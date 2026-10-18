Ilie Bolojan a făcut anunţul despre candidatura la alegerile prezidenţiale din 2030

Ilie Bolojan / FOTO: gov.ro

Din articol Bilanț înainte de predarea cheilor și acord pentru noul guvern

Premierul demis Ilie Bolojan a lămurit definitiv speculațiile privind o candidatură la Președinția României. Întrebat duminică seară la B1 TV de jurnalista Laura Chiriac dacă ia în calcul o bătălie pentru Cotroceni în 2030, el a declarat că „nu se pune problema”.

„Nu se pune problema unei astfel de candidaturi. Voi face tot ce ține de mine pentru ca PNL să fie o alternativă serioasă, să vină cu o ofertă politică și să construim un pol de modernizare pentru România. Aceasta este provocarea pe care o am și voi folosi experiența pe care am câștigat-o în toți acești ani pentru a veni cu soluții corecte pentru România, pentru a nu crea așteptări care nu pot fi onorate și pentru a veni cu lucruri care stau în picioare și care pot să creeze condiții pentru dezvoltare sau pentru prosperitate”, a spus Ilie Bolojan în cadrul emisiunii NewsPass de la B1 TV.

Premierul demis spune că discuția despre Cotroceni în 2030 nu e relevantă momentan, da anul 2028 da.

„Până în 2030, avem 2028. Este un an foarte important, pentru că avem alegeri parlamentare și, dacă vrei să faci ceva în România, ai nevoie de o forță puternică, trebuie să lupți cu «bolile», cu metehnele pe care le-am acumulat în acești ani, și asta nu se poate face fără un guvern care se bazează pe o pondere parlamentară care îi permite să facă reforme, să corecteze nedreptăți, să îndrepte lucrurile, pentru că la fiecare acțiune puternică de a corecta lucrurile ai o reacțiune pe măsură”, adaugă Bolojan.

Cu doar 14% la Senat și 13% la deputați în 2024, liberalii n-au avut de fapt nicio putere. Bolojan recunoaște eșecul cifrelor.

„Am văzut asta în acest mandat, cu 15%, nu poți să faci mai mult. Oamenii trebuie să înțeleagă, atunci când îți cer ceva, trebuie să fie conștienți de forța pe care o ai. Dacă nu vom putea convinge cei care dorim să modernizăm România, să dăm o perspectivă într-adevăr europeană, inclusiv din punct de vedere al comportamentelor instituționale, al condițiilor de prosperitate, acestei țări, nu poți să faci cu aceste procente. Pe asta va trebui să ne concentrăm în perioada următoare. România se schimbă de la Palatul Victoria, din cele peste 3.200 de localități pe care le avem în România și o schimbă fiecare român care își face datoria acolo unde este”, a mai spus liderul PNL.

Bilanț înainte de predarea cheilor și acord pentru noul guvern

Ilie Bolojan a anunțat că iese luni într-o conferință de presă ca să pună pe masă cifrele exacte ale mandatului său la Palatul Victoria. Mișcarea vine după ce PSD a cerut deja o analiză la sânge a guvernării liberale. Bolojan spune că social-democrații se pregătesc doar să arunce vina pe „greaua moștenire”, după ce au promis lucruri imposibil de plătit.

Premierul interimar dă ca exemplu situația de la Transporturi, unde s-au semnat contracte de peste 19 miliarde de lei pe o alocare din PNRR de doar 5 miliarde. În ciuda găurilor lăsate în urmă și a șantierelor deschise fără acoperire, Bolojan dă asigurări că facturile restante pot fi plătite prin rectificare bugetară, iar Autostrada Moldovei va fi deschisă până la Pașcani cel târziu în primăvara viitoare.

În paralel, liderul PNL a semnat duminică seară acordul de susținere pentru guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Votul liberalilor nu este însă un cec în alb, e o înțelegere strict tranzitorie pe două-trei luni, valabilă doar până la adoptarea bugetului pe 2027. Bolojan a pus o condiție: noul Guvern trebuie să țină deficitul sub 5,3%. Dacă Luca Niculescu încalcă pactul, PNL depune moțiune de cenzură.