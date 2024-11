România ia fața Franței la grâu! Ministrul Barbu spulberă mitul pâinii congelate: Noi suntem cei care o exportăm! VIDEO

Citește și articolul - Experiment surpriză: Care e, de fapt, laptele BIO „fals” vândut de marile magazine? Răspunsul MADR la întrebările DC News

Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a fost invitatul jurnalistului Bogdan Chirieac, la DC News TV, unde a vorbit, printre altele despre situația suprafețelor irigate din România, dar și despre recolta de grâu din acest an.

România a ajuns la 1,6 milioane de hectare irigate. Cum se întâmplă asta

”În momentul de față, anul 2024 a fost destul de greu, din cauza schimbărilor climatice și a secetei, dar vreau să vă asigur de un lucru. Ministerul Agriculturii a investit foarte mult și suprafața irigabilă a României a ajuns la 1,6 milioane de hectare irigate. Sunt reabilitate aceste amenajări. Mai mult decât atât, am avut 2700 de kilometri canal de infrastructură principală, plin cu apă, în 2024. Deci, putem și noi să ne lăudăm că avem o autostradă a apei”, a spus ministrul Florin Barbu.

”Avem apă în canal, pentru că 85% din sistemul de irigații din România este conectat la Dunăre. Știm cu toții că milioane de metri cubi de apă dulce se duc în Marea Neagră. Noi am luat decizia și am suplimentat fondurile necesare, pentru că este infrastructură principală pe cei 2700 de kilometri de canal și apa este gratuită. Toată energia utilizată în sistemul de irigații este plătită de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Anul acesta am alocat aproape 100 de milioane de euro, pentru a avea această apă pe canale și a avea producții foarte bune”, a adăugat ministrul Florin Barbu.

Locul 1 la exportul de grâu și de făină, înaintea Franței. Exportăm și pâine congelată

”A fost un an destul de secetos, foarte greu, dar, totuși, la culturile de toamnă, unde am început să facem aprovizionarea, să irigăm și culturi de toamnă în România, am produs cu 1,8 milioane de tone de grâu mai mult decât în anul 2023. În ciuda secetei, anul acesta România a avut 14 milioane de tone de grâu producție. Este aproape pe locul 1 în Uniunea Europeană, după Franța, dar vreau să vă spun că din cele 14 milioane, 95% din producție este grâu de panificație. Francezii au jumătate din producție pentru panificație și jumătate pentru zootehnie sau industrial. Prin urmare, România deține locul 1 în Uniunea Europeană la exportul atât de făină, cât și de grâu pentru panificație (...) Mai mult, România a devenit și exportator de pâine congelată”, a spus Florin Barbu.

”Păi, dar nu importăm pâine congelată? Ne tot plângeam de acest lucru”, a întrebat Bogdan Chirieac.

”Era un mit. Noi importam undeva la 1,5% din consum pâine congelată, dar vorbim despre croissante și lucruri de acest fel”, a mai spus ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Florin Barbu, la DC News TV.

