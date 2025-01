Marcel Ciolacu anunţă celulă de criză la Guvern, după furtul pieselor de tezaur dacic din Olanda

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat că la nivelul Guvernului a fost organizată o celulă de criză, ca urmare a jafului de la Muzeul Drents, din Olanda. În plus, ministrul Culturii, Natalia Intotero, se va întâlni cu premierul olandez şi cu familia regală, iar de la MAI va fi trimisă o echipă de criminalişti.

"Am decis organizarea unei celule de criză la nivelul Guvernului pentru coordonarea eficientă a activităților care țin de recuperarea celor patru piese de tezaur furate de la expoziția organizată la Muzeul Drents din Assen, Olanda. Din această celulă de criză fac parte reprezentanți ai Ministerului de Interne, Poliției Române, Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Culturii.

În acest sens, mâine voi dispune trimiterea Corpului de Control al Prim-ministrului la Ministerul Culturii pentru a verifica toată documentația legală care a stat la baza organizării acestei expoziții în Olanda. De altfel, ministrul Culturii, doamna Natalia Intotero, va avea mâine întâlniri cu familia regală și cu premierul olandez în marja evenimentelor de comemorare a 80 de ani de la eliberarea lagărului de la Auschwitz din Polonia, unde va transmite mesajul ferm al Guvernului României ca aceste piese inestimabile de patrimoniu să fie recuperate cât mai rapid.

În plus, am discutat cu ministrul Predoiu să trimitem de urgență în Olanda o echipă de polițiști criminaliști care să lucreze alături de autoritățile olandeze în ancheta desfășurată pentru recuperarea tezaurului românesc. Și am cerut ca experții români să se deplaseze de urgență în Olanda și să asigure aducerea în țară cât mai rapidă a celorlalte piese de patrimoniu care au făcut obiectul acestei expoziții. Este o situație foarte gravă, dar acest jaf care trebuie soluționat cu celeritate nu trebuie să devină combustibil pentru propagarea a tot felul de teorii ale conspirației de către cei care vor să obțină capital politic facil. Tezaurul se va întoarce în România și toate autoritățile statului lucrează la asta", a transmis Marcel Ciolacu.

Cât au investit olandezii pentru organizarea expoziţiei din care au fost furate obiectele dacice

"Muzeul Drents este cel mai vechi muzeu de arheologie din Olanda şi în acelaşi timp este unul dintre cele mai moderne muzee din Olanda. În urmă cu câţiva ani a fost construit un corp nou pentru expoziţii temporare pe o suprafaţă de 1.000 de metri pătraţi, adică mai mult decât holul nostru central, cu cele mai moderne dotări pentru asigurarea securităţii şi a conservării pieselor. Acest edificiu a fost construit cu banii primăriei care a investit 10 milioane de euro pentru realizarea lui. Vreau să vă spun că în România nu există niciun muzeu modern sau nou construit nu numai după 1989 dar nici înainte. (...)

Muzeul s-a remarcat prin marile expoziţii internaţionale pe care le-a organizat. În acest domeniu a primit titlul de muzeu european al anului. De asemenea, în urmă cu trei ani a fost muzeul anului din Olanda. Muzeul din Drents face mari expoziţii de artă şi arheologie", a declarat Ernest Oberländer-Târnoveanu.

În ceea ce priveşte organizarea expoziţiei cu obiecte dacice, directorul Muzeului de Istorie a declarat: "Au investit sume importante şi resurse umane pentru realizarea acestei expoziţii. Vreau să vă spun că numai contribuţia primăriei la realizarea muzeului a fost de 500.000 de euro. De asemenea, muzeul a primit şi o subvenţie din partea Guvernului Olandei, având în vedere interesul şi importanţa pe care autorităţile olandeze o atribuie culturii dacice şi europene în general".

