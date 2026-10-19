Cu Nicușor Dan, „colaborare instituțională”. Dar cu Fănel Bogos? Întrebarea DC News care l-a iritat pe Bolojan

Ilie Bolojan

Premierul demis Ilie Bolojan a răspuns luni seară unei întrebări pe care i-a adresat-o jurnalistul DC News Florin Răvdan, privitoare la omul de afaceri Fănel Bogos.

După ce a descris relația cu președintele Nicușor Dan drept o „colaborare instituțională”, Ilie Bolojan a fost întrebat de jurnalistul DC News Florin Răvdan dacă aceeași formulă se aplică și întâlnirii cu omul de afaceri Fănel Bogos. Premierul a respins comparația și a acuzat jurnalistul că insinuează, susținând că o audiență nu poate fi numită colaborare.

„Dacă îmi permiteți o întrebare, fiindcă a fost un întreg scandal în ultimele luni: Cu domnul Bogos ați avut o colaborare instituțională?“, a întrebat Florin Răvdan, jurnalist DC News.

După un scurt blocaj, Ilie Bolojan a precizat:

„La fel cum pe dumneavoastră v-aș primi într-o întâlnire și reclamați ceva... Gândește-te, primești un om într-o întâlnire... și dacă dumneavoastră puteți să calificați „colaborări instituționale“ formula asta, nu cred că este în regulă, fiindcă o colaborare este altceva.

Dar când îl vezi pe un om o dată în viața ta, pe stradă, în birou, în orice întâlnire - un demnitar se vede cu zeci de oameni zilnic - nu poți să numești o astfel de întâlnire de audiență... Și să insinuezi acest lucru, cum încercați să faceți“, a spus Ilie Bolojan.

Omul de afaceri Fănel Bogos, patronul grupului avicol Vanbet, este cercetat de DNA pentru cumpărare de influență și instigare la șantaj după ce ar fi încercat să obțină anularea unor sancțiuni DSVSA și schimbarea conducerii instituției. Numele premierului Ilie Bolojan apare în dosar, fiindcă afaceristul s-a întâlnit cu acesta la Palatul Victoria pentru a-i cere sprijinul. Recent, primul-ministru demis a fost audiat la DNA Iași.

Întrebarea a venit după ce Ilie Bolojan a zis că... de exemplu, cu Nicușor Dan a avut o colaborare instituțională.

„Domnule premier, pentru că ați făcut bilanțul guvernării, m-aș uita puțin și la începutul mandatului, atunci când părea că dumneavoastră și președintele Nicușor Dan veți forma un soi de tandem la conducerea țării, ba chiar numele dumneavoastră a fost și folosit în campania președintelui Nicușor Dan – spunea că vă va nominaliza premier. Pe parcurs, relația aceasta pare că s-a fisurat, am putut să observăm cu toții, așa că v-aș întreba, pe de o parte, dacă fisura asta a fost produsă în momentul în care dumneavoastră ați ales să majorați TVA-ul, pe de cealaltă parte, dacă v-ați fi dorit mai mult sprijin din partea președintelui, bineînțeles, cât permite Constituția, și dacă ați fost singur în acest mandat”, l-a întrebat un jurnalist.



„Toți oamenii de decizie din România au știut de necesitatea de a majora taxa pe valoarea adăugată. În ceea ce privește colaborarea pe care am avut-o cu dânsul, am avut o colaborare în care am mai explicat de nenumărate ori că a fost o colaborare instituțională. În ceea ce privește activitatea Guvernului, aici fiecare dintre noi avem o responsabilitate, inclusiv eu ca premier, pe care atunci când am acceptat-o știam care sunt dificultățile și trebuia să o onorăm, dar, în mod evident, oricând ai o sarcină grea de dus, orice sprijin pe care îl primești de la parteneri, din altă parte, este binevenit”, a zis Ilie Bolojan.