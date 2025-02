În timp ce putem arde gaz rusesc, sub steag turcesc, o anchetă a Guvernului caută unde s-a dus gazul românesc: Cantități mari de gaze au fost scoase din depozite în noiembrie pe motiv de frig

În februarie, România apelează la importurile de gaze. Acestea vin prin Turcia, dar nu se știe de unde, dacă vin din Azerbaidjan sau Rusia, pentru că ”molecula de gaze nu are steag”, a afirmat, astăzi, ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

”Dacă ai un consum mare, de 50-55 de milioane de normal metri cubi şi produci 24 (milioane mc) şi poţi extrage din depozite 16-17 (milioane mc), diferenţa trebuie s-o acoperi de undeva, respectiv din import. Capacitatea României de import este mai mult decât suficientă, peste 20 şi ceva de milioane de metri cubi. Este un episod de ger şi dacă vă uitaţi pe datele istorice, veţi vedea că, în luna februarie, în general, România apelează la importuri tocmai pentru că această capacitate de extracţie din depozite scade. Iar dacă vă uitaţi la gradul de acoperire a consumului din importul net veţi vedea că nu stăm deloc rău în raport cu anii precedenţi", a spus Sebastian Burduja, conform Agerpres.

Întrebat dacă gazul ar putea veni din Rusia, ministrul Energiei a răspuns: ”Am văzut aceste speculaţii. Noi, din ceea ce ştim de la furnizori, nu este (din Federaţia Rusă n.r) şi şi-au asumat acest lucru. Foarte mulţi dintre ei au aceste certificate de origine. Autoritatea de reglementare poate să facă această analiză şi să vadă exact. Sigur că ştiţi: molecula de gaz nu are steag. Am mai spus lucrul acesta. Şi gazul vine prin Turcia. Turcii consideră că orice moleculă de gaz din Turcia este gaz turcesc. Ei importă şi din Azerbaidjan şi din Federaţia Rusă. Este greu să spunem că o moleculă de gaz care ajunge în România provine din Azerbaidjan sau din alte părţi. Sigur că noi ne dorim, şi de asta facem toate aceste eforturi, şi cu proiectul Neptun Deep şi la Caragele, să creştem producţia României, să nu depindă sub nicio formă de import, pentru că, dacă nu depinzi sub nicio formă de import, este clar că nu vei depinde de Federaţia Rusă", a explicat ministrul Energiei.



Dacă după 24-25 februarie vremea se încălzeşte, consumul zilnic al României poate să scadă până în jurul valorii de 40 de milioane de normal metri cubi, ceea ce înseamnă că acest consum va fi acoperit de România fără a apela la importuri, asigură Sebastian Burduja.

Unde sunt gazele din subteranul României?

În același timp, în spațiul public a apărut speculația că, de fapt, nu avem atât gaz cât s-ar fi spus, în rezervele țării, după ce furnizorii ar fi vândut extern. Se pare că un raport al Corpului de Control ar menționa acest lucru, conform căruia trei societăți ar fi scos din depozite cantități mari de gaze, mai mari decât cele din programul de extracție.

Astăzi, Sebastian Burduja a făcut o referire la acest aspect, referindu-se la Depogaz, principalul operator de înmagazinare subterană a gazelor naturale din România, acolo unde a trimis Corpul de Control. El a afirmat că ”atunci când deviază de la programul de extracţie trebuie să sesizeze autoritatea de reglementare, de exemplu. Noi verificăm dacă au respectat aceste proceduri, pentru că, dacă nu le-au respectat, e o problemă şi vom lua măsuri exemplare”.

Frigul din noiembrie ne lasă fără gaz în gerul din februarie?

Cu două zile înainte de a trimite Corpul de Control la Depogaz, operatorul anunța că-n luna noiembrie au fost scoase mai multe gaze decât ce era agreat, urmând ca-n perioada următoarea programul de extracție să fie diminuat cu până la 75%.

”Având în vedere: gradul de umplere al depozitelor la această dată, de 42,8% din capacitatea tehnică de stocare; gradul de umplere de 26%, respectiv 20% al depozitelor Bilciureşti şi Urziceni, depozite care asigură aproximativ 75% din capacitatea zilnică de extracţie; cantităţile de gaze extrase în luna noiembrie 2024, suplimentar faţă de programul lunar de extracţie agreat cu beneficiarii serviciului de înmagazinare; diminuarea capacităţii zilnice de extracţie în lunile decembrie 2024 - martie 2025, datorită utilizării depozitelor Bilciureşti şi Urziceni la capacitate ridicată pentru acoperirea nominalizărilor zilnice solicitate de beneficiarii serviciilor de înmagazinare în luna noiembrie 2024; influenţa gradului de umplere al depozitelor asupra capacităţii de extracţie zilnică, vă aducem la cunoştinţă că începând cu 7.02.2025 vom fi nevoiţi să diminuăm programele agreate de extracţie", au anunţat reprezentanţii Depogaz.

În perioada 7-23 februarie 2025 programele de extracţie vor fi diminuate cu 20%, în perioada 24-28 februarie cu 40%, 1-12 martie cu 14% şi 13-31 martie cu 75%.

