Zeci de descinderi și arestări în lanț: Poliția Română și DIICOT au destructurat grupări periculoase de traficanți / FOTO: Poliția Română

Operațiune de amploare a forțelor speciale pe tot teritoriul țării: polițiștii de la Crimă Organizată și procurorii DIICOT au efectuat 248 de percheziții și au reținut 78 de suspecți acuzați de trafic de droguri, exploatare de persoane și atacuri cibernetice. Bilanțul include 47 de mandate de arestare preventivă, confiscarea a zeci de kilograme de stupefiante, patru culturi clandestine de canabis, arme, 12 automobile și sute de mii de euro găsiți în locuințele traficanților.

Structurile de combatere a criminalității organizate din cadrul Poliției Române, împreună cu procurorii DIICOT, au declanșat o operațiune de proporții pentru destructurarea rețelelor clandestine de trafic de droguri, exploatare de persoane, fraude cibernetice și spălare de bani. Bilanțul celor două săptămâni: 72 de acțiuni operative pe teren, dintre care 24 de amploare excepțională, potrivit unui comunicat al Poliției Române remis DC News.

Descinderile au mobilizat forțe impresionante. Mascații de la Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale (SIAS), polițiștii din inspectoratele județene și jandarmii au descins la 248 de adrese și au executat 146 de mandate de aducere, 15 suspecți au fost prinși în flagrant delict.

Anchetatorii au strâns probe împotriva a 219 indivizi implicați în activități ilegale complexe. În urma audierilor maraton, procurorii au emis 78 de ordonanțe de reținere, iar judecătorii au dispus arestarea preventivă pentru 47 de persoane considerate deosebit de periculoase. Alți 21 de membri ai rețelelor au fost plasați sub control judiciar.

Acțiunile au vizat anihilarea unor filiere transfrontaliere capabile să introducă substanțe interzise în școli și cluburi, precum și a unor grupări care racolau persoane vulnerabile sau goleau conturi bancare prin metode informatice avansate.

Culturi întregi de canabis, cocaină și mașini ridicate

Perchezițiile au scos la iveală depozite clandestine de substanțe interzise. Forțele de ordine au confiscat peste 17,5 kilograme de canabis, peste un kilogram de cocaină pură, aproape 2,4 kilograme de substanțe psihoactive sintetice și 740 de comprimate halucinogene. În plus, anchetatorii au desființat patru plantații clandestine unde creșteau peste 2.100 de tufe de canabis.

Pe lângă droguri, polițiștii au ridicat din locuințele suspecților un adevărat arsenal logistic format din 34 de dispozitive de mărunțit, 26 de cântare de precizie și 6 arme neletale deținute fără drept. Oamenii legii au indisponibilizat de asemenea 219 telefoane mobile, 40 de calculatoare și medii de stocare a datelor, alături de 12 autovehicule folosite la transportul mărfurilor ilegale.

Anchetatorii au pus sechestru pe mai mult de 750.000 de lei, peste 60.000 de euro, aproape 11.000 de dolari și bancnote falsificate. Toate bunurile rămân sub sigiliu, iar investigațiile continuă pentru identificarea tuturor complicilor din rețea.

Dosarul drogurilor aprinde clasa politică: Dezincriminare pentru consum propriu

Ofensiva forțelor de ordine vine pe fondul unei dezbateri aprinse în Parlament privind modul în care statul pedepsește consumul de stupefiante. O inițiativă legislativă care propunea înlocuirea pedepsei cu închisoarea cu amenzi între 1.000 și 3.000 de lei pentru posesia de droguri destinată consumului propriu s-a lovit de un zid de refuz din partea magistraților și a partidelor.

Sub presiunea criticilor, senatorul liberal Daniel Fenechiu a anunțat retragerea semnăturii de pe proiectul elaborat alături de colega sa Victoria Stoiciu și a explicat de ce a renunțat la demers:

„Atunci când am semnat, ca inițiator, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 143/2000, gândită și documentată de colega mea Victoria Stoiciu, am avut în vedere nu doar ineficiența evidentă a actualului cadru legislativ, care face ca trei sferturi din dosarele cu droguri să-i vizeze pe consumatori, ci mai ales consecințele umane. Am văzut tineri trimiși în judecată pentru că au cultivat pe balcon trei plante de canabis sau pentru că au introdus în țară țigări «cu iarbă» cumpărate din magazinele legale din New York, Viena, Lisabona ori Barcelona, sau o ciocolată cu canabis cumpărată legal de la Amsterdam ori Praga. Consecința? Caziere pătate și aripi frânte, dar cu rezultate absolut inexistente în reducerea traficului sau a consumului de droguri. Din păcate, dezbaterea nu a mai avut loc. În aceste condiții, înțeleg să nu expun Partidul Național Liberal la atacuri nefondate și mizerabile în legătură cu un demers personal, pe care adversarii PNL îl folosesc în mod imoral și inacceptabil în scop politic”, spunea Fenechiu.

Lovitura decisivă împotriva modificării legii a venit de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Procurorul general Cristina Chiriac a spus că nu e de acord cu relaxarea pedepselor penale:

„Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție apreciază că modificarea regimului sancționator aplicabil deținerii de droguri pentru consum propriu, în sensul diminuării semnificative a sancțiunilor penale, nu constituie, în actualul context social și infracțional, o soluție legislativă oportună. În consecință, exprimăm o poziție nefavorabilă față de inițiativa legislativă, în măsura în care aceasta conduce la slăbirea instrumentelor de prevenire și combatere a fenomenului drogurilor”, spunea Chiriac.

Procurorii au atras atenția că cererea de substanțe susține piața neagră a marilor rețele de crimă organizată. În viziunea autorităților judiciare, menținerea dosarelor penale rămâne un instrument indispensabil pentru identificarea marilor filiere de trafic de droguri pe teritoriul României.