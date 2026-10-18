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Preşedintele Nicuşor Dan, discuţii, luni, cu o delegație a Comisiei de la Veneția

Mihai Ciobanu Autor: Mihai Ciobanu
nicusor dan presedinte
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Discuţii la Palatul Cotroceni între preşedintele Nicuşor Dan şi reprezentaţii Comisiei de la Veneția.

Administraţia prezidenţială a anunţat că luni, 19 octombrie, preşedintele Nicuşor Dan se va întâlni cu o delegaţie a Comisiei de la Veneţia. Comisia de la Veneția (denumită oficial Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept) este un organism consultativ al Consiliului Europei, format din experți independenți în drept constituțional.

Iată agenda de luni a lui Nicuşor Dan: 

Primirea unei delegații a Comisiei de la Veneția, la ora 12.30.

Delegația va fi formată din:

- Marta Cartabia, Președintele Comisiei de la Veneția;

- ⁠Simona Granata-Menghini, Director, Secretariatul Comisiei de la Veneția;

- ⁠Eirik Holmøyvik, Vicepreședintele Comisiei de la Veneția;

- ⁠Laura-Iuliana Scântei, Președintele Subcomisiei pentru Protecția Minorităților Naționale din cadrul Comisiei de la Veneția și Judecător al Curții Constituționale a României;

- Iain Cameron, Președintele Subcomisiei pentru Drept Internațional din cadrul Comisiei de la Veneția;

- ⁠Tone Sørfonn Moe, consilier juridic al Comisiei de la Veneția.

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