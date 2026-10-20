Nicușor Dan, la „Bucharest Cybersecurity Conference 2026”: România are un avantaj competitiv în domeniul securității cibernetice

Președintele Nicușor Dan, discurs la „Bucharest Cybersecurity Conference 2026”/ Captură video Administrația Prezidențială, Facebook, live

Președintele Nicușor Dan a susținut, marți, de la ora 14:00, o alocuțiune la conferința „Bucharest Cybersecurity Conference 2026”, organizată la Halo Events Center, Romexpo.

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Nicușor Dan, discurs la „Bucharest Cybersecurity Conference 2026”: Nu prea am reușit acest lucru, s-o spunem „pe șleau”

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, la „Bucharest Cybersecurity Conference 2026”, eveniment organizat de la Romexpo, că țara noastră are un „avantaj competitiv” în domeniul securității cibernetice, dar este nevoie de o colaborare mai bună între mediul privat și instituțiile statului pentru a valorifica acest potențial.

„Mulțumesc pentru invitație organizatorilor și felicitări pentru organizarea acestui eveniment important, pentru că securitatea cibernetică a pornit dintr-o zonă civilă, comercială și a ajuns într-o zonă de securitate națională, rețelele au devenit deja un câmp de confruntare, așa cum sunt alte zone ale spațiului fizic, și este, de câțiva ani, în atacuri asupra acestor infrastructuri critice, o încercare de a decredibiliza instituțiile, de a pierde încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și în democrația însăși. De aceea, dincolo de faptul că e o zonă economică în care România are o oarecare expertiză, acest subiect preocupă instituțiile statului român.

Cred că, ca în orice zonă economică, scara este importantă, de aceea un eveniment ca acesta este important pentru a crea parteneriate și de a deschide perspective de colaborare, pentru a crea niște companii, instituții care să aibă o pondere suficient de mare încât să conteze în peisajul global.

România are un avantaj competitiv, este una dintre zonele în care economia românească poate fi competitivă, pentru că se întâmplă să avem o școală cu oarecare tradiție în zona aceasta, pentru că, de multe ori, în ciuda statului, mediul privat s-a dezvoltat în această direcție și avem companii competitive. Deci, așa cum din păcate, pe zona de securitate și apărare se deschide o piață pentru mulți ani de acum încolo, și în această zonă se deschide o piață în care România are atuurile sale.

Cum întrebarea fundamentală pentru această zonă economică, ca pentru multe altele, este dacă statul și privatul vor reuși să colaboreze - pentru că n-am prea reușit, ca 'să o spunem foarte pe șleau' - să încercăm să facem lucrul ăsta. E bine că la tipul acesta de interacțiuni sunt companii și reprezentanți ai statului, și, în măsura în care Administrația Prezidențială poate să sprijine acest efort de coagulare, de energii, noi suntem aici”, a spus, Nicușor Dan, prezent la conferința „Bucharest Cybersecurity 2026”.

La ieșirea de la eveniment, președintele nu a oferit alte declarații jurnaliștilor prezenți:

Sursa video: Florin Răvdan, DCNews

UPDATE: Președintele Nicușor Dan a ajuns la conferință, unde susține un discurs.

Ajuns la Romexpo, Nicușor Dan le-a spus jurnaliștilor: „Am venit la eveniment”.

În dreapta, președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Florin Răvdan, DCNews

Știre inițială

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) organizează, începând de astăzi, alături de Bitdefender, ediția din 2026 a Bucharest Cybersecurity Conference (BCC2026), eveniment de referință pentru dialogul internațional privind securitatea cibernetică.



În cadrul evenimentului va lua cuvântul și Nicușor Dan, acesta urmând să ajungă în curând la Romexpo, unde a sosit deja consilierul său prezidențial, Radu Burnete.

Sursa foto: Florin Răvdan, DCNews

Nicușor Dan a fost prezent, astăzi, și la cea de-a doua ediție a Forumului privind statul de drept, organizată la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București.

DCNews va transmite alocuțiunea președintelui României, cu principalele declarații.