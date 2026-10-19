Agenda preşedintelui Nicuşor Dan în ziua în care se votează Guvernul

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Marţi, 20 octombrie, în Parlament este programat votul pentru Guvernul Luca Niculescu. Preşedintele Nicuşor Dan are, însă, o agendă încărcată.

Astfel, la 9:30, preşedintele Nicuşor Dan va participa la Forumul privind statul de drept "Rule of Law Forum", de la Biblioteca Centrală Universitară Carol I, în timp ce de la ora 14:00 va participa la conferinţa "Bucharest Cybersecurity Conference 2026".

La al doilea eveniment, preşedintele Nicuşor Dan va susţine şi o alocuţiune. Vă vom ţine la curent cu principalele declaraţii ale preşedintelui.

Guvernul Luca Niculescu, aşteptat la Cotroceni dacă trece de Parlament

Dacă va primi votul de încredere al Parlamentului, Luca Niculescu va fi aşteptat, împreună cu miniştrii din cabinetul său, la Palatul Cotroceni pentru depunerea jurământului. Ceremonia ar putea avea loc chiar marţi seară, însă acest lucru nu a fost momentan anunţat în agenda oficială a preşedintelui Nicuşor Dan.

Cele cinci subiecte discutate de preşedintele Nicuşor Dan la Consiliul European

Ultima conferinţă de presă a preşedintelui Nicuşor Dan a avut loc vinerea trecută, la finalul Reuniunii Consiliului European. Iată ce a declarat, atunci, preşedintele.

"Am avut cinci subiecte mari pe care le-am dezbătut. Ultimul, migrația, în care au fost opinii diferite, dar s-au remarcat progresele în urma acțiunilor și a reglementărilor pe reducerea migrației ilegale în țările europene.

O discuție lungă pe competitivitate - și aici, din nou, cu o componentă în care toată lumea e de acord, pe simplificare, debirocratizare în interiorul mecanismelor Uniunii, și deja dezbaterea uzuală între, să spunem, cei care doresc o preocupare mai mare pentru impactul climatic și chestiuni de mediu și cei care doresc o protejare a industriei și a prețurilor de energie. România este în a doua categorie. Evident că chestiunile de mediu sunt importante, dar, într-o perioadă de criză energetică, e important ca și cetățenii, și companiile să aibă prețuri cât mai mici la energie, ele fiind deja destul de mari din cauza factorilor internaționali.

O dezbatere pe extindere, și aici, evident, interesul nostru pentru Moldova și procesul de aderare la Uniunea Europeană. După cum știți, au fost deschise patru din cele șase capitole de negociere, ultimele două săptămâna asta, și concluzia dezbaterii a fost că nu există impedimente pentru ca cele două capitole rămase să fie deschise în cursul acestui an. Nu au existat obiecții din partea statelor membre pentru acest calendar, care va permite apoi Moldovei să desfășoare procesul de aderare. Toată lumea foarte mulțumită de progresele pe reforme pe care Moldova le face.

O discuție foarte consistentă pe viitorul buget al Uniunii - Cadrul Financiar Multianual, cu cele două poziții pe care le cunoașteți, statele așa-zis frugale, care doresc o reducere a cheltuielilor, evident, presate de cetățenii din respectivele state, pe de altă parte, așa-numiții „Prieteni ai Coeziunii”, printre care și România. După cum știți, am avut o reuniune pregătitoare ieri dimineață. România și Italia coordonează acest grup, care dorește un buget mai ambițios al Uniunii pentru 2008-2034. Pentru moment, în propunerea cu care a venit Președinția irlandeză, anvelopele naționale au fost păstrate, însă sunt mai multe categorii, cum ar fi fondurile pentru urgențe și dezastre, și alte categorii, pe care multă lume le consideră nesatisfăcătoare. Și aici, concluzia cumva unanimă a dezbaterii a fost că trebuie să ne uităm la resurse proprii ale Uniunii Europene, și pe asta se va concentra dezbaterea și preocuparea tehnică în săptămânile următoare, înainte de viitoarea discuție pe Cadrul Financiar Multianual.

Și, evident, situația de securitate - Ucraina și războiul hibrid, inclusiv afectarea țărilor vecine, printre care România, unde a existat o discuție despre evenimentele recente la Marea Neagră și în care, așa cum am făcut în urmă cu aproape un an, când aveam problemele la granița pe Dunăre, cu dronele care erau deviate dinspre Ucraina, am solicitat ajutor până când echipamentele pe care noi le-am comandat pe SAFE vor veni în România, și deja colegii au avut o discuție cu echipa tehnică a Franței, care s-a oferit să ne ajute cu echipamentele necesare și să înțeleagă mai bine care sunt necesitățile pe care le avem la Marea Neagră. În afară de asta, o discuție bilaterală cu premierul bulgar, în urma evenimentelor recente. După cum știți, împreună, discuția cu Secretarul General NATO, o discuție cu Președintele francez și, de asemenea, o discuție bilaterală cu Prim-ministrul grec", a punctat Nicuşor Dan.