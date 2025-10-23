€ 5.0831
|
$ 4.3835
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 11:24 23 Oct 2025

România are nevoie urgentă de muncitori străini. Patronii cer guvernanților forță de muncă: Cerere record pentru 2026
Autor: Tiberiu Vasile

cat-castiga-un-srilankez-in-romania-bani-curati--cu-masa--casa--transport-si-asigurare-de-sanatate-incluse--detaliul-umilitor-pentru-romani-in-2-ani-am-casa-gata_78896700 Foto: Freepik @SkelDry
 

Patronii cer Guvernului mai mulți muncitori străini pentru 2026, avertizând că economia riscă blocaje majore.

România se confruntă cu o criză structurală a forței de muncă, iar lipsa de personal ar putea bloca dezvoltarea economică dacă nu se mărește contingentul de lucrători străini pentru 2026, avertizează Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă din România (PIFMR), citat de Agerpres.

Conform reprezentanților patronatului, deficitul de angajați se resimte în aproape toate sectoarele economice: construcții, transporturi, agricultură, servicii și HoReCa.

"Într-un context în care migrația externă, scăderea natalității şi îmbătrânirea populației active reduc tot mai mult resursa umană autohtonă, importul de lucrători din afara Uniunii Europene a devenit o necesitate economică, nu doar o soluție temporară", a subliniat PIFMR în comunicatul său.

Patronatul avertizează că, pentru 2026, cererea de forță de muncă străină va depăși semnificativ contingentul stabilit pentru 2025.

Cererile depășesc de trei ori oferta aprobată

"Pentru anul 2025, guvernul a aprobat un contingent de 100.000 de lucrători din afara UE. Datele Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI) arată însă că până în prezent au fost depuse 230.885 de cereri de avize de angajare, aproape triplu față de limita stabilită.

Până în octombrie 2025, IGI a emis 78.016 avize, restul cererilor fiind blocate din cauza lipsei de contingent sau a reanalizării dosarelor respinse la începutul anului. "Situația actuală a solicitărilor depuse la Inspectoratul General pentru Imigrări confirmă presiunea uriașă asupra sistemului administrativ", mai notează PIFMR.

Într-un răspuns oficial adresat vicepreședintei PIFMR, Elena Panțiru, IGI confirmă că în prezent există peste 230.800 de cereri active pentru avize de angajare, alături de mii de solicitări pentru reînnoiri de permise, eliberări de certificate și reîntregiri familiale.

"Forța de muncă străină nu mai este o soluție temporară, ci o realitate permanentă a economiei românești. Contingentul actual nu mai reflectă dinamica pieței muncii și limitează dezvoltarea companiilor care au nevoie urgentă de personal. România trebuie să adopte o politică de imigrație de muncă predictibilă, flexibilă şi adaptată contextului actual", a declarat Elena Panțiru.

Ea a atras atenția asupra presiunii tot mai mari asupra IGI, care trebuie să gestioneze un volum uriaș de cereri fără creșterea corespunzătoare a resurselor umane și logistice. "Este vital ca aceste structuri să fie întărite şi sprijinite pentru a putea face față cererilor tot mai numeroase ale angajatorilor. Altfel, riscăm blocaje care afectează întreaga economie", a adăugat vicepreședinta PIFMR.

Sectoarele cele mai afectate

Potrivit acesteia, deficitul de personal afectează toate ramurile economiei, însă cele mai lovite sunt construcțiile și infrastructura, industria alimentară și HoReCa, agricultura, transporturile, logistica și serviciile de îngrijire socială.

"Aceste domenii nu pot funcționa fără aportul lucrătorilor străini, care au devenit o resursă esențială pentru stabilitatea şi dezvoltarea economiei românești", a conchis Elena Panțiru, conform Agerpres. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

romania
imigranti
forta de munca
patroni
record
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Neamț: O piesă rară de sticlă, veche de 1.800 de ani, descoperită pe traseul autostrăzii A8 - FOTO
Publicat acum 24 minute
Accident aviatic în Vaslui. Ce s-a întâmplat - VIDEO
Publicat acum 30 minute
România are nevoie urgentă de muncitori străini. Patronii cer guvernanților forță de muncă: Cerere record pentru 2026
Publicat acum 39 minute
Țara despre care Donald Trump spune că nu este un "jucător de echipă" în NATO
Publicat acum 57 minute
Județul în care nu mai sunt bani pentru salariile angajaților DGASPC
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Oct 2025
Veste tristă despre Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui
Publicat pe 21 Oct 2025
Ionuț Moșteanu, scandal cu Călin Georgescu
Publicat acum 16 ore si 43 minute
Grindeanu anunță marea ruptură: Falși ideologi! Se prefac că nu mai pot de grija PSD! Am alergat după unii care ne urăsc visceral
Publicat acum 17 ore si 26 minute
Șeful Statului Major al Armatei: Ordinele de mobilizare vor fi emise pentru toți. Termenul e de 15 zile
Publicat pe 22 Oct 2025
Informații de ultimă oră despre starea de sănătate a actorului Doru Octavian Dumitru
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close