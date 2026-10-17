Costel Fotea: Noi oportunități de dezvoltare a Galațiului, după întâlnirea cu ambasadorul Franței, Nicolas Warnery

Foto: Facebook Costel Fotea

"Am avut bucuria de a mă întâlni cu Excelența Sa Nicolas Warnery, Ambasadorul Franței în România, care a vizitat Galațiul însoțit de membri ai corpului diplomatic, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al C.J."

"Am avut o discuție deschisă și constructivă despre dezvoltarea relațiilor dintre Franța și județul Galați, dar mai ales despre oportunitățile concrete pe care le putem valorifica împreună, în beneficiul gălățenilor.

Excelența Sa a apreciat în mod deosebit rolul pe care Consiliul Județean Galați îl are în dezvoltarea relațiilor româno-franceze, precul și parteneriatul solid cu Regiunea Nouvelle-Aquitaine, nceput în anul 2000 și concretizat, de-a lungul timpului, în proiecte importante în domenii precum sănătatea, educația și dezvoltarea economică.

Galațiul are resurse, oameni bine pregătiți și deschidere către parteneriate care generează dezvoltare. Noile direcții de cooperare conturate împreună cu partenerii francezi - de la domeniul tehnic și naval la cercetarea și inovarea în acvacultură și viticultură, de la schimburile culturale și educaționale la valorificarea poziției strategice a Galațiului în cooperarea transfrontalieră - deschis oportunități pentru noi proiecte, în beneficiul gălățenilor și a partenerilor noștri francezi.

Îi mulțumesc Excelenței Sale Nicolas Warnery și reprezentanților Ambasadei Franței pentru frumoasele aprecieri la adresa comunității noastre și pentru deschiderea arătată dezvoltării relațiilor dintre județul Galați și Franța.

Continuăm să dezvoltăm parteneriate și proiecte concrete, în beneficiul gălățenilor!", a precizat președintele Consiliului Județean Galați.



