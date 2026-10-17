Nicușor Dan, discuții cu Emmanuel Macron. Președintele cere sprijinul Franței după atacurile cu drone din Marea Neagră / FOTO: X @NicușorDanRO

Din articol Franța, aliat cheie pe flancul estic în fața noilor amenințări rusești

Președintele Nicușor Dan a avut o întâlnire cu liderul francez Emmanuel Macron și i-a transmis îngrijorarea României cu privire la atacurile cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră.

Într-un mesaj publicat pe platforma X imediat după încheierea discuțiilor bilaterale, președintele Nicușor Dan a punctat prioritățile după discuția cu Emmanuel Macron.

„Întâlnire excelentă cu președintele Emmanuel Macron. Parteneriatul strategic dintre România și Franța rămâne un pilon al securității noastre comune.

I-am transmis profunda îngrijorare a României cu privire la recentele atacuri cu drone împotriva navelor comerciale din Marea Neagră și, în acest context, am apreciat solidaritatea și sprijinul exprimate de Franța pentru securitatea navigației în regiune.

De asemenea, am continuat discuțiile privind candidatura României pentru funcția de Secretar General al Organizației Internaționale a Francofoniei”, a scris președintele României pe X.

Franța, aliat cheie pe flancul estic în fața noilor amenințări rusești

Tensiunea a ajuns la cote maxime în ultimele zile, după ce o navă comercială a luat foc chiar lângă Sulina, iar locuitorii din județul Tulcea s-au trezit din nou cu alerte pe telefoane din cauza dronelor care roiau la graniță. În tot acest scenariu periculos, Franța joacă un rol important pentru apărarea noastră: armata franceză conduce deja baza militară aliată de la Cincu și are trupe trimise pe teren să păzească hotarele României.

Dincolo de asta, Nicușor Dan a încercat să obțină susținerea Franței pentru ca România să preia conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei, o poziție internațională de mare calibru care ar aduce țării noastre o influență pe scena lumii.