Nicușor Dan, la Forumul privind statul de drept: A devenit extrem de ieftin să plăteşti 1.000 de voci pe rețelele sociale

Sursa Foto: Dc News Bogdan Bolojan

Președintele Nicușor Dan a participat marți la cea de-a doua ediție a Forumului privind statul de drept, organizată la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București.

Update 2: ”Statul de drept sună abstract”

Președintele Nicușor Dan a explicat, din punctul său de vedere, conceptul de stat de drept, indicând drept cea mai potrivită traducere în limba română expresia „domnia legii”.

"Mi se pare că această expresie - statul de drept - sună extrem de abstract în limba română", a spus preşedintele.

În opinia sa, statul de drept presupune instituții corecte și funcționale, un nivel cât mai redus al corupției și reguli care să asigure relații echitabile atât între cetățeni, cât și între aceștia și stat. Totodată, reprezintă o garanție pentru funcționarea democrației.

Este nevoie de ”compromis pentru consens, pentru că altfel avem o bulă cu strigătul ei”

Șeful statului a subliniat că dialogul și compromisul sunt esențiale pentru construirea unui consens în societate. „Şi protestul şi strigătul sunt mijloace democratice legitime şi trebuie să fie folosite, numai că este nevoie şi de dialog şi de compromis pentru consens, pentru că altfel avem o bulă cu strigătul ei”, a afirmat Nicușor Dan, adăugând că, fără acest efort comun, nu poate fi construită o societate care să țină cont de aspirațiile oamenilor.

Marea provocare, pe rețelele sociale

Președintele a atras atenția și asupra provocărilor cu care se confruntă democrațiile în prezent, în special în contextul comunicării pe rețelele sociale. „Democrațiile astăzi se confruntă cu o mare provocare. Cea mai puternică este comunicarea pe rețelele sociale. Nu vorbesc de conținut, ci de cantitate. A devenit extrem de ieftin să plăteşti 1.000 de voci care acoperă o voce legitimă”, a explicat acesta.

În acest context, Nicușor Dan a ridicat o serie de întrebări pe care le consideră „legitime”, referitoare la modul în care poate fi garantat dreptul fiecărei persoane de a-și exprima opinia și de a vota, fără a limita libertatea de exprimare a celorlalți.

Totodată, președintele a salutat participarea delegației Comisiei de la Veneția la eveniment și a evidențiat rolul acesteia în parcursul democratic al României. El a subliniat importanța unui dialog mai amplu între instituțiile naționale și organismele internaționale, arătând că un astfel de forum poate contribui la consolidarea acestei colaborări.

Update 1:

Judecătoarea Iulia Scântei a vorbit despre câteva premiere marcate de acest forum. Prima este prezența în România a celei mai numeroase delegații a Comisiei de la Veneția. A doua constă în prezentarea listei actualizate a criteriilor statului de drept, revizuită de Comisie la sfârșitul anului 2025. O altă premieră este expunerea Convenției Europene a Drepturilor Omului, alături de semnăturile originale ale primelor state care au aderat la aceasta, precum și de cea a României, din 1993. În urma aderării, România a devenit membru cu drepturi depline al Comisiei.

Cea de-a patra premieră este o expoziție de fotografii de arhivă care ilustrează parcursul României și relația sa cu Comisia de la Veneția, de la dialogul început în 1990 și contribuția acesteia la elaborarea unei noi Constituții după căderea dictaturii comuniste, până la sprijinul acordat în perioada 2002–2003, când revizuirile constituționale au pregătit România pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Știrea inițială:

Preşedintele Nicuşor Dan participă marţi la Forumul privind statul de drept - "Rule of Law Forum", care are loc la Biblioteca Centrală Universitară "Carol I".

Este a doua ediţie a evenimentului, care se desfăşoară marţi şi miercuri la Bucureşti, în prezenţa preşedintei Comisiei de la Veneţia a Consiliului Europei, Marta Cartabia.

Forumul este organizat de Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia), Fundaţia Konrad-Adenauer - Programul Statului de Drept pentru Europa de Sud-Est, Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi Centrul pentru Analiză Strategică.

Sursa Foto: Dc News Bogdan Bolojan

O conferinţă anuală

Evenimentul reuneşte instituţii europene şi naţionale, instanţe judecătoreşti, profesionişti din domeniul juridic, mediul academic, societatea civilă şi autorităţile publice, pentru a discuta provocările actuale legate de statul de drept şi pentru a identifica direcţii de acţiune adecvate.

Forumul privind statul de drept reprezintă o conferinţă anuală de referinţă pentru dezbatere, având ca punct de plecare Raportul Comisiei Europene privind statul de drept şi implementarea practică a constatărilor şi recomandărilor acestuia, se arată pe site-ul evenimentului.

În 2026, pe lângă Raportul privind statul de drept, la Forum vor fi prezentate standardele şi reperele europene din Lista de verificare actualizată privind statul de drept a Comisiei de la Veneţia, arată organizatorii, conform Agerpres.

Temele legate de justiție, corupție și inteligență artificială

Printre temele aflate pe agenda discuțiilor se regăsesc independența sistemului judiciar, claritatea și stabilitatea cadrului legislativ, măsurile de prevenire și combatere a corupției, dar și predictibilitatea normelor care reglementează finanțele publice.

Participanții vor analiza, de asemenea, felul în care inteligența artificială, fenomenul dezinformării și noile tehnologii digitale influențează procesele electorale și implicarea cetățenilor în viața democratică. Aceste aspecte au căpătat o importanță tot mai mare în dezbaterile publice din România în ultimii ani.

Un capitol distinct va fi dedicat apărării libertății de exprimare pe internet. Discuțiile vor aborda inclusiv regulile de moderare a conținutului, gradul de transparență al algoritmilor și provocările generate de materialele create cu ajutorul inteligenței artificiale.

Combaterea corupției va fi analizată și din perspectiva transparenței declarațiilor de avere, a reglementării activităților de lobby, a vulnerabilităților din procedurile de achiziții publice și a mecanismelor de protecție pentru avertizorii de integritate.

Specialiști internaționali

Evenimentul va reuni specialiști internaționali cu experiență în monitorizarea și apărarea statului de drept. Printre invitați se numără Srirak Plipat, director senior al World Justice Project, precum și Diane Angermueller, expertă în domeniul statului de drept în cadrul Direcției Generale Justiție și Consumatori a Comisiei Europene.

Pe lista participanților se află și reprezentanți ai Comisiei de la Veneția, respectiv Simona Granata-Menghini, director și secretar al instituției, vicepreședintele Eirik Holmøyvik și Iain Cameron, profesor la Universitatea Uppsala. România va fi reprezentată de Iuliana Scântei, judecătoare a Curții Constituționale și membră a Comisiei de la Veneția.

Sursa Foto: Dc News Bogdan Bolojan

(Jud. Iulia Scântei și în dreapta Marta Cartabia, șefa delegației Comisiei de la Veneția)

Sursa Foto: Dc News Bogdan Bolojan

De asemenea, sunt așteptați președinți și magistrați ai instanțelor constituționale din Republica Moldova, Portugalia și Serbia, alături de reprezentanți ai organizațiilor societății civile din Polonia, Ungaria și Slovenia.

Unul dintre paneluri va fi consacrat comparării instrumentelor de evaluare a statului de drept, prin raportare la documentul elaborat de Comisia Europeană, indicele World Justice Project și standardele formulate de Comisia de la Veneția, potrivit Europa FM.