Nicușor Dan s-a întâlnit luni cu președintele Comisiei de la Veneția, Marta Cartabia

Foto: Administrația Prezindețială

Întâlnire la nivel înalt între Nicușor Dan și președinta Comisiei de la Veneția, Marta Cartabia. Dialogul s-a concentrat pe echilibrul instituțional și consolidarea democrației.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, luni după-amiază, președintele Nicușor Dan a anunțat că a avut astăzi o întâlnire cu o delegație a Comisiei de la Veneția, condusă de președintele Marta Cartabia.

„Am avut astăzi o discuție foarte bună cu delegația Comisiei de la Veneția, condusă de doamna președintă Marta Cartabia, despre consolidarea statului de drept, rolul instituțiilor democratice și respectarea principiilor constituționale.

Dialogul deschis cu experții europeni este esențial. În cadrul întrevederii am reconfirmat angajamentul nostru pentru echilibru instituțional, transparență și respectarea standardelor europene în materie de democrație și stat de drept“, a scris președintele Nicușor Dan.

Delegația a fost formată din:

Marta Cartabia, Președintele Comisiei de la Veneția;

⁠Simona Granata-Menghini, Director, Secretariatul Comisiei de la Veneția;

Eirik Holmøyvik, Vicepreședintele Comisiei de la Veneția;

⁠Laura-Iuliana Scântei, Președintele Subcomisiei pentru Protecția Minorităților Naționale din cadrul Comisiei de la Veneția și Judecător al Curții Constituționale a României;

Iain Cameron, Președintele Subcomisiei pentru Drept Internațional din cadrul Comisiei de la Veneția;

Tone Sørfonn Moe, consilier juridic al Comisiei de la Veneția.

Discuțiile dintre Nicușor Dan și reprezentanții Comisiei de la Veneția au fost anunțate încă din weekend.