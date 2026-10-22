Cristian Terheș: Ursula von der Leyen se laudă cu „simplificarea” legislativă printr-un proiect de 700 de pagini. „A fugit de la dezbaterile din Parlament”

Cristian Terheș, europarlamentar/ Ursula von der Leyen, președinta CE/ Colaj DCNews, Sursa foto: Agerpres/Cristian Terheș

Din articol Cristian Terheș critică „simplificarea” europeană de 700 de pagini

Europarlamentarul Cristian Terheș a criticat proiectul de regulament propus de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care aceasta prezintă o „simplificare” legislativă. Documentul are nu mai puțin de 700 de pagini.

După ce Ursula von der Leyen, președința Comisiei Europene, a propus, miercuri, 21 octombrie, un proiect de regulament de peste 700 de pagini, aceasta a părăsit dezbaterile din Parlamentul European.

„Ursula von der Leyen a fugit de la dezbaterile din Parlamentul European în dimineața zilei de 21.10.2026, după ce în discursul introductiv privind concluziile Consiliului s-a lăudat cu procedurile de simplificare legislativă și a spus că va propune noi reglementări, printre care Legea UE privind Achizițiile Publice (Public Procurement Act), care are peste 700 de pagini”, se arată într-o postare pe Facebook a europarlamentarului conservator Cristian Terheș (PNCR).

Cristian Terheș critică „simplificarea” europeană de 700 de pagini

Eurodeputatul a condamnat în plen această atitudine a Ursulei von der Leyen, arătând absurdul procedurii de „simplificare” legislativă promovat de aceasta, care include, ca exemplu, un proiect legislativ de 200 de pagini, anexe de 74 de pagini și studiu de impact de peste 432 de pagini (706 pagini in total).

„Este aceasta simplificare? Cum vom concura în lume cu atâtea pagini” într-o lege?, a punctat Cristian Terheș.

„Unde este Ursula von der Leyen? A venit aici în această dimineață, a ținut un monolog, ne-a predicat despre cât de grozavă treabă face comisia sa, dar acum, când trebuie să o întrebăm direct, a fugit. A declarat astăzi și s-a lăudat pe sine pentru dereglementarea și simplificarea legislației UE. Și, printre multe altele, a menționat că propune chiar acum Legea UE privind Achizițiile Publice. Știți câte pagini are acel proiect? 200 de pagini.

În plus, mai sunt 74 de pagini de anexe. În plus, peste aceste pagini, mai sunt 432 de pagini - vreau doar să citez pentru a mă asigura că sunt precis - de evaluare a impactului.

Acesta este doar un proiect de lege propus de Ursula von der Leyen. Vă întreb pe toți, este aceasta simplificare? Cum vom concura în lume cu atâtea pagini?”, a declarat Cristian Terheș, în plenul Parlamentului European.

Documentele la care se referă europarlamentarul Cristian Terheș sunt următoarele:

„Tot acest hățiș birocratic ireal afectează negativ economia europeană cu impact devastator asupra prosperității tuturor cetățenilor și competitivității firmelor europene”, a concluzionat Terheș.

„Europarlamentarul Cristian Terheș, președinte al PNCR - Partidul National Conservator Roman, va continua susținerea demersurilor de adevărată dereglementare și simplificare legislativă, precum și de scădere a taxelor”, se arată în sursa citată anterior.