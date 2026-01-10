România putea fi jucător în votul pentru acordul Mercosur, fără să lovească pe nimeni. Bogdan Chirieac: Să ne explice și nouă cineva de ce

În ultimele ore, trecerea Acordului comercial UE–Mercosur prin votul statelor membre a stârnit valuri de tensiune atât la Bruxelles, cât și în România. Pe plan intern, PSD a reacționat imediat, criticând dur miniștrii USR de la Externe și Economie. Social-democrații susțin că semnarea acordului s-a făcut în mod abuziv, fără un mandat clar și fără consultări cu fermierii sau partenerii de guvernare. În paralel, fermierii români privesc cu îngrijorare la ce se întâmplă în Europa. Ei tem că influxul de produse agricole sud-americane, mai ieftine și în cantități mari, le-ar putea pune în dificultate afacerile.

La nivel european, Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria s-au pronunțat împotriva acordului, iar Belgia s-a abținut. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va merge săptămâna viitoare în Paraguay pentru a semna oficial acordul. „S-a votat acum Mercosur! Au votat contra Polonia, Franța, Irlanda, Austria și Ungaria. ROMÂNIA A VOTAT PENTRU! Dacă ne abtțneam, ar fi picat Mercosur!“, a scris europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu pe Facebook. Votul în numele statelor membre a avut loc prin reprezentanții permanenți ai țărilor UE, într-o procedură scrisă. Pentru adoptarea acordului nu era necesară unanimitatea, ci o majoritate calificată de cel puțin 15 state și 65% din populația Uniunii Europene. Analistul Bogdan Chirieac a comentat acest subiect într-o intervenție la România TV. Bogdan Chirieac a punctat, în opinia sa, marea problemă în care a intrat România și întrebările esențiale după această decizie. România avea o variantă mult mai inteligentă prin care își putea urmări interesul, fără să ”lovească' pe nimeni”.

CITEȘTE ȘI: Update: Acordul dintre UE și Mercosur a trecut / Dacă România nu susținea, nu exista majoritate. Georgiana Teodorescu, reacție

Fermierii români și fermierii europeni vor fi profund defavorizați

"Din punctul meu de vedere, ceea ce se întâmplă cu acordul UE-Mercosur este grav. Fermierii români și fermierii europeni vor fi profund defavorizați. Brazilia are o suprafață comparabilă, dacă nu chiar mai mare, dacă nu mă înșel, cu cea a Uniunii Europene. Are mai multe zone climatice, de la temperat-continentală până la tropicală. Ei au ferme de 100 de mii de hectare, unde cultivă cu pesticide, ceea ce este interzis în Uniunea Europeană. Ei au spus că nu o să le dea cu pesticide, ci cu altceva, conform unor standarde pe care nu le știm. Ne așteptăm și la produse modificate genetic, care sunt, de asemenea, interzise în Uniunea Europeană.

România, dacă se abținea, putea să împiedice adoptarea Mercosur

Mai mult, mai avem un alt argument hotărâtor. Putem să spunem că este și un semn de întrebare. Franța, despre care se spunea că România are parteneriat strategic acum cu ea, mai ales după răceala cu Statele Unite, a votat împotriva Mercosur. Acordul pica, atenție, dacă 35% dintre statele UE îl respingeau. Pentru asta, fie votai împotrivă, fie te abțineai, precum a făcut Belgia. România, dacă se abținea și nu vota împotrivă, se atingea limita de 35% și acordul pica. Așa am înțeles. Franța a votat ferm împotrivă.

S-a propus în Parlamentul European a fermierii europeni să fie despăgubiți dintr-un fond special. Unii parlamentari s-au împotrivit

Pe ce criteriu a votat România în favoarea acestui acord, care este, în esență, nefavorabil fermierilor europeni? Mai mult, s-a propus, acum o săptămână, în Parlamentul European, ca fermierii europeni să fie despăgubiți dintr-un fond special. Nu s-a acceptat. Parlamentarii români de la USR și PNL au votat împotrivă. Au spus că vor fi eventual despăgubiți din fondul pentru calamități. Calamitate poate să fie și acum, și anul viitor, și peste 10 ani. Calamitatea e una, iar importul de produse agricole din America Latină este altceva.

"Puteai să te abții. Nu spuneai nimic, tăceai"

Trebuie văzut dacă ne-am certat cu Franța sau dacă România a votat așa la cererea lui Emmanuel Macron. Probabil, Macron nu a vrut să-și pună în cap propriii fermieri. Știți că demonstrațiile au fost crâncene în Europa de Vest, inclusiv în Franța, și atunci a rugat România să voteze 'pentru' ca să treacă acordul. Nu știu dacă acesta e adevărul. Există și posibilitatea că ne-am despărțit de Franța, ceea ce este foarte rău. De ce? Pentru că suntem chiar pe nicăieri dacă nu mai suntem nici cu Franța. Principala putere agricolă a Europei, și anume Franța, a votat împotrivă. România e în top 3 puteri agricole în Uniunea Europeană, iar ca potențial am putea să fim și mai sus și în alte piețe, și totuși mă întreb de ce am făcut asta?

Să ne explice și nouă cineva de ce am votat acest acord, în condiția în care, dacă nu voiai să te superi cu Bruxelles-ul, puteai să te abții. Nu spuneai nimic, tăceai. Nu 'loveai' pe nimeni așa. Nu a explicat absolut nimeni", a afirmat Bogdan Chirieac.