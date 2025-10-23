România are nevoie urgentă de muncitori străini. Patronii cer guvernanților forță de muncă: Cerere record pentru 2026

România se confruntă cu o criză structurală a forței de muncă, iar lipsa de personal ar putea bloca dezvoltarea economică dacă nu se mărește contingentul de lucrători străini pentru 2026, avertizează Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă din România (PIFMR), citat de Agerpres.

Conform reprezentanților patronatului, deficitul de angajați se resimte în aproape toate sectoarele economice: construcții, transporturi, agricultură, servicii și HoReCa.

"Într-un context în care migrația externă, scăderea natalității şi îmbătrânirea populației active reduc tot mai mult resursa umană autohtonă, importul de lucrători din afara Uniunii Europene a devenit o necesitate economică, nu doar o soluție temporară", a subliniat PIFMR în comunicatul său.

Patronatul avertizează că, pentru 2026, cererea de forță de muncă străină va depăși semnificativ contingentul stabilit pentru 2025.

Cererile depășesc de trei ori oferta aprobată

"Pentru anul 2025, guvernul a aprobat un contingent de 100.000 de lucrători din afara UE. Datele Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI) arată însă că până în prezent au fost depuse 230.885 de cereri de avize de angajare, aproape triplu față de limita stabilită.

Până în octombrie 2025, IGI a emis 78.016 avize, restul cererilor fiind blocate din cauza lipsei de contingent sau a reanalizării dosarelor respinse la începutul anului. "Situația actuală a solicitărilor depuse la Inspectoratul General pentru Imigrări confirmă presiunea uriașă asupra sistemului administrativ", mai notează PIFMR.

Într-un răspuns oficial adresat vicepreședintei PIFMR, Elena Panțiru, IGI confirmă că în prezent există peste 230.800 de cereri active pentru avize de angajare, alături de mii de solicitări pentru reînnoiri de permise, eliberări de certificate și reîntregiri familiale.

"Forța de muncă străină nu mai este o soluție temporară, ci o realitate permanentă a economiei românești. Contingentul actual nu mai reflectă dinamica pieței muncii și limitează dezvoltarea companiilor care au nevoie urgentă de personal. România trebuie să adopte o politică de imigrație de muncă predictibilă, flexibilă şi adaptată contextului actual", a declarat Elena Panțiru.

Ea a atras atenția asupra presiunii tot mai mari asupra IGI, care trebuie să gestioneze un volum uriaș de cereri fără creșterea corespunzătoare a resurselor umane și logistice. "Este vital ca aceste structuri să fie întărite şi sprijinite pentru a putea face față cererilor tot mai numeroase ale angajatorilor. Altfel, riscăm blocaje care afectează întreaga economie", a adăugat vicepreședinta PIFMR.

Sectoarele cele mai afectate

Potrivit acesteia, deficitul de personal afectează toate ramurile economiei, însă cele mai lovite sunt construcțiile și infrastructura, industria alimentară și HoReCa, agricultura, transporturile, logistica și serviciile de îngrijire socială.

"Aceste domenii nu pot funcționa fără aportul lucrătorilor străini, care au devenit o resursă esențială pentru stabilitatea şi dezvoltarea economiei românești", a conchis Elena Panțiru, conform Agerpres.