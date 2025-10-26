Ilie Bolojan a clarificat situaţia vilei în care a locuit de când e premier

Premierul Ilie Bolojan a afirmat duminică seara, la Digi 24, că din considerente de securitate a fost mutat în vila de protocol în care a locuit fostul preşedinte Traian Băsescu, subliniind că nu a stat ilegal în acel imobil, n-a intrat "pe geam".

Premierul a arătat că anterior locuia la parterul unui imobil şi avea geam spre spaţiul public, de aceea, din motive de securitate, "a fost mutat" în vila în care a stat anterior fostul preşedinte Băsescu.

"Nu am stat ilegal. Trebuie să explicăm oamenilor care este situaţia. Când eşti pe această funcţie, ai dreptul la o locuinţă pe care ţi-o pune statul la dispoziţie - nu ca să huzureşti acolo, eu doar dorm. Dacă e o simplă garsonieră, dorm în ea, pentru că, de dimineaţă până seara - şi colegii sunt martori - eu sunt la Guvern, asta este viaţa mea, da? Dar mi s-a spus că, din considerente de securitate, stăteam într-o locaţie la parter, iar geamul era către spaţiul public. Şi atunci au spus: 'Trebuie să te mutăm într-o casă care este disponibilă'. Am fost mutat acolo", a spus Bolojan.

Premierul a susţinut că a rămas în respectiva vilă deoarece fostul preşedinte Băsescu a optat pentru un alt imobil.

"Între timp, am aflat că în acea casă locuise preşedintele Băsescu, care îşi recâştigase drepturile de preşedinte. Mi s-a părut, iertaţi-mă, un gest de bun-simţ să fie întrebat, să spun: 'Nu rezolvaţi problema respectivă? Vă rog să vorbiţi cu domnul preşedinte, să-şi aleagă o locuinţă, din moment ce stătuse acolo'. Am crezut că poate doreşte să se mute acolo şi eu mă mutam în altă parte, da? Dânsul a optat pentru o altă locaţie şi atunci am rămas acolo şi, practic, acum s-a închis acest lucru. Da, subliniez: premierul României are dreptul la o locuinţă, nu am cheltuit niciun ban care nu era cheltuit, n-am intrat pe geam în această casă, a fost o chestiune publică, a fost totul în regulă", a adăugat Bolojan, citat de Agerpres.