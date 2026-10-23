Sursa foto: Facebook Florin Manole

Florin Manole anunță 9 priorități pentru piața muncii: "Un loc de muncă trebuie să însemne mai mult decât un salariu la sfârșitul lunii"

Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, a anunţat, vineri, 23 octombrie, că a semnat, alături de miniștri social-democrați europeni, Declarația ministerială PES EPSCO, prin care se stabilesc nouă priorităţi pentru piața muncii în legislaţia europeană. El a susținut că "un loc de muncă trebuie să însemne mai mult decât un salariu la sfârșitul lunii".

Florin Manole: Susținem o legislație europeană mai puternică pentru protejarea angajaților și pentru locuri de muncă de calitate

"Am susținut public de multe ori ideea că un loc de muncă trebuie să însemne mai mult decât un salariu la sfârșitul lunii. El trebuie să ofere siguranță, respect și șansa la un trai decent. Am repetat-o și în perioada în care PSD s-a luptat pentru creșterea salariului minim.

În consecință, pentru mine, a fost mai mult decât firesc să aprob, ieri, alături de colegii mei, miniștri social-democrați europeni responsabili de ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Declarația ministerială PES EPSCO. Prin aceasta susținem o legislație europeană mai puternică pentru protejarea angajaților și pentru locuri de muncă de calitate", a scris Florin Manole într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Cele 9 priorități pentru piața muncii

Ministrul Muncii a enumerat cele nouă priorități pentru piața muncii. Printre acestea se numără "salarii corecte, care să asigure un trai decent", "locuri de muncă sigure și sănătoase" și "echilibru între viața profesională și cea personală, inclusiv dreptul la deconectare".

"Declarația stabilește nouă priorități, pe care le consider de bun-simț, indiferent de orientarea ideologică a fiecăruia:

1. Locuri de muncă în care omul este pe primul loc, inclusiv în raport cu inteligența artificială.

2. Drepturi egale pentru toți angajații.

3. Locuri de muncă sigure și sănătoase.

4. Echilibru între viața profesională și cea personală, inclusiv dreptul la deconectare.

5. Consolidarea drepturilor angajaților, a sindicatelor și a negocierii colective.

6. Egalitate de șanse și de remunerare între femei și bărbați.

7. Acces la locuri de muncă de calitate pentru fiecare.

8. Salarii corecte, care să asigure un trai decent.

9. Finanțare europeană pentru locuri de muncă de calitate, competențe și protecție socială.

Pentru mine, aceasta este miza unei Europe sociale puternice: o economie care funcționează și în interesul oamenilor", a mai scris Florin Manole.

Reamintim că Florin Manole, ministrul Muncii în noul Guvern Niculescu, a făcut mai multe precizări, miercuri dimineața, despre indexarea pensiilor și salariilor, despre Legea Salarizării, dar și despre problema șomajului în rândul tinerilor.

Întrebat ce sumă ia în calcul pentru salariul minim, Florin Manole a spus: "Nu este vorba despre ce iau eu în calcul, există o formulă de calcul matematică, nu este subiectivă, decât parțial în decizia finală. Trebuie să așteptăm, conform procedurii, niște cifre de la INS, niște indicatori macroeconomici, după care va trebui să stabilim care sunt procentele maximal și minimal în care se poate face această indexare, după care va fi o discuție cu ministrul de Finanțe, cu premierul, pentru o decizie. Dar nu înainte de a consulta sindicatele și patronatele, așa cum cere legea. Deci, din fericire, avem un mecanism destul de puțin subiectiv, aș zice chiar foarte obiectiv, în legătură cu indexarea salariului la 12 luni".

Cât despre indexarea pensiilor, Florin Manole declarase marți că va urma procedurile de la 1 ianuarie 2027, dar decizia finală aparține ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, și premierului Luca Niculescu, care vor urmări impactul fiscal-bugetar.