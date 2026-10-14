Florin Manole, ministrul desemnat al Muncii, explică ce decizii va lua pentru indexarea pensiilor, CASS-ul pentru mame și veterani, dar și legea salarizării

Florin Manole, ministrul Muncii. Sursa foto: Agerpres

Ministrul desemnat al Muncii, Florin Manole, a vorbit despre ce decizii va lua pentru indexarea pensiilor, eliminarea CASS pentru mame și veterani, dar și alte subiecte.

Criza politică din România pare să se apropie de o rezolvare, după ce PSD a decis să intre la guvernare, în timp ce PNL și UDMR nu vor face parte din Executiv, dar vor susține Guvernul prin voturile din Parlament. În acest context, ministrul desemnat al Muncii, Florin Manole, a vorbit, într-o emisiune la România TV, moderată de jurnalista Andreea Crețulescu, despre principalele măsuri pe care le are în vedere legate de indexarea pensiilor în 2027, eliminarea CASS pentru anumite categorii, până la situația de la Casa Națională de Pensii și legea salarizării.

Indexarea pensiilor in 2027

"Cu siguranță vă spun că pensiile vor fi indexate în 2027. Este pur și simplu obligatoriu. E o temă în care Partidul Social Democrat e ferm și nu există dubii. În al doilea rând, legat de cifre, trebuie să vă spun că în acest moment nu pot să vă dau cifre exacte. Trebuie să am o discuție clară cu prim-ministrul desemnat și cu ministrul de finanțe. Trebuie să știți că pensiile vor fi indexate. E o măsură care nu mai suferă amânare. Am auzit în spațiul public printre cele mai conservatoare voci, din punct de vedere bugetar, sprijinind ideea. Există consens în legătură cu tema aceasta. O vom face cât de mult putem din punct de vedere bugetar. Sunt, totuși, doi ani, nu unul, de când punctul de pensie este înghețat. Vom da pensii în funcție de țintele de deficit în care trebuie să ne încadrăm, dar nu putem lăsa doar pe seama pensionarilor acestei țări redresarea deficitului bugetar.

Ce se va întâmpla cu CASS-ul la pensii?

Avem o certitudine în ceea ce privește eliminarea CASS-ului la veterani și mame. În cazul veteranilor este o chestiune simbolică, pentru că strict din punct de vedere bugetar sunt puțini oameni. În cazul mamelor sunt peste 160.000 de beneficiare. Despre CASS pensii nu am avut discuții, pentru că tocmai în seara aceasta am terminat discuția internă, în partid, despre ministere. Trebuie să vorbim cu domnul Luca Niculescu, cu ministrul Finanțelor, dar există dorința pentru asta. Le spunem serios oamenilor că vrem să respectăm angajamentele României, dar și viața cetățenilor. Domnul Bolojan deja ne-a demonstrat ce poate face. Trebuie să mergem mai departe. Referitor la pensii, mame și veterani vom avea o discuție serioasă, pe cifre, cu premierul desemnat și cu ministrul Finanțelor.

Situația de la Casa Națională De Pensii. Peste 2 milioane de pensii ar fi fost calculate gresit

Nu știu dacă vă amintiți de exprimarea președintelui Casei Naționale de Pensii, desemnat din partea PNL, la discuția cu presa. A zis la un moment dat 'adio și un praz verde'. Acesta o să fie primul meu mesaj pentru el dacă voi reveni la ministerul Muncii. Adio și un praz verde! Noi la Casa Națională de Pensii avem nevoie de conducere serioasă, profesionistă, care să facă lucruri și să aibă grijă la comunicare. Pensionarii merită tot respectul. Nu te joci cu sentimentele și veniturile oamenilor care au muncit 20, 30 sau 40 de ani în România prin astfel de exprimări. Cuvintele au și ele rolul lor. Pensionarii au trecut prin greutăți mai mari decât cele de astăzi. Asta nu înseamnă că trebuie să mai treacă prin altele. Nu o să curgă lapte și miere. Dacă ne uităm la indicatorii macroeconomici vedem inflație, recesiune, creșterea datoriei publice în sumă și procent, adică un peisaj economic înfiorător. Distribuirea poverii unei astfel de situații nu trebuie să se facă în România sau nicăieri, în niciun moment, exclusiv sau mai ales pe umerii celor care au cele mai mici venituri. E un principiu de bază, indiferent că vorbim de pensionari, copii și indexarea alocațiilor și așa mai departe. Mi-aș dori să zic că o să curgă lapte și miere, dar trebuie să rezolvăm, înainte de toate, acest dezastru în care ne-am afundat.

Legea Salarizării

Nu aș vrea să avansez în chestiuni concrete înainte de discuții cu prim- ministrul desemnat. Nu e o chestiune care ține doar de Ministerul Muncii. Are impact semnificativ în societate, Sănătate, Educație, Apărare și Ordine Publică, peste tot unde lucrează bugetari. Ce pot să spun cu certitudine despre o nouă lege a salarizării este că ea trebuie făcută împreună cu cei care lucrează în aceste domenii. Trebuie să discutăm cu acei profesioniști care știu cel mai bine acel hățiș legislativ din domeniul lor. Va trebui să avem o nouă lege a salarizării", a explicat ministrul desemnat al Muncii, Florin Manole.