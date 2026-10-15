Cine este „omul din umbră” din Guvernul Niculescu. Nu are Facebook și muncește de la 12 ani

alexandru stoica

Alexandru Stoica este, dacă vreți, „omul din umbră”.

Pe Alexandru Stoica, propus de PSD la Ministerul Dezvoltării, degeaba îl cauți pe Facebook. Nu are cont. Îl găsești, în schimb, în fotografiile publicate de primarii buzoieni după semnarea unor contracte de finanțare. Acolo i-a apărut cel mai des numele, lângă proiecte pentru care administrațiile locale așteptau bani.

Cum Alexandru Stoica nu are cont de Facebook, am întrebat un jurnalist din Buzău ce știe despre Alexandru Stoica. Mi-a zis: „E un om deosebit, eu nu pot să-i zic politician. El e cu ale lui, cu proiectele, cu munca asta administrativă, nu iese din hârtii. Dar face o treabă extraordinară oriunde se duce”. Vedem însă cum va fi la Ministerul Dezvoltării, unde a mai lucrat ca secretar de stat.

La 36 de ani, după ce a fost secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, a venit la Consiliul Județean Buzău ca administrator public. Experiența aceea contează. Un primar care încearcă să obțină finanțare are nevoie de cineva care cunoaște traseul unui dosar, înțelege unde s-a blocat și poate explica ce mai este de făcut.

Alexandru Stoica nu prea este cunoscut de publicul larg. Mi se pare interesantă discreția lui într-un mediu în care până și intențiile ajung să aibă conferințe de presă, mai ales în care sunt chemate televiziunile la orice tăiere de panglică.

Alexandru Stoica este buzoian get-beget. S-a născut la Pănătău. Acolo are domiciliul și acum, în localitatea Pănătău. A făcut liceul la „Radu Vlădescu”, la Pătârlagele, apoi a plecat la facultate la Brașov, la specializarea Autovehicule Rutiere. I-a plăcut foarte mult partea aceasta de administrație. A fost un domeniu în care și-a dorit să ajungă.

În 2013 s-a angajat la Consiliul Județean, la Direcția de Patrimoniu și Investiții. A fost șef de sector în zona Pogoanele, unde a administrat aproximativ 228 de kilometri de drumuri județene. După această experiență, a plecat subsecretar de stat la București, în 2017. Acolo a coordonat Programul Național de Dezvoltare Locală 1. S-a ocupat de investiții în România: Școli, grădinițe, spitale, centre medicale, drumuri, apă și canalizare. În 2019 a revenit la Consiliul Județean Buzău. Așa cum am zis, a fost și secretar de stat în Ministerul Dezvoltării.

De ce a renunțat la funcția de secretar de stat

După mandatul de secretar de stat, a avut o discuție cu Marcel Ciolacu care i-a zis: „Alex, avem foarte mult de lucru la Buzău. Am făcut echipă și la București. Acum vreau să vii să te ocupi de anumite proiecte, să fii manager de proiect”. A răspuns afirmativ, mai ales că au mai lucrat împreună. Acum este al doilea mandat de administrator public al județului, abia a revenit în funcție. Și pleacă iar. La Ministerul Dezvoltării.

Are, în declarația de avere, aproape două pagini de terenuri

Dincolo de funcțiile din administrație, Alexandru Stoica are o ocupație despre care se vorbește mai puțin: Este producător agricol. În declarația de avere are aproape două pagini cu terenuri. Acestea sunt în zona Pănătău, de unde provine și unde familia sa îngrijește o livadă cu meri și pruni. Lucrează la livadă de la 12 ani.

Pregătirea lui nu se oprește la autovehicule rutiere, domeniu pe care l-a studiat la Brașov. Alexandru Stoica a studiat și Inginerie Economică și Management în Agricultură la USAMV București.

Astăzi, de livadă se ocupă în principal tatăl său. El mai ajunge din când în când, dar administrația îi lasă puțin timp pentru agricultură.

Alexandru Stoica este căsătorit și are un copil.

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