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DCNews Politica Primarul Constantin Toma, în cărți pentru un post la Chișinău? Căderea Guvernului Bolojan i-ar fi dat planurile peste cap

Primarul Constantin Toma, în cărți pentru un post la Chișinău? Căderea Guvernului Bolojan i-ar fi dat planurile peste cap

Autor: Darius Mureșan
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CONSTANTIN TOMA CIOLACU BUZAU
Agerpres / Constantin Toma, primarul Buzăului

Primarul Buzăului, Constantin Toma, ar fi fost luat în calcul pentru postul de consul al României la Chișinău, potrivit unor surse politice.

O eventuală numire ar fi depins de continuarea mandatului Guvernului condus de Ilie Bolojan, însă schimbările politice de la București ar fi blocat avansarea discuțiilor.

Constantin Toma și-a intensificat în ultima perioadă relațiile cu Republica Moldova. Edilul a făcut mai multe deplasări peste Prut, a susținut colaborarea dintre cele două state și s-a implicat în proiecte comune. Totodată, a dezvoltat legături cu reprezentanți ai administrației și ai mediului politic de la Chișinău.

Potrivit surselor politice citate de Monitorul Buzoian, numele primarului ar fi fost discutat pentru o funcție consulară în capitala Republicii Moldova. Aceleași surse susțin că discuțiile ar fi putut avansa spre o decizie dacă Executivul Bolojan și-ar mai fi continuat activitatea cel puțin o săptămână. Informația privind posibila numire nu este însoțită de o confirmare oficială.

Susținerea pentru Bolojan și ruptura de conducerea PSD Buzău


Informațiile despre o posibilă plecare în diplomație apar pe fondul tensiunilor dintre Constantin Toma și conducerea organizației județene a PSD Buzău.

Primarul s-a numărat printre susținătorii vocali ai lui Ilie Bolojan, inclusiv în momentele în care pozițiile acestuia au stârnit nemulțumiri în PSD. Relațiile edilului cu liderii social-democrați din județ s-au deteriorat, iar Constantin Toma a demisionat din toate funcțiile deținute în organizația județeană.

El și-a păstrat calitatea de membru PSD, în contextul în care demisia din partid ar fi avut consecințe asupra mandatului său de primar.

Rămâne neclar dacă o eventuală numire a lui Constantin Toma la Chișinău va mai fi luată în calcul de noul Executiv.

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constantin toma
ilie bolojan
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Comentarii (4)

Nicolae Ștefan   •   23 Octombrie 2026   •   11:11

Duuuuuuuu - teeeeeeeeeeee ! Am auzit că deja cîinii din Chișinău au început să latre , copii să plîngă , bătrînii să se vaite ... .

digital   •   22 Octombrie 2026   •   22:24

Ăștia cu Moldovioara lor sunt cei mai mari trădători de țară!

DRAGOMIR   •   22 Octombrie 2026   •   21:44

ADIO SI NAM CUVINTE, A CRITICAT SI A MUSCAT TITA DIN CARE A SUPT(PSD) FOARTE MULTI ANI, PE URMA A SARIT IN BARCA LUI BOLOJAN.

AB   •   22 Octombrie 2026   •   21:18

Sa se duca invartindu-se la Chisinau, ca la Buzau a facut numai "investitii reusite".
Mai are putin sa puna semafoare la fiecare colt de strada, sa faca giratorii din bidoane in fiecare intersectie, sa stam in trafic ca oile la stana. Noi nu o sa-i simtim lipsa, nu o sa-i ducem dorul, dimpotriva !

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