zamfir (PSD) Ministrul Delegat pentru Digitalizare şi Inteligență Artificială Costinel – Bogdan Dumitru (independent) Ministrul Energiei – Dumitru Chisăliță (independent) Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Florin-Ionuț Barbu (PSD) Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor – Natalia-Elena Intotero (PSD) Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației – Marcel-Alexandru Stoica (PSD) Ministrul Investițiilor şi Proiectelor Europene – Alexandru-Mihai Ghigiu (PSD) Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarității Sociale – Petre Florin Manole (PSD) Ministrul Sănătății – Alexandru-Florin Rogobete (PSD) Ministrul Educației și Cercetării – Valentin – Sorin Costreie (independent) Ministrul Delegat pentru Învățământ Preuniversitar – Sorin – Gabriel Ionescu (PSD) Ministrul Culturii – Ioana-Ruxandra Victoria Ciocan (independent) - DETALII PE DCNEWS.RO #niculescu