﻿ Audierea lui Florin Barbu pentru Agricultură. Adrian Cozma: Ați făcut din ”paladicultură” abracadabra/ ””Pa-lu-di-cul-tu-ră”. Haos în Parlament: ”Bâlci!”/ ”Așa e în democrație” | DCNews
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Audierea lui Florin Barbu pentru Agricultură. Adrian Cozma: Ați făcut din ”paladicultură” abracadabra/ ””Pa-lu-di-cul-tu-ră”. Haos în Parlament: ”Bâlci!”/ ”Așa e în democrație”

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
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Adrian Cozma, deputat PNL, l-a atacat direct pe social-democratul Florin Barbu, în timpul audierilor din Parlament, pentru funcția de ministru al Agriculturii.

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, liberalul Adrian Cozma, despre care s-a vehiculat că nu ar vota Guvernul Luca Niculescu, l-a întrebat, în timpul audierilor pentru funcția de ministru al Agriculturii, pe Florin Barbu, ”ce s-a legat de numele dvs. atât timp cât ați fost ministru?” subliniind că a fost, timp de zece ani, conectat de Ministerul Agriculturii. 

”Vă dați demisia?” - întrebarea lui Cozma în timpul audierilor pentru funcția de ministru

Un prim subiect abordat a fost reprezentat de ”banii pentru stuful lui Stănescu”, urmat de ”valiza cu mii de euro”, dar și de prețul promis fermierilor pentru litrul de motorină: ”Vă dați demisia în situația în care fermierii nu vor cumpăra motorina la 4 lei, în primul an de mandat? Vă dați demisia sau nu dacă nu-și vor cumpăra fermierii români motorina cu patru lei pe litru?”. 

”Dacă citeați cu atenție, este o directivă a Uniunii Europene”

Florin Barbu a început răspunsurile de la banii pentru stuful lui Stănescu: 

Florin Barbu: Aș vrea să clarificăm niște lucruri apărute în mediul online cu partea de stuf. Domnule Cozma, acea lege a fost votată în Parlamentul României. Dacă citeați cu atenție, este o directivă a Uniunii Europene, pe ceea ce înseamnă paludicultură. Notați bine!  

Audierea lui Florin Barbu pentru Agricultură. Adrian Cozma: Ați făcut din ”paladicultură” abracadabra/ ””Pa-lu-di-cul-tu-ră”. Haos în Parlament: ”Bâlci!”/ ”Așa e în democrație”

Adrian Cozma: Spuneți-le acolo românilor că 2 milioane de euro le-ați dat la stuful lui Stănescu! Uitați-vă acolo, la români! 

”Nu trebuie să facem circ”/ ”Nu ne păcăliți”

După ce s-a făcut un apel către liberal să iasă din retorica de scandal, pe care o adoptă cu fiecare ocazie, când participă la Comisie, Adrian Cozma a strigat: ”A furăciunii”. 

”Nu trebuie să facem circ aici, domnule Cozma. Fermierii români au nevoie de soluții, nu de circ” a spus Florin Barbu. ”Nu facem circ, dar nu ne păcăliți” a continuat Adrian Cozma. 

”Nu mai mințiți, nu s-a plătit niciun ban pe stuf”

”Nu s-a plătit niciun ban pe stuf de la Ministerul Agriculturii, nu mai mințiți. Aduceți în derizoriu un program pe care trebuie să-l facem împreună pentru fermierii români” a continuat Florin Barbu, punctând că a avut trei angajări în 21 de ani, timp în care a cumulat experiență în administrație locală și națională. 

”De ce ați dat 2 milioane de lei subvenție acolo?” a insistat Cozma. ”Nu s-a plătit, nu înțelegeți?” a replicat Florin Barbu, la care liberalul i-a răspuns: ”Asta trebuie să spuneți”.  ”Nu pot lua subvenții decât fermierii care au zootehnie, înțelegeți odată! Dar trebuie să citești. E o directivă UE”, a insistat Barbu. 

Ministrul propus al Agriculturii i-a mai spus lui Adrian Cozma că nu are de unde să știe despre irigații, pentru că nu sunt în Satu Mare, iar, în timpul discursului, liberalul i-a replicat lui Florin Barbu: ”Nu ne certați, nu ne certați. Ați făcut din ”paladicultură” abracadabra. Abracadabra”

”Pa-lu-di-cul-tu-ră” l-a corectat Barbu. ”Ați fost un ministru catastrofă, întrebați-i pe producătorii de lapte. Sunt fericiți, sunt fericiți?” a insistat Cozma. Florin Barbu i-a indicat să ceară producătorilor de lapte diferența dintre subvențiile din 2023 și cele de astăzi, sugerând că sunt duble.

”Am pus o întrebare!”/ ”Nu, ați pus mai multe”/ ”Și care e problema?”

Adrian Cozma a spus ulterior, că ”am pus o întrebare”. ”Nu, ați pus mai multe” i s-a spus liberalului. ”Și care a problema?” a întrebat Cozma. 

După ce Florin Barbu le-a spus că nu le arate fermierilor că fac un bâlci, Adrian Cozma a susținut că așa e în democrație. 

Ministrul propus pentru preluarea portofoliului la Ministerul Agriculturii, Florin Barbu, a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului, cu 18 voturi "pentru", 12 "împotrivă" şi o abţinere.

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Comentarii (1)

Mihai1   •   19 Octombrie 2026   •   13:28

Ce a fost PNL și ce a ajuns! Un fel de USR cu oameni isterici!

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