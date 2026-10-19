Alexandru Stoica

Un primar USR l-a felicitat pe Alexandru Stoica, propus ministru al Dezvoltării.

Vorbim despre Horia Motrescu, primarul orașului Râșnov din județul Brașov.

„Succes în activitatea dvs. și vă mulțumesc pentru sprijinul oferit Primăriei orașului Râșnov! Fără analiza și apoi observațiile făcute pentru proiectul Modernizării Casei de Cultură din Râșnov, care zăcea de 13 ani cu o prelată pe ea, nu am fi obținut finanțarea de 5 milioane de euro. Mult succes în activitate!”, i-a scris Horia Motrescu (USR), primarul orașului Râșnov din județul Brașov.

Comisiile reunite pentru administrație publică și amenajarea teritoriului ale Parlamentului i-au dat, luni aviz favorabil lui Marcel-Alexandru Stoica pentru funcția de ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

S-au înregistrat 27 de voturi pentru, 15 împotrivă - de la USR - iar parlamentarii AUR nu au fost prezenți.

„Sunt inginer de profesie, am 36 de ani și vin cu o experiență de 12 ani în administrația locală și centrală. În ultimii ani mi-am desfășurat activitatea la Ministerul Dezvoltării, unde am gestionat programe naționale cu bugete foarte mari de dezvoltare locală. Și aici pot să vă enumăr Programul Național de Dezvoltarea Locală 1, PNDL 2, 'Anghel Saligny', Compania Națională de Investiții, programele cu risc seismic și, nu în ultimul rând, PNRR. Proiectele adresate comunităților locale, pentru mine cel puțin, nu au culoare politică. Asta pot să vă confirme și domnii primari care au avut și au luat contact cu mine în ultima perioadă la Ministerul Dezvoltării și pot să vă confirme că ușa mea a fost deschisă întotdeauna pentru ei. La minister nu înseamnă doar să alocăm bani, înseamnă să avem investiții duse la capăt, să le ducem într-un termen foarte bine stabilit și, nu în ultimul rând, să putem să ne ținem angajamentele față de cetățeni”, a zis Alexandru Stoica în cadrul audierilor.

El le-a spus parlamentarilor că la minister și-a oferit expertiza în sprijinul primarilor care aveau nevoie de soluții pentru implementarea proiectelor de investiții.

„Există probleme care apar în timpul execuției și ele trebuie foarte bine stabilite și trebuie găsite soluții neapărat și urgente, ca lucrarea să poată să meargă mai departe. (...) Nu am nevoie de o acomodare la minister. Cunosc foarte bine acest minister și știu ce am de făcut chiar din prima zi. Eu, miercuri, dacă trec de votul învestitură marți, știu ce am de făcut, știu cu cine să stau de vorbă și, bineînțeles, să deblocăm problemele care sunt”, a punctat Alexandru Stoica.

Între prioritățile prezentate de Alexandru Stoica se află reforma administrativă și pregătirea bugetului pe anul 2027

„Vorbim despre reforma administrativă, așa cum a fost cuprinsă și în programul de guvernare. O să facem un program 'Start Reforma Administrativă'. Așa se va numi. Într-o primă etapă, am zis să discutăm despre 'cei mici', UAT-urile cu o populație între 0 și 1.500 de locuitori, cu ei putem să discutăm foarte ușor și să existe o comasare voluntară. În mod democratic, cetățenii vor alege această decizie, această comasare. Bineînțeles, noi avem obligația, ca minister, să venim cu oferta responsabilă pentru acest lucru. Și aici putem să vorbim despre facilități fiscale, de scutiri de taxe și impozite și, nu în ultimul rând, despre un program de investiții, care să poată să creeze servicii de calitate pentru aceste localități care vor să se unească și să se comaseze voluntar”, a explicat Alexandru Stoica.

O altă prioritate a sa, prezentată în cadrul audierilor, se referă la plata facturilor, Alexandru Stoica susținând că există în prezent facturi restante în programul Anghel Saligny de 2,3 miliarde de lei.

„Aici vreau să subliniez faptul că lucrează firmele românești, în special firme care au zeci de mii de angajați români. Platforma (investitii.mdlpa.ro - n.r.) a fost închisă la data de 11 septembrie 2026. Încă nu știm exact. (...) Eu sunt convins că mai există și alte facturi și situații de lucrări care nu au reușit să fie încarcate în această platformă. De aceea, rolul meu este să cuantific facturile care sunt la momentul acesta în platformă și să găsesc soluțiile împreună cu Ministerul de Finanțe, să deblocăm această situație. Bineînțeles, este și în ajutorul Ministerului de Finanțe să știe exact unde să încadrează și ce facturi sunt la ora actuală în țară și mai trebuie încărcate. O să fac împreună cu colegii mei o analiză și o să vedem să găsim soluțiile, să putem da drumul la platformă, cel puțin până la sfârșitul anului, să știm exact ce facturi mai sunt de încărcat”, a detaliat Alexandru Stoica.

El s-a referit la pregătirea bugetului pe anul 2027 pentru continuarea investițiilor

„Anghel Saligny este un program național de 66,4 miliarde de lei. Avem decontați prin acest program 32 de miliarde de lei. Programul Anghel Saligny se referă la infrastructura de apă și canalizare, drumuri și gaze. Aceste trei domenii sunt prevăzute în program și aici trebuie să continuăm, așa cum a fost regula, pentru toate UAT-urile, pentru cei care au decontat 32 de miliarde de lei până acum din acest program. Eu îmi doresc să continue în același mod, să putem să finalizăm aceste obiective de investiții. O să prioritizăm, vedem, dar care sunt începute, nu ne mai întoarcem, nu ne schimbăm. Acolo unde nu s-au început lucrările și nu avem anvelopă bugetară, eu o să discut personal cu beneficiarii și o să așteptăm până când avem anvelopă bugetară, să putem să începem și aceste lucrări. Mi se pare corect să existe o comunicare transparentă cu beneficiarii”, a transmis Alexandru Stoica.