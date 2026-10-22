Primarul Constantin Toma, în cărți pentru un post la Chișinău? Căderea Guvernului Bolojan i-ar fi dat planurile peste cap

Primarul Buzăului, Constantin Toma, ar fi fost luat în calcul pentru postul de consul al României la Chișinău, potrivit unor surse politice.
O eventuală numire ar fi depins de continuarea mandatului Guvernului condus de Ilie Bolojan, însă schimbările politice de la București ar fi blocat avansarea discuțiilor.
Constantin Toma și-a intensificat în ultima perioadă relațiile cu Republica Moldova. Edilul a făcut mai multe deplasări peste Prut, a susținut colaborarea dintre cele două state și s-a implicat în proiecte comune. Totodată, a dezvoltat legături cu reprezentanți ai administrației și ai mediului politic de la Chișinău.
Potrivit surselor politice citate de Monitorul Buzoian, numele primarului ar fi fost discutat pentru o funcție consulară în capitala Republicii Moldova. Aceleași surse susțin că discuțiile ar fi putut avansa spre o decizie dacă Executivul Bolojan și-ar mai fi continuat activitatea cel puțin o săptămână. Informația privind posibila numire nu este însoțită de o confirmare oficială.
Susținerea pentru Bolojan și ruptura de conducerea PSD Buzău
Informațiile despre o posibilă plecare în diplomație apar pe fondul tensiunilor dintre Constantin Toma și conducerea organizației județene a PSD Buzău.
Primarul s-a numărat printre susținătorii vocali ai lui Ilie Bolojan, inclusiv în momentele în care pozițiile acestuia au stârnit nemulțumiri în PSD. Relațiile edilului cu liderii social-democrați din județ s-au deteriorat, iar Constantin Toma a demisionat din toate funcțiile deținute în organizația județeană.
El și-a păstrat calitatea de membru PSD, în contextul în care demisia din partid ar fi avut consecințe asupra mandatului său de primar.
Rămâne neclar dacă o eventuală numire a lui Constantin Toma la Chișinău va mai fi luată în calcul de noul Executiv.