Mesaj RO-Alert la Tulcea după detectarea unei ținte aeriene aproape de Plauru: Avioane de luptă F-18 ridicate de la Mihail Kogălniceanu

Foto cu rol ilustrativ: Agerpres

Alertă în toiul nopții la granița de est a României: sistemele radar ale MApN au detectat o țintă aeriană pe teritoriul Ucrainei, cu direcție spre comuna tulceană Plauru. Două avioane F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole au decolat imediat de la Baza 57 Mihail Kogălniceanu, iar populația din nordul județului Tulcea a primit mesaje RO-Alert.

Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă aeriană deasupra Ucrainei, pe o traiectorie orientată spre spațiul aerian românesc, în zona localității Plauru din județul Tulcea. Mișcarea a declanșat procedurile standard de securitate pe flancul estic al Alianței.

Două aeronave de luptă F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, dislocate în România pentru misiuni de Poliție Aeriană Întărită, au decolat în regim de urgență de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă a alertat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar la ora 01:54 telefoanele mobile ale cetățenilor din zona de nord a județului Tulcea au primit mesajul RO-Alert prin care oamenii erau sfătuiți să își păstreze calmul și să se adăpostească.

Conform datelor oficiale transmise de MApN, ținta detectată nu a pătruns în spațiul aerian al României.

După stabilizarea completă a situației, autoritățile militare au dispus ridicarea măsurilor excepționale, iar alerta aeriană a încetat oficial la ora 02:30.

Marea Neagră, butoi cu pulbere: operațiune dramatică de salvare la Sulina și consultări de urgență la NATO

Alerta aeriană nocturnă de la Plauru se leagă de un șir de incidente din ultimele zile. Cu doar două zile înainte, forțele Ministerului Afacerilor Interne au declanșat o mobilizare masivă în larg după ce un incendiu violent a cuprins cargoul comercial „Wine Trader”, la aproximativ 13 mile marine sud-est de Sulina. Incidentul a survenit în contextul unor atacuri cu drone în proximitate.

Misiunea de salvare s-a derulat pe o mare extrem de agitată, valurile uriașe au blocat inițial ambarcațiunile trimise de la Tulcea și Mangalia. Două elicoptere Black Hawk ale Inspectoratului General de Aviație au reușit evacuarea prin troliere a cinci marinari, transportați de urgență la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Un singur membru al echipajului a rămas internat cu arsuri la nivelul scalpului, în timp ce echipele speciale continuă căutările pe mare pentru ceilalți marinari dați dispăruți.

Situația a declanșat o reacție diplomatică la cel mai înalt nivel. Aflat la Bruxelles, președintele Nicușor Dan a anunțat discuții de criză cu aliații: „Faţă de incidentele recente de securitate, am avut o scurtă discuţie, azi dimineaţă, cu premierul bulgar şi, împreună cu acesta, o să avem o întâlnire cu secretarul general NATO, în după-amiaza acestei zile, ca să vedem cum putem să ne acordăm mai bine pentru a răspunde provocărilor de securitate tot mai frecvente la Marea Neagră”.

Vulnerabilitatea culoarelor maritime a fost evidențiată și de analistul politic Bogdan Chirieac, care a avertizat asupra riscului de escaladare:

„Numai vești bune avem în ultimul timp, ca să spunem așa. Se duce totul de râpă. Lucrul acesta se întâmplă, atacul în apele teritoriale ale României, după ce Bulgaria a avut două nave atacate, dintre care una a fost scufundată. Era vorba despre nave care transportau cereale și se aflau în apele teritoriale ale Bulgariei. Bulgaria a cerut activarea Articolului 4 din regulamentul NATO, cel privind consultările la nivelul Alianței. Nu a activat nimeni Articolul 5, astfel încât toată Alianța să răspundă Federației Ruse. Totuși, din păcate, fără voia noastră, ne confruntăm cu atacuri inacceptabile în lumea civilizată. Toată lumea s-a concentrat pe Baltică, dar războiul real e în Marea Neagră. Aici sunt lovite și scufundate navele. Aici putem să vorbim și despre riscul de poluare. Dacă e o navă cu produse petroliere și acestea se împrăștie mai departe, atunci să te ții, cu tot ce înseamnă litoralul românesc și așa mai departe. Aici ai nevoie de o intervenție directă a politicului către NATO, în sensul în care NATO să protejeze rutele maritime din Marea Neagră”, spunea Bogdan Chirieac.