Luca Niculescu merge în Parlament cu echipa de miniștri și programul de guvernare

Premierul desemnat Luca Niculescu/ Inquam Photos/Octav Ganea

Premierul desemnat Luca Niculescu depune joi, 15 octombrie, programul de guvernare și lista Cabinetului în Parlament. PSD a decis intrarea la guvernare cu 11 miniștri, UDMR garantează votul favorabil, PNL promite sprijin din opoziție, în timp ce USR anunță că nu votează un guvern cu miniștri PSD.

Premierul desemnat, Luca Niculescu, depune joi, 15 octombrie 2026, la Parlament, programul oficial de guvernare și lista viitorilor membri ai Cabinetului.

„Consiliul Politic al PSD a analizat astăzi situaţia critică în care a ajuns România în ultimele luni şi soluţiile pe care ni le-a propus prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu, prin programul de guvernare. Am plecat de la un adevăr pe care toate partidele parlamentare responsabile l-au susţinut în aceste zile, şi anume salvarea economiei trebuie să primeze în faţa politicii. De aceea, România are nevoie urgent de un guvern funcţional. România are urgenţe economice vitale, de la asigurarea banilor în sănătate până la plata pensiilor şi a salariilor. Prelungirea crizei politice este calea sigură către un faliment naţional. Analizele Băncii Naţionale a României şi ale instituţiilor financiare internaţionale arată că România s-ar îndrepta cu viteza luminii spre prăpastie. Menţinerea Guvernului demis şi interimar Bolojan ar avea o notă de plată care ar îngenunchea şi ultima parte funcţională din economie”, spunea, ieri, Sorin Grindeanu.

Liderul PSD spune că lipsa unui Guvern cu puteri depline blochează deciziile bugetare.

„Suntem, în prezent, în imposibilitatea efectuării, aşa cum bine ştiţi, a rectificării bugetare şi a construcţiei bugetului pentru 2027 şi avem, de asemenea, întârzieri în absorbţia fondurilor europene. Aceasta este realitatea din datele pe care le avem noi astăzi şi de la aceste adevăruri dure plecăm. Totul în timp ce alţii fug de dezastrul pe care l-au produs. În aceste condiţii, PSD a luat decizia de a fi parte a soluţiei pentru ieşirea din acest blocaj naţional. Consiliul Politic Naţional a dat undă verde intrării PSD la guvernare, deoarece priorităţile solicitate de PSD se regăsesc în programul de guvernare al viitorului Cabinet Niculescu”, mai spunea Grindeanu.

Lista celor 11 miniștri propuși de PSD pentru Cabinetul Niculescu

Vicepremier și ministru al Afacerilor Interne: Marian Neacșu

Ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale: Florin Barbu

Ministru al Sănătății: Alexandru Rogobete

Ministru al Muncii: Florin Manole

Ministru al Economiei: Daniel Zamfir

Ministru al Justiției: Radu Marinescu

Ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Alexandru Stoica

Ministru al Transporturilor și Infrastructurii: Ștefan Ovidiu Popa

Ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor: Natalia Intotero

Ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene: Mihai Ghigiu

Ministru al Apărării Naționale: Ștefan Radu Oprea

Premierul desemnat urmează să facă publice în cursul zilei de joi și propunerile pentru celelalte portofolii: Finanțe, Afaceri Externe, Educație și Cultură.

Mesajul lui Luca Niculescu

Premierul desemnat a dat asigurări că dorește o instalare fără întârziere a noului Guvern:

„Joi depunem la Parlament programul de guvernare şi lista miniştrilor. România are nevoie de responsabilitatea noastră a tuturor pentru a avea instalat repede un Guvern care să lucreze pentru cetăţeni. Fac tot ce ţine de mine pentru asta”, a spus Luca Niculescu.

UDMR și-a declarat deja susținerea.

„Vom vota Guvernul şi programul de guvernare cu care va veni în faţa Parlamentului domnul Luca Niculescu, indiferent dacă acel Guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD. În acelaşi timp, suntem pregătiţi să semnăm şi un acord de susţinere cu Luca Niculescu pentru toate proiectele guvernamentale începând cu rectificarea bugetară, cu legea salarizării, legea bugetului pentru anul viitor şi alte proiecte necesare relansării economice, stabilităţii fiscale şi acordarea ajutorului celor nevoiaşi, dacă premierul va cere sprijinul nostru şi va dialoga cu noi pe temele respective”, a spus Kelemen Hunor.

PNL spune că va intra în opoziție.

„A fost o şedinţă de consultare a grupurilor parlamentare, iar în urma acestei şedinţe s-au dat trei voturi consultative: Partidul Naţional Liberal, având în vedere situaţia pe care România o traversează, va da un vot de instalare a Guvernului Niculescu pentru încheierea crizei politice; Partidul Naţional Liberal nu va intra într-un guvern cu Partidul Social Democrat, drept urmare va fi un partid de opoziţie; s-a dat şi un vot de principiu pentru posibilitatea încheierii unui acord cu premierul desemnat, nu un acord de coaliţie, ci un acord cu obiective clare”, spunea purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan.

De cealaltă parte, USR a anunțat că nu votează. Președintele Dominic Fritz cere parlamentarilor săi să blocheze noul Guvern.

„Nevoia de stabilitate nu poate fi folosită ca să ne întoarcem la un guvern de risipă şi de protecţie pentru privilegiaţii PSD. Da, România are nevoie de un guvern. Mulţi îmi spun că sunt îngrijoraţi de preţuri, de rate, de siguranţa locului de muncă. Tocmai de aceea, nu le putem cere oamenilor să accepte orice guvern, cu orice preţ. Stabilitatea care ne este aruncată în faţă trebuie să se simtă în viaţa românilor, nu doar în liniştea baronilor care îşi pun oamenii să jefuiască - şi asta în timp ce capturează justiţia”, spunea liderul USR.

A patra încercare de la Cotroceni: Șirul eșecurilor care a adâncit criza

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu după o serie lungă de blocaje constituționale. Este a patra tentativă de formare a unei majorități după ce Cabinetul Ilie Bolojan a căzut prin moțiune de cenzură pe 5 mai, votată de PSD și AUR.

Din mai și până în octombrie, Palatul Cotroceni a avut trei eșecuri consecutive:

Eugen Tomac (desemnat pe 4 iunie) și-a depus mandatul după zece zile din lipsă de susținere parlamentară.

Adrian Veștea (desemnat pe 14 iunie) a picat votul de învestitură în Parlament pe 22 iunie.

Siegfried Mureșan (desemnat pe 17 septembrie) a fost respins la votul din plenul reunit pe 30 septembrie.

Potrivit Constituției, programul și echipa noului Executiv urmează să intre în dezbaterea comisiilor de specialitate și la votul final în ședință comună, unde Luca Niculescu are nevoie de votul favorabil al majorității deputaților și senatorilor.