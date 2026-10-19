Candidatul pentru funcția de ministru al Digitalizării, ținut într-o cameră din Parlament. De ce a ”întârziat” 30 de minute. ”Să-l căutăm online, omu` e digital”- glume și supărări în Parlament

Au început audierile ministrului Digitalizării, dar acesta lipsește. În Comisie, unii fac glume, alții sunt revoltați.

Bogdan Dumitru este propus ministru delegat la Digitalizare. ”Domnu` președinte, dar candidatul? Este?” a fost o întrebare onestă, la începutul audierilor care oricum întârziaseră 25 de minute. ”Păi este, a spus președintele Comisiei. Candidatul este în sală” a spus el, semn că, de fapt, nu-l cunoștea pe Bogdan Dumitru, de altfel, absent.

S-au reunit comisiile parlamentare pentru a-l audia pe candidatul desemnat Costinel Bogdan Dumitru, ”care se află deja în sală- nu?- pregătit” după cum a spus președintele de sedință, uimit de absență: ”nu știu, bănuiesc că știa de programul ăsta și candidatul”. Unii se văd cu telefonul la ureche, semn că încearcă să-l apeleze.

”S-a pierdut candidatul” la Digitalizare

Reacțiile n-au întârziat să apară:

”S-a pierdut candidatul”

”Mie-mi este clar care este respectul dlui. candidat pentru comisiile reunite ale Parlamentului. V-aș propune, ținând cont de lipsa de punctualitate, un vot împotrivă , dacă n-a reușit să ajungă la timp”

, dacă n-a reușit să ajungă la timp” ”Chemați-l pe dl. Zamfir înapoi” (glumă, după de Daniel Zamfir, la audierea sa, nu a apucat să dea toate răspunsurile n.r.)

”Putem să ne amuzăm, dar adevărul este că este destul de trist ca un candidat desemnat pentru a fi ministru întârzie peste 26 de minute la audiere. Mi se pare o lipsă de respect îngrozitoare”

”Vă propun ca la și 30, dacă nu este prezent, să ne ridicăm să plecăm”/ ”Avem program până la fix, deci vă propun ca la fix să ne ridicăm să plecăm”.

”Domnu` președinte, să-l căutăm online, omu` e digital, e d-ăsta cu tehnologia”.

”Cred că dl. Zamfir a luat și digitalizarea”

”Serios acum, are cineva telefonul acestui domn?”

”Poate a avut un accident, haideți să vedem”

”Dar poate are o treabă” - ironic n.r.

”Să nu fie un chatbot”.

”Da, se pare că e pe hol, aleargă spre noi”.

”Eu zis că e de la USR”.

”Înțeleg că sunteți candidatul desemnat pentru Ministerul Digitalizării, da?” a spus președintele de ședință, râzând.

După 30 de minute a apărut și Costinel Bogdan Dumitru. ”Dvs. sunteți, da?” a fost întrebat, solicitat să explice motivele întârzierii.

”A fost extrem de dificil să intru în clădire. Am fost invitat să stau într-o cameră și să vină cineva să mă aducă aici când se termină cealaltă sesiune, iar eu stăteam liniștit...” a explicat Bogdan Dumitru, care a primit 10 minute pentru prezentarea programului de guvernare.

Bogdan Dumitru vine din industrie, din mediul privat, unde a activat în industrie, în securitatea informației, iar în ultimii 5- 6 ani s-a specializat pe Inteligență Artificială.