Bilanțul lui Cătălin Predoiu la MAI: ”Astăzi, Ministerul Afacerilor Interne este mai puternic decât acum trei ani”

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Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, și-a prezentat bilanțul mandatului desfășurat în perioada iunie 2023 – octombrie 2026.

Cătălin Predoiu a evidențiat aderarea deplină a României la spațiul Schengen, peste 5,3 milioane de intervenții ale structurilor MAI, destructurarea a 405 grupări infracționale și investiții de miliarde de lei. Printre provocările care rămân se numără deficitul de personal, legislația învechită și noile amenințări de securitate, inclusiv cele cauzate de drone.

Ministerul Afacerilor Interne este astăzi mai puternic decât acum trei ani, iar siguranţa publică a devenit una dintre cărţile de vizită ale României, a declarat ministrul interimar, Cătălin Predoiu, care şi-a făcut bilanţul la final de mandat.

Ministerul Afacerilor Interne a publicat luni, pe pagina de Facebook, bilanţul mandatului de ministru de Interne al lui Cătălin Predoiu, pentru perioada 15 iunie 2023 - 20 octombrie 2026.

Principalele rezultate ale mandatului Predoiu la MAI

Potrivit MAI, principalele rezultate ale mandatului sunt:

* Schengen deplin

Controalele la frontierele interne aeriene şi maritime au fost ridicate din 31 martie 2024, iar cele terestre din 1 ianuarie 2025, prin decizia unanimă a Consiliului UE.

Migraţia ilegală la frontierele României este la cel mai redus nivel din ultimii cinci ani.

* O intervenţie la fiecare 16 secunde

Structurile MAI au participat la peste 5,3 milioane de intervenţii. În 2026, în 73% dintre intervenţiile la apelurile 112, echipajele Poliţiei au ajuns în mai puţin de zece minute.

* Presiune constantă pe crima organizată

Au fost destructurate 405 grupuri, 3.039 de membri au fost trimişi în judecată, iar averi de 1,17 miliarde de lei au fost puse sub sechestru. Au fost capturate 5,9 tone de droguri.

* Capacitate de intervenţie crescută

Pompierii şi echipajele SMURD au salvat 51.881 de persoane. Flota aeriană a MAI a ajuns la 41 de aeronave, iar 1.200 de ambulanţe noi au intrat în serviciu.

* Un minister mai aproape de cetăţean

Serviciile disponibile online au crescut de la 4 la 33, iar peste 2,5 milioane de români au deja carte electronică de identitate.

* Resurse atrase

Prin peste 400 de proiecte cu finanţare externă şi PNRR au fost efectuate plăţi de 7,33 miliarde de lei.

Tot în această perioadă, au fost peste 170 de întâlniri şi convorbiri oficiale ale ministrului Predoiu cu parteneri din peste 30 de state, de pe cinci continente.

Obiectivul principal al dialogului a fost aderarea deplină la Schengen, obţinută prin unanimitate, într-o fereastră de oportunitate pe care România a valorificat-o.

Dialogul a adus şi rezultate concrete: contingentul comun Austria - Bulgaria - Ungaria - România la frontiera bulgaro-turcă, memorandumul pentru înfiinţarea în România a biroului Frontex, centrul de securitate maritimă al UE la Marea Neagră şi unitatea comună de investigaţii cu Departamentul pentru Securitate Internă al SUA, arată MAI.

"Toate aceste rezultate arată că Ministerul Afacerilor Interne este astăzi mai puternic decât acum trei ani, iar siguranţa publică a devenit una dintre cărţile de vizită ale României. Mulţumirile mele se îndreaptă în primul rând către cei peste 128.000 de poliţişti, jandarmi, pompieri, poliţişti de frontieră şi angajaţi civili ai MAI. În fiecare zi, ei fac România mai sigură", a declarat Cătălin Predoiu.

Provocări care rămân la MAI

În bilanţ sunt evidenţiate şi provocările care rămân: deficitul de personal, legislaţia veche de zeci de ani şi ameninţările hibride, inclusiv dronele, precum şi proiectele începute în mandat, cu termene de finalizare, precizează MAI