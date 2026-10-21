Birocrația europeană, o povară pentru IMM-uri. Georgiana Teodorescu (AUR/ECR) cere reguli mai simple și costuri mai mici pentru micii antreprenori - Video

Europarlamentarul AUR/ECR Georgiana Teodorescu. Sursa foto: AUR

Eurodeputata Georgiana Teodorescu a criticat birocrația și costurile impuse micilor antreprenori de regulile europene privind ambalajele. Aceasta cere mai puține reglementări și o legislație mai predictibilă.

Eurodeputata Georgiana Teodorescu a vorbit, în plenul Parlamentului European, în cadrul dezbaterilor despre impactul Regulamentului european privind ambalajele și deșeurile de ambalaje asupra IMM-urilor.

Aceasta a criticat costurile ridicate și povara birocratică impusă micilor antreprenori, spunând că reducerea suprareglementării și o legislație europeană coerentă și predictibilă sunt soluțiile pentru sprijinirea IMM-urilor.

Georgiana Teodorescu: „Și-a pus cineva întrebarea dacă un mic artizan face 12.000 de euro profit într-un an?!”

„Dezbaterea de astăzi despre reducerea costurilor și a sarcinilor birocratice vine într-un moment critic pentru antreprenorii europeni. Regulamente precum Directiva pentru ambalaje sunt dovada clară a modului în care microîntreprinderile și IMM-urile sunt sufocate de costuri fixe abuzive, reprezentanți autorizați în fiecare țară și o birocrație infernală.

Până la 12.000 de euro trebuie să scoată din buzunar un mic artizan, pe an, pentru a respecta toate aceste condiții aberante. Dar și-a pus cineva întrebarea dacă face 12.000 de euro profit într-un an?! Însă, atenție! Tsunamiul legislativ care a sugrumat mediul de afaceri european nu poate fi salvat doar printr-un alt tsunami legislativ - de data aceasta cu derogări, excepții și heirupisme - de la o legislație incoerentă, clădită pe ideologie, și nu pe pragmatism.

Dacă cârpim legi proaste cu excepții temporare, nu facem decât să adâncim haosul și lipsa de predictibilitate, baza oricărui plan de afaceri. Avem nevoie de o abordare pragmatică, coerentă și de o reală asumare politică. Opriți reglementarea excesivă și redați mediului de afaceri libertatea de a produce!”, a declarat eurodeputata Georgiana Teodorescu, în plenul Parlamentului European.