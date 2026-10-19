UDMR va semna cu Luca Niculescu un acord de susţinere pe şase luni. Anunțul lui Kelemen Hunor. Solicitări pentru pensii, salarii și familiile cu venituri mici

Kelemen Hunor, președintele UDMR / Foto: Agerpres

Kelemen Hunor a anunțat că UDMR va semna cu premierul desemnat Luca Niculescu un acord de susţinere pe şase luni. El a declarat că trebuie indexate pensiile şi salariile, dar și că susţine un ajutor pentru familiile cu venituri mici.

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a anunțat că formațiunea pe care o conduce va semna un acord de susţinere pe şase luni cu premierul desemnat, Luca Niculescu.

Hunor a precizat că decizia de susţinere a Guvernului Niculescu a fost votată "aproape" în unanimitate de către parlamentarii UDMR, înregistrându-se o singură abţinere. Decizia a fost luată de grupurile parlamentare reunite, după ce săptămâna trecută au fost consultate organizaţiile teritoriale şi a avut loc o şedinţă a Consiliului Permanent.

Declarațiile lui Kelemen Hunor vine după ce, duminică, 18 octombrie, și președintele PNL, Ilie Bolojan a anunţat că a semnat acordul cu premierul desemnat, Luca Niculescu.

Kelemen Hunor: Asta este decizia noastră

"Costul energiei a crescut, creşte, iar oamenii cei mai vulnerabili au nevoie de ajutorul Guvernului. Toate aceste lucruri ne împing în direcţia de a vota acest Guvern şi de a da posibilitatea Guvernului condus de Luca Niculescu să facă tot ce crede că e mai bine şi, bineînţeles, să arate alternativa la Guvernul care a fost demis în mai. Asta este decizia noastră. Vom semna cu premierul Luca Niculescu un acord de susţinere pe şase luni, până în aprilie, până în mai", a anunţat Kelemen Hunor, în cadrul unei declaraţii de presă susţinute la Palatul Parlamentului, transmite Agerpres.

Ce prevede acordul UDMR - Luca Niculescu

Liderul UDMR a precizat că acordul va fi făcut public după semnare, dar explicat scurt ce conține.

"Prevederile sunt extrem de simple. Nu există nimic special, vorbim de rectificare, de buget, de deficit, de acea direcţie care trebuie menţinută ca să nu intrăm în alte încurcături din punct de vedere al bugetului. Sigur, are două puncte legate de minorităţile etnice, de minoritatea maghiară, privind învăţământul şi drepturile. Nu scrie acolo nimic altceva decât că se păstrează ceea ce s-a obţinut atât în învăţământul în limba maternă, cât şi în privinţa celorlalte drepturi", a spus Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor, despre necesitatea unui Guvern: Nu mai putem pierde nicio zi

Kelemen Hunor a reiterat faptul că România are nevoie de un Guvern cu puteri depline.

"Am încercat să facem tot ce depinde de noi să avem un Guvern cu puteri depline cât mai repede. Din păcate, s-a prelungit enorm de mult şi această prelungire are consecinţe negative şi în percepţia publică, dar şi în ceea ce priveşte finanţarea anumitor sectoare publice şi servicii publice. Nu mai putem pierde nicio zi, fiindcă orice pierdere ne apropie de situaţii tragice, indiferent dacă vorbim de sănătate, de ordine publică sau de celelalte sectoare. Înainte de iarnă, avem şi o situaţie mai neplăcută care nu depinde de România, dar consecinţele le vom simţi şi noi. Vorbim de conflictul din Orientul Mijlociu şi de cel dintre Rusia şi Ucraina. Preţul energiei a crescut", a mai spus Kelemen Hunor.

Ce se întâmplă cu secretarii de stat de la UDMR

Liderul UDMR a precizat, în urma întrebărilor primite de la jurnaliști, că nu discutat cu Luca Niculescu despre posturile de secretar de stat sau de prefect.

"Dacă el consideră că trebuie să discutăm, discutăm. Dacă nu, pleacă oamenii. Deci nu avem nicio problemă", a mai declarat Kelemen Humor.

Hunor a fost întrebat despre asta în contextul informațiilor apărute pe surse potrivit cărora Ilie Bolojan le-ar fi cerut liberalilor ca astăzi să demisioneze din toate funcțiile din administrație. Este vorba despre secretari de stat, subsecretari, prefecți, subprefecți, etc.

Kelemen Hunor, solicitări pentru pensii, salarii și familiile cu venituri mici

În cadrul aceleiași conferințe de presă, Kelemen Hunor a spus că în 2027 trebuie indexate atât pensiile, cât şi salariile din sistemul public, deoarece inflaţia din 2025 şi 2026 a erodat puterea de cumpărare. Totuși, el a subliniat că decizia indexării aparţine Guvernului.

"Asta înseamnă un impact de 10-11 miliarde de lei anul viitor. Dacă nu majorezi, sigur că nu există acest impact, dar asta trebuie să decidă Guvernul. Acum, mingea este pe terenul lor. La pensii, la fel, trebuie crescute, trebuie indexate pensiile cu inflaţia din 2025, fiindcă inflaţia din 2025, din 2026 oricum a erodat puterea de cumpărare foarte mult. Dar este decizia premierului şi Guvernului", a mai spus liderul UDMR, luni.

În plus, liderul UDMR a pledat şi pentru acordarea unui ajutor în cazul familiilor cu venituri mici, mai ales în contextul apropierii sezonului rece.

"Trebuie să fie Guvernul pregătit să dea un ajutor pentru acele familii unde venitul pe familie este... Şi aici trebuie stabilit plafonul, nu vreau să stabilesc eu plafonul, dar cum preţurile la energie şi la electricitate şi la gaz cresc, trebuie să dai un ajutor acelor oameni care au un venit mic pe familie. Că e 3.500, 4.000, 4.500, 5.000... Nu vreau să intru în aceste detalii, dar Guvernul de aceea are şi aparat de specialitate să stabilească toate aceste detalii. Dar trebuie să dai o mână de ajutor. Nu se poate altfel", a mai spus Kelemen Hunor.

Discrepanţele dintre salariaţi

Pe de altă parte, Kelemen Hunor a atras atenţia asupra faptului că discrepanţele dintre salariaţi se vor menţine, chiar şi în cazul indexării. În acest sens, şi-a exprimat regretul legat de faptul că, potrivit programului de guvernare depus de Luca Niculescu în Parlament, noua lege a salarizării ar urma să fie amânată pentru anul viitor.

"Noi considerăm că ar fi fost bine, şi ar fi bine şi astăzi, înainte de bugetul pe 2027, să avem această lege. Ei au prevăzut în programul de guvernare - şi asta este responsabilitatea lor, până la urmă - că vor analiza. Vor să ajungă la un acord cu sindicatele şi anul viitor vor veni cu aceasta", a mai spus liderul UDMR.

Reorganizarea administrativ-teritorială

Cât despre reorganizarea administrativ-teritorială, Kelemen Hunor a declarat că este necesară o reformă, însă aceasta trebuie "făcută cu cap", nu "statistic-matematic". El a subliniat că trebuie respectate condiţiile geografice, modul de organizare a satelor, comunelor şi oraşelor mici.

"Trebuie sa ţii cont de toate realităţile din teren. Dintr-un birou nu poţi să tragi o linie, că trebuie să fie minim 5.000 de locuitori. Comunitatea maghiară trăieşte în situaţii extrem de diferite. Din Secuime până în Maramureş şi din Bacău până în Braşov, situaţiile sunt extrem de diferite. Când vorbim de reformă administrativă, problema este a serviciilor, în primul rând. Şi sigur, aşa cum scrie în carta administrativă şi în alte documente internaţionale, o reformă administrativă nu trebuie să schimbe raportul etnic într-o localitate. Chiar interzice schimbarea raportului etnic prin reformă administrativă", a menţionat Kelemen Hunor.

Precizăm că miniştrii propuşi în Guvernul Luca Niculescu sunt audiaţi luni în comisiile de specialitate din Parlament, iar audierile vor continua și marți, cu alţi 5 miniştri propuşi în Cabinetul Niculescu. Şedinţa plenului reunit al Parlamentului de învestire a noului Guvern va fi marţi, de la ora 14:00.