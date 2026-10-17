La 10 ani de la președinția IHRA, MAE organizează o nouă selecție pentru Premiul ”Ambasador Mihnea Constantinescu” și o expoziție documentară

Ministerul Afacerilor Externe marchează zece ani de la Președinția României la Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului (IHRA) prin lansarea unei noi proceduri de selecție pentru Premiul Național 'Ambasador Mihnea Constantinescu' și a unei expoziții documentare.

Ministerul Afacerilor Externe a lansat o nouă procedură de selecție pentru acordarea Premiului Național Ambasador Mihnea Constantinescu' pentru merite deosebite în combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, anunță MAE printr-un comunicat.

Depunerea candidaturilor pentru acordarea premiului poate fi făcută până la data de 15 noiembrie, câștigătorul urmând a fi anunțat la data de 13 decembrie.

Mihnea Constantinescu, comandor al Ordinului Național ”Coroana României”, Cavaler al Legiunii de Onoare

Mihnea Constantinescu (n. 1961 – d. 2018) a fost unul dintre cei mai influenți și respectați diplomați și înalți funcționari publici din istoria postdecembristă a României. Cunoscut adesea ca eminența cenușie a politicii externe, a jucat un rol esențial în procesele diplomatice de aderare a României la NATO și la Uniunea Europeană, precum și în consolidarea Parteneriatului Strategic cu SUA. Mihnea Constantinescu a absolvit Facultatea de Energetică din cadrul Universității Politehnica din București ca șef de promoție, deținând ulterior și un doctorat în energie nucleară. Deși inițial a fost cadru didactic la Politehnică, cariera sa publică a pornit imediat după Revoluție, fiind consilier și șef de cabinet al premierului Petre Roman, purtător de cuvânt al Guvernului și director de cabinet al mai multor prim-miniștri, printre care Theodor Stolojan, Adrian Năstase și Călin Popescu-Tăriceanu. De asemenea, a servit drept consilier pentru Victor Ponta. A activat în Ministerul de Externe, a fost membru al Consiliului Regal și a primit distincții excepționale precum Ordinul Național „Coroana României” în grad de Comandor, decorația „Nihil Sine Deo” și titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare din partea Franței.

În perioada 2016-2017, a condus Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului (IHRA), fiind un susținător ferm al combaterii antisemitismului și al păstrării memoriei istorice. Pentru meritele sale, statul român a instituit ulterior Premiul Național „Ambasador Mihnea Constantinescu”.

”A fost un diplomat desăvârşit, un patriot român şi nu am cunoscut un susţinător mai puternic al Parteneriatului Strategic SUA-România, spunea despre ilustrul diplomat român ambasadorul Statelor Unite, Hans Klemm. Numeroasele contribuţii pe care le-a adus, atât României, cât şi comunităţii internaţionale, inclusiv recenta preşedinţie a Alianţei Internaţionale pentru Memoria Holocaustului, nu vor fi uitate. Sfaturile înţelepte pe care mi le-a oferit mie şi predecesorilor mei s-au dovedit nepreţuite în încercarea noastră de a reprezenta cât mai bine America în faţa poporului român”, spuea ambasadorul SUA după decesul tragic al ambasadorului Mihnea Constatinescu, care s-a stins din viață la vârsta de 56 de ani, lăsând în urmă moștenirea unui model de integritate, moderație și diplomație vizionară.

Expoziție la Biroul de Informare a MAE: ”Memorie. Recunoaștere. Responsabilitate”

Până la 15 noiembrie, la Biroul de Informare al MAE (Centrul InfoEuropa) este deschisă expoziția intitulată 'Memorie. Recunoaștere. Responsabilitate - Un deceniu de la adoptarea definiției de lucru a antisemitismului, în timpul Președinției României la IHRA'.

Expoziția cuprinde documente istorice din Arhivele Diplomatice ale MAE, fotografii din arhiva IHRA din timpul reuniunilor care au făcut posibile consensul pentru adoptarea unui instrument global cu importanță în identificarea și combaterea manifestărilor antisemite, precum și materiale ale unor instituții partenere (Muzeul

Memorial al Holocaustului de la Washington, Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România 'Wilhelm Filderman' al Federației Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic (FCER), Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România 'Elie Wiesel' (INSHR - EW).

O secțiune documentară prezintă mărturii privind situația evreilor români în timpul Holocaustului și demersurile unor diplomați români pentru protejarea și salvarea unor cetățeni români evrei, completată de expoziția 'Drepți între popoare' realizată de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România 'Elie Wiesel', omagiu adus salvatorilor români recunoscuți de către Memorialul Victimelor Holocaustului (Yad Vashem).

O altă secțiune cuprinde expozițiile educaționale ale United States Holocaust Memorial Museum, 'State of Deception: The Power of Nazi Propaganda' și 'Some Were Neighbours: Choice, Human Behaviour, and the Holocaust', dedicate antisemitismului, propagandei naziste și responsabilității individuale în societățile marcate de persecuție și discriminare, și campania video realizată cu ocazia Zilei Naționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România (9 octombrie), în coordonarea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România 'Elie Wiesel' (INSHR-EW).

În cadrul proiectului este prezentată și expoziția 'Primii care au știut. Documentarea timpurie a Holocaustului din România', realizată de Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România 'Wilhelm Filderman' din cadrul FCER, în

parteneriat cu Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) și Institutul de Istorie 'A. D. Xenopol' al Academiei Române.