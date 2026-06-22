Vot Guvern Veștea/ Informații LIVE: Se votează sau nu Executivul astăzi? Audierile continuă

Audieri în cadrul comisiilor de specialitate din Parlament/Guvernul Veștea. Sursa foto: Agerpres

Miniștrii propuși în Cabinetul Veștea continuă să fie audiați în comisiile parlamentare de specialitate, luni, votul de învestire din Parlament, programat pentru ora 21:30, fiind condiționat de susținerea AUR. Premierul desemnat a acceptat, luni după-amiază, invitația lui George Simion pentru negocieri în vederea sprijinului parlamentarilor AUR.

UPDATE: Adrian Veștea, discuție la sediul AUR cu George Simion

Premierul desemnat Adrian Veștea este prezent, luni seară, la sediul AUR. Acesta negociază cu președintele partidului, George Simion, pentru susținerea Guvernului în Parlament.

UPDATE:

PSD ar lua în calcul să intre mai târziu în plenul Parlamentului pentru a amâna votul de învestire a Guvernului Veștea, pe fondul incertitudinii privind numărul de parlamentari care vor susține Executivul. Totodată, președintele Nicușor Dan ar fi cerut să fie informat în permanență în legătură cu evoluția Guvernului Veștea, potrivit surselor România TV.

UPDATE:

Lucian Bode (PNL) a declarat că partidul său trebuia să susțină orice premier liberal desemnat de președintele Nicușor Dan, chiar dacă ar fi preferat ca președintele PNL, Ilie Bolojan, să fie anunțat înaintea nominalizării oficiale.

Mai mult, el a declarat că Guvernul Veștea nu poate fi învestit fără sprijinul AUR și nu exclude ca partidul condus de George Simion să primească funcții în Executiv.

„Eu cred într-un PNL la guvernare, care are 15% în Parlament, mult mai relevant cu prim-ministru decât un PNL în opoziție, cu 15%, eventual vocea a treia după AUR și USR. Astăzi, aritmetica parlamentară de care, din păcate, nu ținem cont și văd multe opinii și în Parlament, este foarte limpede: ca Adrian Veștea să-și învestească Guvernul are nevoie și de voturile celor de la AUR. Ce negociază Adrian Veștea, nu știu. Este imposibil, astăzi, să treci un guvern cu 233 de voturi, dacă decizia celor de la AUR rămâne nemodificată.

Cred că era absolut corect și liberal, atunci când ai un ministru propus din rândurile PNL, să votezi acest Guvern. Cred că Adrian Veștea ar fi trebuit să îl informeze și să se consulte cu președintele partidului înainte să anunțe public”, a spus Lucian Bode, la Digi24.

El nu exclude ca AUR să primească funcții secundare în Guvernul Veștea, după anunțul premierului desemnat privind negocierile cu George Simion pentru susținerea CabinetuluI: „(...) Este imposibil ca AUR să intre în Guvern odată ce miniștrii au fost anunțati, lista a fost depusă și sunt validați pe bandă rulantă, astăzi, în comisiile de specialitate. Nu exclud ca la eșaloanele inferioare numirile care au gir politic, precum secretarii de stat, prefecții, șefii unor instituții, ca în momentele în care Guvernul are o susținere clară asumată, și replica la acest nivel să fie pe măsură. Dar nu cunosc detalii legate de negocieri - ce anume este solicitat de către AUR și ce este dispus Adrian Veștea să ofere pentru acest sprijin”, a mai spus fostul ministru liberal.

UPDATE:

PSD s-ar fi hotărât definitiv, luni după-amiază, în privința susținerii Guvernului Veștea, după anunțul negocierilor premierului desemnat cu George Simion, președintele AUR, potrivit surselor Digi24.

UPDATE:

Premierul desemnat Adrian Veștea nu le va propune reprezentanților AUR portofolii de miniștri, ci funcții de conducere în administrația publică, inclusiv posturi de secretari de stat, prefecți și alte funcții de conducere sau execuție în instituțiile statului, potrivit surselor România TV.



UPDATE:

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că Adrian Veștea „va ajunge premier doar pupând inelul lui Simion”.

„George Simion tocmai a anunțat că AUR vrea să se “reconcilieze” cu PSD. Cum să crezi că AUR luptă împotriva sistemului, când se reconciliază cu constructorul sistemului? Când Simion dă mâna cu partidul pensiilor speciale, al sinecurilor, al Nordis-ului, al cutiilor de pantofi pline cu bani?”, a scris Dominic Fritz, pe pagina sa de Facebook.

El a adăugat că „USR rămâne consecvent”.

„Nu votăm un guvern antireformă. Nu votăm un guvern al extracției banilor românilor în buzunare personale. Nu votăm un guvern al incompetenților dovediți. Nu votăm un guvern al trădării visurilor românilor care-și doresc un stat care livrează pentru ei”, a mai transmis președintele USR, luni după-amiază.

UPDATE:

Senatorul PSD Radu Oprea, propus pentru funcţia de secretar general al Guvernului Veștea, şi-a exprimat speranţa ca Executivul propus să întrunească susţinerea majorităţii parlamentare. El pledează pentru un compromis între forţele politice.

„Avem o problemă, din punctul meu de vedere, în România, pentru că noi avem o chestiune în a arunca vinovăţia şi eşecul. Eu cred că ar trebui să redescoperim conţinutul normal al cuvântului 'compromis'. Compromis nu înseamnă renunţare. Nu înseamnă faptul că ai pierdut ceva. Compromisul, când este anunţat, înseamnă că împreună forţele politice conştiente, responsabile, au găsit acel numitor comun, acele lucruri care ne duc să fim împreună. Vorbim de interesul general al societăţii. Cred că acest lucru este mai important decât să găsim o vinovăţie: să încercăm să identificăm lucrurile care ne pot apropia, astfel încât această perioadă de criză politică să fie depăşită”, a transmis el în cadrul unei declaraţii acordate presei, la Parlament.

Întrebat dacă AUR reprezintă „un compromis”, senatorul a replicat că acest lucru depinde foarte mult de „definiţia” fiecărei persoane.

„Probabil că este mai mult influenţa social media, în care ai două-trei secunde pe TikTok sau 127 de caractere pe Facebook pentru a atrage atenţia, folosind cuvinte foarte puternice şi foarte tari. Şi cuvintele rostite de foarte multe ori produc daune mai mari, pentru că nu mai reuşeşti să ai acel dialog de care vorbeam mai devreme. Eu sunt un om al dialogului şi am speranţa că toţi colegii din Parlament care au audiat astăzi şi au văzut programul de guvernare şi echipa să dea un vot în favoarea acestei echipe”, a declarat senatorul social-democrat.

Oprea (PSD) „speră” ca Guvernul Veștea să treacă de Parlament

Oprea a susţinut că Executivul propus a prezentat un program de guvernare „coerent”. El şi-a exprimat speranţa ca miniştrii propuşi să obţină avize favorabile, remarcând totodată că „arhitectura” comisiilor de specialitate diferă de la un caz la altul.

„Eu ştiu ceea ce am vorbit la întâlnirea noastră, în forul statutar al PSD şi atunci, da, voturile există. (...) Mergem în Parlament şi vedem dacă avem toate voturile necesare. Eu sper că da”, a spus el, potrivit Agerpres.

UPDATE:

Adrian Veștea a anunțat că va discuta astăzi cu președintele AUR, George Simion, pentru a negocia susținerea Guvernului în Parlament.

Veștea acceptă invitația la discuții a lui Simion

„Sunt un om al dialogului și al consensului. Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion. Când vine vorba de România și de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români. Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României”, a scris premierul desemnat, luni după-amiază, pe pagina sa de Facebook.

UPDATE:

Adrian Veștea va negocia cu președintele AUR, George Simion, pentru votul de învestire, după ce a fost invitat astăzi la discuții, potrivit surselor România TV.

„Ultimatumul” anunțat de Simion pentru Veștea era ora 20:00: „Îl aştept pe domnul Veştea până diseară, la ora 20:00, la sediul formaţiunii noastre, pentru a discuta ceea ce vrea să facă pentru ţară”, i-a transmis Simion, astăzi, premierului desemnat.

Știre inițială

PSD analizează în acest moment amânarea votului de învestire în Parlament a Guvernului Veștea, susțin surse Digi24. Ar exista două variante de a amâna votul: fie să fie convocate din nou ședințele Birourilor permanente reunite, fie ca în plenul de învestire a Guvernului Veștea să nu participe destui parlamentari, astfel încât să nu fie întrunit cvorumul necesar.

La această informație a reacționat fostul ministru al Muncii, Marius Budăi.

„Nu am auzit acest zvon, n-am auzit această discuție. Vor fi audieri până la 21:00 și de la 21:30 voturile reunite”, a spus social-democratul Marius Budăi la Digi24, considerând că acesta este Guvernul de care are nevoie România astăzi.

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Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis ca plenul comun în care se va da votul în ceea ce priveşte învestirea Guvernului condus de către Adrian Veştea să aibă loc luni, începând cu ora 21:30.

Astăzi, între orele 12:00 - 21:00, au loc audierile în comisiile de specialitate, în cazul persoanelor propuse pentru funcţia de ministru, potrivit Agerpres.